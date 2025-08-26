Taylor Swift s-a logodit. Artista a primit un inel spectaculos de la Travis Kelce FOTO

Taylor Swift și jucătorul NFL Travis Kelce au confirmat oficial că s-au logodit, anunțul fiind făcut prin postări simultane pe rețelele de socializare. „Profesoara ta de engleză și profesorul tău de sport se căsătoresc”, au scris cei doi, într-un mesaj care a stârnit entuziasm în rândul fanilor din întreaga lume.

Taylor Swift s-a logodit cu Travis Kelce

Vestea vine la scurt timp după ce Swift a apărut în podcastul „New Heights”, găzduit de Kelce și fratele său, unde gesturile și declarațiile dintre cei doi au arătat o apropiere evidentă.

Cum a început relația dintre Taylor Swift și Travis Kelce

Idila lor a debutat în septembrie 2023, când artista a apărut pentru prima dată la un meci al echipei Kansas City Chiefs, pentru a-l susține pe sportiv. Totul a pornit de la o „brățară a prieteniei”, un simbol popular în rândul fanilor Swift, pe care Kelce își scrisese numărul de telefon.

Inițial, cei doi au început să se întâlnească în secret, dorind să își protejeze relația de lumina reflectoarelor. „A fost o perioadă semnificativă de timp în care am reușit să ne cunoaștem departe de ochii publicului, lucru pentru care sunt foarte recunoscătoare”, a declarat artista într-un interviu anterior.

O poveste de dragoste demnă de un film romantic

În scurt timp, relația lor a devenit una dintre cele mai urmărite povești de iubire din showbiz. Swift a fost surprinsă sărutându-l pe Kelce pe teren după ce Chiefs a câștigat Super Bowl-ul din 2024, iar jucătorul NFL i-a întors gestul cu o apariție neașteptată pe scenă, în timpul unui concert „Eras Tour” la Londra.

Deși și-au ținut viața personală relativ discretă pe rețelele de socializare, câteva postări virale au oferit fanilor ocazia să vadă fragmente din intimitatea lor.

Anunțul logodnei marchează un nou capitol pentru cuplul care a reușit să transforme o întâlnire aparent întâmplătoare într-o poveste de dragoste intens urmărită și celebrată de milioane de oameni din întreaga lume.