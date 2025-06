Taxa de drum 2025 – cum plătești rovinieta în România dacă ai o remorcă, dar o autorulotă. Ce spune Codul Rutier

Dacă circuli pe drumurile naționale, europene, expres sau pe autostrăzi în România, trebuie să plătești obligatoriu taxa de drum, cunoscută popular ca rovinietă. Dar lucrurile devin mai complicate atunci când tragi după tine o remorcă sau te aventurezi cu o autorulotă. Mulți șoferi se întreabă dacă trebuie să achite rovinietă și pentru remorcă sau cum e calculată taxa pentru un vehicul special, cum este autorulota.

Răspunsurile stau în legislația rutieră din 2025, care clarifică foarte bine cine, când și cât trebuie să plătească.

Rovinieta în funcție de tipul de vehicul

În România, rovinieta se achită în funcție de categoria vehiculului, stabilită după masa totală maxim autorizată (MTMA) și, uneori, în funcție de numărul de axe. Categoriile sunt următoarele:

Categoria A: autoturisme

Categoria B: autovehicule de marfă până în 3,5 tone

Categoria C: vehicule între 3,5 și 7,5 tone

Categoria D: vehicule între 7,5 și 12 tone

Categoria E: vehicule peste 12 tone, până la 3 axe

Categoria F: vehicule peste 12 tone, cu mai mult de 4 axe

Categoria G și H: vehicule pentru transport public de persoane, în funcție de numărul de locuri.

Pentru un autoturism obișnuit, rovinieta pe 12 luni costă aproximativ 140 de lei. În schimb, pentru un camion greu din Categoria F, poate trece de 6.000 de lei pe an.

Plătești separat pentru remorcă?

Aici lucrurile devin interesante: pentru vehiculele ușoare, cum sunt autoturismele și vehiculele comerciale sub 3,5 tone, NU este nevoie de rovinietă separată pentru remorcă. Practic, dacă tractezi o remorcă mică cu mașina personală, plătești doar taxa aferentă autoturismului, nu și pentru remorcă.

În schimb, pentru vehiculele grele, precum cele din categoriile C, D, E sau F, tariful se stabilește în funcție de întreaga masă a ansamblului. Adică se ia în calcul atât capul tractor, cât și remorca. De exemplu, dacă ai un cap tractor de 5 tone cu o remorcă de 7,5 tone, se calculează categoria în funcție de totalul ansamblului și numărul de axe. Dacă remorca are două sau mai multe axe, ansamblul trece într-o categorie superioară.

Cum e calculată rovinieta pentru autorulotă

Dacă deții o autorulotă, trebuie să verifici atent greutatea acesteia. Dacă are sub 3,5 tone, se încadrează la Categoria A, adică aceeași categorie cu autoturismele, și plătești rovinieta ca pentru o mașină obișnuită. În schimb, dacă autorulota depășește 3,5 tone, intri automat în Categoria C sau mai sus, iar taxa de drum crește semnificativ.

Pe scurt, autorulotele sunt tratate în funcție de gabarit, nu de destinație. Important este să verifici masa maximă autorizată și să achiți rovinieta corect, altfel riști amendă.

Pentru toate situațiile, poți cumpăra rovinieta pe perioade variabile (de la o zi până la un an) în funcție de cât circuli pe drumurile naționale. Iar verificarea corectitudinii este simplă: CNAIR are un sistem automat de camere și verificări în punctele-cheie, așa că șansele să „scapi” fără plată sunt practic inexistente.