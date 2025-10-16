Ultima ora
16 oct. 2025 | 14:18
de Badea Violeta

Tatăl femeii ucise pe trecerea de pietoni din Berceni face dezvăluiri despre şoferul inconştient: „Cea mică se văita pe jos, nici nu s-a uitat la ea”

ACTUALITATE
Tatăl femeii ucise pe trecerea de pietoni din Berceni face dezvăluiri despre şoferul inconştient:
Tatal victimei accidentului mortal din Berceni vorbeste despre soferul care a provocat tragedia

Tatăl femeii de 34 de ani, ucisă pe trecerea de pietoni din cartierul Berceni, rupe tăcerea și lansează acuzații cutremurătoare la adresa tânărului șofer de 20 de ani care i-a luat fiica de lângă copii. Într-un interviu acordat recent, bărbatul spune că tot ce își dorește este dreptate pentru fata lui și pedepsirea celor vinovați.

Era şoferul live pe TikTok în momentul accidentului?

Tatăl tinerei susține că tânărul aflat la volanul mașinii care a lovit-o mortal pe fiica sa era live pe TikTok în momentul impactului și nu ar fi realizat ce tragedie a provocat.

”Aş vrea să se facă dreptate. El a fost în live în timpul ăla când a dat în ea. El nu a ştiut nimic, frâne… nimic. El atunci filma că lua bani din TikTok. El nici nu a ştiut ce s-a întâmplat”, a declarat, în exclusivitate pentru WOWbiz, tatăl tinerei.

Femeia de 34 de ani traversa regulamentar strada, împingând căruciorul în care se afla fetița de nici doi ani, când maşina condusă de tânăr a izbit-o violent. Mama a murit pe loc, iar copila a fost transportată la spital cu multiple răni, fiind ulterior operată la picior.

”Eu nu vreau altceva decât dreptate”

Vizibil copleșit de durere, tatăl femeii spune că imaginile și informațiile apărute după accident arată un comportament de o inconștiență greu de înțeles.

”Aia mică pe jos se văita, nici nu se uita la ea, niciun regret. Asta din ce am văzut în interviuri la televizor. El părea că nu conştientizează ce a făcut. Nici măcar nu s-a oprit imediat. Eu nu vreau altceva decât dreptate”, a spus bărbatul cu voce tremurândă.

Potrivit acestuia, tânărul șofer ar fi avut un trecut problematic la volan.

”A mai avut două accidente, a avut permisul suspendat. Nu e prima dată. A condus mereu periculos. Nu ştiu cum se poate așa ceva. Eu nu vreau răzbunare, vreau doar dreptate pentru fata mea și pentru copiii ei”, a adăugat tatăl.

Ce se întâmplă cu familia îndurerată

Tragedia din Berceni a stârnit un val uriaș de emoție și revoltă pe rețelele de socializare, mai ales după ce imaginile de pe camerele de bord au arătat viteza uriașă cu care circula șoferul. Mama traversa regulamentar, împreună cu fetița în cărucior, iar impactul a fost fatal.

”El a rămas fără mamă, iar ea încă o strigă din spital: mama mea. Eu nu pot să mai fac nimic pentru fata mea, dar nu pot lăsa lucrurile aşa. Să se facă dreptate”, spune tatăl femeii.

Familia se pregătește acum de înmormântare în satul natal, lângă Curtea de Argeș. Cei doi copii ai victimei — un băiat de 14 ani și o fetiță de aproape doi ani — rămân marcați pentru tot restul vieții, în timp ce tatăl își caută puterea în singurul gând care îl mai ține în picioare: să se facă dreptate pentru fiica sa.

