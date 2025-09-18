Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
18 sept. 2025 | 08:45
de Iulia Kelt

„Tatăl Nostru, care ești în… circuite” – Milioane de credincioși apelează la chatboți AI pentru confesiuni și îndrumare spirituală

TEHNOLOGIE
„Tatăl Nostru, care ești în... circuite” - Milioane de credincioși apelează la chatboți AI pentru confesiuni și îndrumare spirituală
Bible Chat, noul „Dumnezeu” al multora / Foto: Playtech (AI)

Un nou fenomen capătă amploare la nivel global: milioane de persoane își caută alinarea spirituală prin intermediul aplicațiilor de inteligență artificială.

Platforme AI precum Bible Chat, cu peste 30 de milioane de descărcări, sau aplicația catolică Hallow, care a depășit temporar Netflix și TikTok în App Store, devin tot mai populare în rândul celor care caută răspunsuri religioase la orice oră din zi și din noapte.

În China, aplicația DeepSeek promite să descifreze destinul utilizatorilor, consolidând și mai mult tendința globală a așa-numitei „faith tech”, scrie Ars Tchnica.

Vezi și:
Chatboții religioși care „vorbesc în numele lui Dumnezeu” stârnesc dezbateri aprinse
Impactul inteligenței artificiale asupra locurilor de muncă: Creștere în fabrici și automatizare în birouri

Tehnologia AI în locul îndrumării spirituale făcută clasic

Potrivit relatărilor din presa americană, aceste aplicații nu se limitează la simple citate din Biblie sau alte texte sacre.

Unele, precum ChatwithGod, au un stil conversațional atât de natural încât utilizatorii ajung să se întrebe dacă nu cumva discută chiar cu divinitatea, nu cu inteligența artificială.

Însă realitatea este diferită: aceste programe pe inteligență artificială funcționează la fel ca alte modele lingvistice, generând texte plauzibile pe baza unor seturi de date, nu mesaje venite „din cer”.

Totuși, mulți utilizatori apreciază faptul că pot primi răspunsuri rapide și lipsite de judecată, chiar și la ore târzii, atunci când nu pot apela la un preot sau pastor.

Pentru unii, aceste aplicații devin un refugiu în fața izolării sociale, în condițiile în care participarea la viața religioasă clasică este în scădere. Date recente arată că aproximativ 40 de milioane de americani au părăsit bisericile în ultimele decenii.

Un aspect controversat este tendința acestor programe de a confirma aproape orice afirmație a utilizatorilor, fenomen cunoscut în industrie sub numele de „sycophancy”.

În timp ce unii dezvoltatori, precum reprezentanții Pray.com, consideră acest lucru benefic pentru starea emoțională a oamenilor, specialiștii în teologie atrag atenția că lipsa confruntării cu adevăruri incomode contrazice practicile religioase autentice.

Există probleme etice, dar și riscuri de confidențialitate

Dincolo de latura spirituală, apar și întrebări serioase legate de protecția datelor. Confesiunile personale, încărcate emoțional, ajung să fie stocate pe servere ale unor companii private.

Preoți și teologi au ridicat problema securității acestor informații, întrebându-se ce se întâmplă dacă detaliile intime împărtășite de utilizatori devin accesibile unor terți.

În același timp, există riscul ca oamenii vulnerabili să fie induși în eroare de răspunsuri aparent „înțelepte”, dar generate de algoritmi fără discernământ real. Spre deosebire de consilierii spirituali umani, chatboții nu au capacitatea de a înțelege situații complexe sau de a manifesta empatie autentică.

Totuși, pentru un segment semnificativ de utilizatori, avantajul lipsei de judecată și accesibilitatea permanentă par să compenseze aceste limite. Un caz relatat este cel al unei învățătoare din Detroit, care a găsit mai mult sprijin în Bible Chat decât în propria comunitate religioasă, după ce a vorbit deschis despre problemele ei de sănătate.

De ce ziua și noaptea nu sunt egale la echinocțiu. Momentul de egalitate se numește „echilux” și vine la câteva zile
Recomandări
Șeful Audi, de părere că mașinile electrice sunt superioare din toate punctele de vedere. Care este strategia de viitor a gigantului auto?
Șeful Audi, de părere că mașinile electrice sunt superioare din toate punctele de vedere. Care este strategia de viitor a gigantului auto?
Actrițele Sydney Sweeney și Amanda Seyfried se înfruntă într-un thriller plin de secrete. Când poți vedea filmul „The Housemaid”
Actrițele Sydney Sweeney și Amanda Seyfried se înfruntă într-un thriller plin de secrete. Când poți vedea filmul „The Housemaid”
Avertismentul Kaspersky – O „explozie” a atacurilor de tip sextortion cu spyware Stealerium
Avertismentul Kaspersky – O „explozie” a atacurilor de tip sextortion cu spyware Stealerium
Ce înseamnă o pensie decentă în România. Câți bani îți trebuie pentru un trai decent la bătrânețe
Ce înseamnă o pensie decentă în România. Câți bani îți trebuie pentru un trai decent la bătrânețe
Alternativa mai bună la Dacia Spring vine tot din China și uimește prin siguranță. A luat punctaj maxim la NCAP
Alternativa mai bună la Dacia Spring vine tot din China și uimește prin siguranță. A luat punctaj maxim la NCAP
ANAF lansează aplicația prin care poți raporta restaurantele care nu dau bon fiscal direct de pe telefon
ANAF lansează aplicația prin care poți raporta restaurantele care nu dau bon fiscal direct de pe telefon
Elon Musk a intrat în vizorul Papei Leon: Ce are să-i reproșeze Suveranul Pontif șefului Tesla
Elon Musk a intrat în vizorul Papei Leon: Ce are să-i reproșeze Suveranul Pontif șefului Tesla
O nouă fabrică în România, o investiție de 1.8 milioane de Euro. Gigantul face angajări masive într-un mare oraș
O nouă fabrică în România, o investiție de 1.8 milioane de Euro. Gigantul face angajări masive într-un mare oraș
Revista presei
Adevarul
Robert Redford a avut în garaj o mașină de vis. Bolidul cu o istorie specială a fost vândut cu peste 1,3 milioane de euro
Playsport.ro
Fiul lui Ilie Dumitrescu, testat pozitiv la cocaină, urmărit penal pentru fugă de la locul accidentului. Procurorii cer...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Melania Trump, extravagantă la dineul de stat de la Castelul Windsor. Kate Middleton, însă, a strălucit cu o rochie brodată manual. Foto
Playtech Știri
Elvira Deatcu, nemiloasă în emisiunea „La bine și la Roast”! Lucian Viziru și Sergiu Costache i-au fost victime sigure. Ce a putut să le spună actrița colegilor săi? EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscop 18 septembrie 2025. Zodia care primește vești neașteptate și are parte de o schimbare importantă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...