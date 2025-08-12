Tatăl ChatGPT, convins că „Generația Z este cea mai norocoasă din istorie”, în ciuda temerilor generalizate legate de inteligența artificială

În timp ce mulți tineri absolvenți de informatică se luptă să găsească un loc de muncă, pe fondul expansiunii inteligenței artificiale, Sam Altman, CEO-ul uneia dintre cele mai mari companii din domeniu, susține că această generație ar trebui să fie recunoscătoare, nu îngrijorată.

Creșterea accelerată a inteligenței artificiale a adus cu sine schimbări masive pe piața muncii, în special în domeniul tehnologiei.

Un reportaj recent al New York Times arată cum unii proaspeți absolvenți de informatică sunt nevoiți să accepte joburi în afara industriei, inclusiv în lanțuri de restaurante, din lipsa ofertelor în IT. Mulți dau vina pe AI, care reduce nevoia de programatori la nivel de început de carieră.

Însă Sam Altman, CEO-ul OpenAI, are o viziune complet diferită. Invitat în podcastul „Huge If True” al jurnalistei Cleo Abram, el a declarat că tinerii de azi sunt „cei mai norocoși copii din toată istoria” și că vor ști să se adapteze schimbărilor tehnologice.

„Asta se întâmplă mereu. Tinerii se adaptează cel mai ușor. Sunt mai îngrijorat pentru cei de 62 de ani care nu vor să se recalifice”, a spus Sam Altman.

„Vor apărea joburi noi, bine plătite și interesante”

Altman a insistat că, în urma transformărilor aduse de AI, vor apărea locuri de muncă „total noi, extrem de bine plătite și interesante”.

În opinia sa, nu a existat niciodată un moment mai bun pentru a crea ceva inedit. Totodată, el a făcut o afirmație controversată: „Un copil născut astăzi nu va fi niciodată mai inteligent decât AI”.

Declarația a stârnit reacții critice, având în vedere că modelele de inteligență artificială, precum GPT-5, nu posedă conștiință și nu „înțeleg” informația în sens uman.

Specialiștii cred că aceste sisteme sunt, în esență, algoritmi statistici care prezic cuvintele următoare pe baza unor seturi uriașe de date, nu entități capabile de gândire sau emoții.

Piața muncii pentru absolvenții de informatică, în declin

Datele recente ale Băncii Federale de Rezervă din New York arată că rata șomajului în rândul absolvenților de informatică (6,1%) și inginerie informatică (7,5%) este de peste două ori mai mare decât în cazul absolvenților de biologie sau istorie a artei (aproximativ 3%).

Tendința ar putea continua dacă automatizarea și AI-ul vor continua să preia sarcini specifice posturilor de nivel junior.

Totuși, dacă viziunea optimistă a lui Altman se adeverește, generația Z ar putea fi martora unei revoluții profesionale, cu apariția unor roluri complet noi, adaptate erei AI.