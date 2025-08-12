Taxa de poluare, cea mai nouă lovitură pentru buzunarul șoferilor români. Cât vor plăti impozit din 2026

Autoritățile române intenționează să majoreze din nou povara fiscală asupra proprietarilor de vehicule, introducând o taxă de poluare inclusă în impozitul auto, începând cu 1 ianuarie 2026. Această măsură are la bază angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), având ca principal obiectiv reducerea emisiilor și alinierea la normele Uniunii Europene. Conform declarațiilor oficiale, noul sistem de impozitare va ține cont de normele de poluare (Euro), vechimea și nivelul de emisii al vehiculului. Mașinile mai poluante vor plăti taxe semnificativ mai mari, iar cele ecologice vor beneficia de facilități fiscale.

Impactul financiar asupra șoferilor este unul considerabil, mai ales pentru cei cu mașini vechi. De exemplu, un proprietar al unei mașini în normă Euro 2 — veche de circa 20 de ani — plătește în prezent un impozit anual de aproximativ 160-170 lei. După implementarea noii taxe, acest impozit ar putea urca la sume de ordinul a 1 800–1 900 lei pe an, respectiv o creștere de peste 10 ori. În estimările prezentate de oficialii Dacia, o astfel de creștere este una reală și reflectă dorința Guvernului de a descuraja importul și circulația mașinilor second-hand vechi.

Cum va afecta șoferii și câte vehicule sunt vizate

Potrivit datelor statistice, în România sunt înregistrate peste 10 milioane de vehicule. Dintre acestea, aproximativ 6,6 milioane se încadrează în clasele Euro 1-4 sau chiar sunt non-Euro — deci sunt cele mai afectate de viitoarea taxă de poluare. Alte surse estimează că vor fi vizate peste 8 milioane de mijloace de transport — inclusiv utilaje grele — prin noua taxă, care face parte din cerințele jalonului financiar din PNRR pentru cererea de plată nr. 4.

Această taxă va fi indexată în funcție de vechimea vehiculului și norma Euro, iar sumele acumulate vor alimenta bugetele locale — o parte din acest impozit va reveni autorităților locale, în scopuri de întreținere și modernizare a infrastructurii rutiere. Ministerul Transporturilor are termen până la sfârșitul lunii martie 2025 pentru a stabili valorile exacte ale taxei, iar autoritățile locale trebuie implicate în definirea formulei de calcul.

Ce înseamnă pentru proprietari și ce opțiuni există

Pentru șoferii care dețin mașini vechi, acest anunț înseamnă o presiune financiară semnificativă. Impozitul auto va deveni mai costisitor, iar menținerea unui vehicul vechi, poluant, va deveni mai puțin accesibilă. Măsura ar putea accelera decizia unora dintre aceștia de a renunța la vechituri prin programe cum este „Rabla” sau de a opta pentru vehicule mai puțin poluante, hibride ori electrice.

Totuși, autoritățile menționează necesitatea de a media între obiectivele de mediu și capacitatea de plată a cetățenilor cu venituri mici. Se dorește un echilibru care să nu impună povara fiscală doar în funcție de poluare, dar și să nu excludă accesul la mobilitate pe persoanele cu posibilități reduse.