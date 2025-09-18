„Tatăl Nostru, care ești în... circuite” - Milioane de credincioși apelează la chatboți AI pentru confesiuni și îndrumare spirituală

Un nou fenomen capătă amploare la nivel global: milioane de persoane își caută alinarea spirituală prin intermediul aplicațiilor de inteligență artificială.

Platforme AI precum Bible Chat, cu peste 30 de milioane de descărcări, sau aplicația catolică Hallow, care a depășit temporar Netflix și TikTok în App Store, devin tot mai populare în rândul celor care caută răspunsuri religioase la orice oră din zi și din noapte.

În China, aplicația DeepSeek promite să descifreze destinul utilizatorilor, consolidând și mai mult tendința globală a așa-numitei „faith tech”, scrie Ars Tchnica.

Tehnologia AI în locul îndrumării spirituale făcută clasic

Potrivit relatărilor din presa americană, aceste aplicații nu se limitează la simple citate din Biblie sau alte texte sacre.

Unele, precum ChatwithGod, au un stil conversațional atât de natural încât utilizatorii ajung să se întrebe dacă nu cumva discută chiar cu divinitatea, nu cu inteligența artificială.

Însă realitatea este diferită: aceste programe pe inteligență artificială funcționează la fel ca alte modele lingvistice, generând texte plauzibile pe baza unor seturi de date, nu mesaje venite „din cer”.

Totuși, mulți utilizatori apreciază faptul că pot primi răspunsuri rapide și lipsite de judecată, chiar și la ore târzii, atunci când nu pot apela la un preot sau pastor.

Pentru unii, aceste aplicații devin un refugiu în fața izolării sociale, în condițiile în care participarea la viața religioasă clasică este în scădere. Date recente arată că aproximativ 40 de milioane de americani au părăsit bisericile în ultimele decenii.

Un aspect controversat este tendința acestor programe de a confirma aproape orice afirmație a utilizatorilor, fenomen cunoscut în industrie sub numele de „sycophancy”.

În timp ce unii dezvoltatori, precum reprezentanții Pray.com, consideră acest lucru benefic pentru starea emoțională a oamenilor, specialiștii în teologie atrag atenția că lipsa confruntării cu adevăruri incomode contrazice practicile religioase autentice.

Există probleme etice, dar și riscuri de confidențialitate

Dincolo de latura spirituală, apar și întrebări serioase legate de protecția datelor. Confesiunile personale, încărcate emoțional, ajung să fie stocate pe servere ale unor companii private.

Preoți și teologi au ridicat problema securității acestor informații, întrebându-se ce se întâmplă dacă detaliile intime împărtășite de utilizatori devin accesibile unor terți.

În același timp, există riscul ca oamenii vulnerabili să fie induși în eroare de răspunsuri aparent „înțelepte”, dar generate de algoritmi fără discernământ real. Spre deosebire de consilierii spirituali umani, chatboții nu au capacitatea de a înțelege situații complexe sau de a manifesta empatie autentică.

Totuși, pentru un segment semnificativ de utilizatori, avantajul lipsei de judecată și accesibilitatea permanentă par să compenseze aceste limite. Un caz relatat este cel al unei învățătoare din Detroit, care a găsit mai mult sprijin în Bible Chat decât în propria comunitate religioasă, după ce a vorbit deschis despre problemele ei de sănătate.