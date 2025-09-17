Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
17 sept. 2025 | 12:13
de Andrei Simion

Inteligența artificială în angajare – Cum iți faci CV-ul în 2025 ca să te angajezi mai ușor

Social
Inteligența artificială în angajare - Cum iți faci CV-ul în 2025 ca să te angajezi mai ușor
CV-ul făcut cu AI / Foto: Colaj Playtech (AI)

În ultima lună, piața muncii din România a înregistrat aproape 30.000 de locuri de muncă disponibile, majoritatea dedicate debutanților sau muncitorilor calificați.

Cu toate acestea, găsirea unui job potrivit rămâne o provocare, mai ales pentru tinerii care trebuie să facă față selecției automate realizate de softurile bazate pe inteligență artificială.

Adaptarea CV-ului pentru algoritmi

Tot mai multe companii utilizează programe AI pentru a analiza CV-urile și a selecta candidații potriviți pentru interviu. Aceste programe caută potrivirea între competențele menționate în CV și cerințele postului.

Claudiu Morărescu, specialist în recrutare de top management, explică faptul că softurile se bazează în primul rând pe cuvinte cheie: „AI-ul e din ce în ce mai bun și va putea să citească și printre rânduri. Nu știu dacă e cazul acum. Deci deocamdată el ia după niște cuvinte cheie”.

Astfel, pentru a crește șansele de a fi selectați, candidații își personalizează CV-urile pentru fiecare aplicație, folosind exact termenii folosiți în descrierea jobului.

Conform unui studiu global realizat pe aproape 1,4 milioane de aplicații, CV-urile adaptate generează aproximativ șase invitații la interviu la 100 de aplicații, față de doar trei în cazul CV-urilor standard.

Rareș Șoltuz, candidat, povestește: „Exact de asta mi-am modificat CV-ul pentru a trece de acest perete de automatizare. Am adăugat cuvintele cheie care erau în descrierea jobului respectiv”.

Trucuri controversate și riscuri etice

Pe lângă personalizarea clasică, unii candidați recurg la metode mai discutabile. De exemplu, își trec în CV, cu caractere albe invizibile, competențele pe care nu le dețin, dar care sunt cerute de job. Astfel, AI-ul îi consideră potriviți pentru interviu, chiar dacă experiența reală nu corespunde.

Răzvan Udrea, director de resurse umane, observă: „Tot timpul vor fi oameni care o să încerce să fie mai deștepți, să facă alte lucruri, să găsească scurtături”.

Această practică ridică și întrebări privind corectitudinea și riscul de discriminare în procesul de selecție automatizat. Ministerul Muncii a precizat că analizează situația înainte de a oferi un punct de vedere oficial.

În contextul unei piețe a muncii competitive și tot mai digitalizate, candidații trebuie să găsească un echilibru între optimizarea CV-ului pentru algoritmi și menținerea unui profil profesional autentic.

Adaptarea documentelor la cerințele tehnologiei devine astfel o abilitate esențială, care poate face diferența între a fi chemat la interviu și a fi ignorat.

