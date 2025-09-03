Taxe mai mari pentru șoferii români în 2025, doar asta nu se scumpise. Cât costă noua taxă de pod, cât sunt amenzile în România

Șoferii din România vor scoate mai mulți bani din buzunar în 2025 pentru a traversa podurile peste Dunăre. Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere publică un proiect de majorare a tarifelor, valabile pentru podurile Fetești–Cernavodă și Giurgeni–Vadu Oii. În paralel, amenzile pentru neplata taxei de pod cresc semnificativ, după ce nivelul lor a rămas neschimbat aproape un deceniu.

Noile tarife la poduri pentru autoturisme și vehicule comerciale

Pentru șoferii de autoturisme, tarifele cresc la 19 lei pentru trecerea podului de la Fetești (față de 13 lei până acum) și la 16 lei pentru Giurgeni–Vadu Oii (de la 11 lei). Diferențele par mici, dar pentru cei care tranzitează frecvent zona, costurile devin semnificative.

La vehiculele comerciale și de transport persoane, tarifele urcă de la câteva zeci până la sute de lei pentru o trecere, în funcție de masa totală autorizată și de numărul de axe. De exemplu, pentru un autocar cu mai mult de 23 de locuri, tariful la Fetești este de 94 de lei pentru o trecere, iar pentru camioanele de peste 12 tone și minimum patru axe, costul ajunge la 133 lei pentru o trecere. Există și opțiuni de abonamente, de 20 de treceri pe an, cu sume care depășesc 2.000 de lei.

Un element important este că pentru rutele locale, în special la Giurgeni, riveranii beneficiază de trecere gratuită sau de permise speciale de liberă circulație. La Fetești, persoanele cu handicap grav sau accentuat, precum și însoțitorii lor, sunt scutiți de plata tarifului.

Amenzi mai mari pentru cei care nu plătesc taxa

Proiectul propune creșterea amenzilor pentru șoferii prinși fără taxa de pod plătită. Sancțiunile se majorează de la un minim de 130 lei la 190 lei și de la un maxim de 260 lei la 380 lei.

Calculul amenzilor este raportat direct la tariful pentru autoturisme pe podul de la Fetești: amenda minimă reprezintă de zece ori taxa, iar cea maximă de douăzeci de ori. Totuși, rămâne valabilă regula că, dacă plata se face în 15 zile, contravenientul achită doar jumătate din sumă.

Numărul contravențiilor pentru lipsa plății a fost uriaș: peste 170.000 în anul 2024. Autoritățile explică majorarea amenzilor prin faptul că nivelul actual nu mai are efect de descurajare.

Cum se plătește taxa de pod

Taxa de la Fetești–Cernavodă poate fi achitată în mai multe moduri: direct la punctul de încasare, în avans, sau cel târziu până la ora 24:00 a zilei următoare trecerii. Cel mai simplu mod pentru șoferii de autoturisme este plata prin SMS la numărul 7577.

Mesajul trebuie să conțină numărul de înmatriculare urmat de cifra care indică tipul vehiculului (1 pentru autoturisme, 2 pentru vehicule de marfă sub 12 tone, 3 pentru autobuze și autocare, 4 pentru camioane de peste 12 tone cu cel puțin 4 axe). Sistemul confirmă plata printr-un mesaj de validare.

Pentru cei care locuiesc în proximitatea podului de la Fetești, CNAIR eliberează permise de trecere valabile 12 luni, pe baza unei cereri și a documentelor justificative.

De ce acum?

Ultima ajustare a tarifelor pentru trecerea podurilor a fost în 2018, iar amenzile au rămas la nivelul din 2015. În contextul costurilor în creștere pentru infrastructură și al numărului mare de șoferi care evită plata, autoritățile spun că măsurile sunt necesare pentru a susține bugetul drumurilor și pentru a responsabiliza conducătorii auto.

În 2025, traversarea Dunării devine mai scumpă, iar neglijența se plătește mai dur. Șoferii trebuie să fie atenți atât la noile tarife, cât și la termenele de plată, pentru a evita sancțiunile.