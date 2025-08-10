Taxa „de aeroport” de care românii care merg în Egipt în vacanţă spun că nu au habar. Turiştii îi contrazic: “Dacă am fi informați, nu ar putea să ne păcălească”

Egiptul, cu piramidele sale milenare, plajele sale însorite și istoria sa fascinantă, reprezintă pentru mulți români o destinație de vacanță de vis. Cu toate acestea, experiențele unora dintre turiști sunt departe de a fi idilice, transformându-se adesea într-un coșmar. Pe grupurile de Facebook dedicate vacanțelor în această țară, românii relatează o serie de incidente neplăcute, de la taxe ascunse la atitudini ostile din partea personalului și a ghizilor.

Taxa de aeroport și alte surprize neplăcute la sosire

Un turist român a descris pe un grup de Facebook dedicat vacanțelor în Egipt o experiență traumatizantă încă de la sosirea pe aeroport. Acesta a relatat că, deși știa că viza costă 25 de euro, un operator al agenției de turism Karpaten, responsabilă cu transportul la hotel, i-a cerut 28 de euro, invocând o taxă de aeroport. Când turistul a contestat prețul, menționând că alt coleg al operatorului i-a spus că viza costă 25 de euro, a fost pur și simplu mințit cu privire la existența unei taxe suplimentare.

Situația a escaladat rapid atunci când o altă turistă a refuzat să plătească prețul majorat.

„A fost certată de operatorul de la Karpaten și i-a spus că dacă nu plătește visa la ei pleacă la hotel cu taxiul, nu cu ei, pe un ton foarte urât”, a povestit turistul.

O astfel de atitudine, de intimidare și lipsă de profesionalism, a lăsat un gust amar. O altă dezamăgire a venit de la serviciile de internet: un pachet de 30 GB plătit a livrat doar 12 GB, iar promisiunea de activare rapidă nu a fost respectată.

„Dacă am fi informați, nu ar putea să ne păcălească”, a concluzionat un alt utilizator, arătând lipsa de transparență care caracterizează adesea aceste situații.

Excursii, bacșișuri și fotografii costisitoare

Problemele nu se opresc la aeroport. Comentariile de pe grupul de Facebook scot la iveală alte capcane financiare. Excursiile, de exemplu, sunt vândute la prețuri mult mai mari de către operatori. O excursie pe o insulă, care la agenție costă cel puțin 60 de euro, poate fi achiziționată de la vânzătorii de pe plajă cu doar 35 de euro, pentru exact același serviciu.

O altă sursă de neplăceri este fotograful de pe vas, care, după ce se arată „drăguț” și „zâmbăreț” pe parcursul întregii excursii, cerând între 150 și 200 de euro pe albumul foto.

„Face poze la tot, până și la talpa papucului, iar la sfârșitul excursiei îți spune că ai de plătit între 150-200€, aproape la fiecare familie (depinde pe care îi poate fraieri)”, a povestit un turist.

Pe lângă costurile ascunse, personalul de pe vas solicită agresiv bacșișuri, atitudinea lor schimbându-se brusc dacă refuzi să le dai 10-20 de euro.

„Dacă nu le dai 10-20€ se schimba placa, se termină zâmbetele și amabilitatea”, scrie un alt turist.

Mulți se plâng că aceste practici, deși se întâmplă spre sfârșitul excursiei, reușesc să le strice experiența.

Lipsa de profesionalism a ghizilor și lipsa de soluții

Problemele de comunicare și lipsa de profesionalism din partea ghizilor români agravează și mai mult situația. Un turist a relatat că un grup de 26 de persoane au așteptat timp de două ore un ghid care ar fi trebuit să vorbească limba maghiară. Deși agenția a fost informată în prealabil de situație, ghidul nu a mai apărut, lăsându-i pe turiști dezorientați.

„Am făcut plângere, nu știu dacă s-a făcut ceva împotriva domnului respectiv sau nu, deoarece nu am primit nici un răspuns!!”, a menționat turistul, evidențiind lipsa de reacție a companiei de turism.

Comentariile altor turiști confirmă că aceste practici sunt comune și nu reprezintă cazuri izolate. Un utilizator a rezumat situația, spunând că, din păcate, „cam așa fac majoritatea egiptenilor în această minunată țară”. Pentru a evita astfel de situații, turiștii sunt sfătuiți să se informeze din surse multiple, să fie atenți la prețurile afișate pe aeroport și să evite ofertele „convenabile” ale ghizilor.