Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
12 aug. 2025 | 09:19
de Iulia Kelt

Tatăl ChatGPT, convins că „Generația Z este cea mai norocoasă din istorie”, în ciuda temerilor generalizate legate de inteligența artificială

TEHNOLOGIE
Tatăl ChatGPT, convins că „Generația Z este cea mai norocoasă din istorie”, în ciuda temerilor generalizate legate de inteligența artificială
Sam Altman, fondatorul OpenAI / Foto: Inc. Magazine/Getty Images

În timp ce mulți tineri absolvenți de informatică se luptă să găsească un loc de muncă, pe fondul expansiunii inteligenței artificiale, Sam Altman, CEO-ul uneia dintre cele mai mari companii din domeniu, susține că această generație ar trebui să fie recunoscătoare, nu îngrijorată.

Creșterea accelerată a inteligenței artificiale a adus cu sine schimbări masive pe piața muncii, în special în domeniul tehnologiei.

Un reportaj recent al New York Times arată cum unii proaspeți absolvenți de informatică sunt nevoiți să accepte joburi în afara industriei, inclusiv în lanțuri de restaurante, din lipsa ofertelor în IT. Mulți dau vina pe AI, care reduce nevoia de programatori la nivel de început de carieră.

Vezi și:
Roboții umanoizi își depășesc limitele: de la dans și gătit, la operații chirurgicale și interpretări la pian
Controverse după lansarea GPT-5: OpenAI promite îmbunătățiri rapide în urma reacțiilor negative. Cum i-a nemulțumit AI-ul pe utilizatori?

Însă Sam Altman, CEO-ul OpenAI, are o viziune complet diferită. Invitat în podcastul „Huge If True” al jurnalistei Cleo Abram, el a declarat că tinerii de azi sunt „cei mai norocoși copii din toată istoria” și că vor ști să se adapteze schimbărilor tehnologice.

„Asta se întâmplă mereu. Tinerii se adaptează cel mai ușor. Sunt mai îngrijorat pentru cei de 62 de ani care nu vor să se recalifice”, a spus Sam Altman.

„Vor apărea joburi noi, bine plătite și interesante”

Altman a insistat că, în urma transformărilor aduse de AI, vor apărea locuri de muncă „total noi, extrem de bine plătite și interesante”.

În opinia sa, nu a existat niciodată un moment mai bun pentru a crea ceva inedit. Totodată, el a făcut o afirmație controversată: „Un copil născut astăzi nu va fi niciodată mai inteligent decât AI”.

Declarația a stârnit reacții critice, având în vedere că modelele de inteligență artificială, precum GPT-5, nu posedă conștiință și nu „înțeleg” informația în sens uman.

Specialiștii cred că aceste sisteme sunt, în esență, algoritmi statistici care prezic cuvintele următoare pe baza unor seturi uriașe de date, nu entități capabile de gândire sau emoții.

Piața muncii pentru absolvenții de informatică, în declin

Datele recente ale Băncii Federale de Rezervă din New York arată că rata șomajului în rândul absolvenților de informatică (6,1%) și inginerie informatică (7,5%) este de peste două ori mai mare decât în cazul absolvenților de biologie sau istorie a artei (aproximativ 3%).

Tendința ar putea continua dacă automatizarea și AI-ul vor continua să preia sarcini specifice posturilor de nivel junior.

Totuși, dacă viziunea optimistă a lui Altman se adeverește, generația Z ar putea fi martora unei revoluții profesionale, cu apariția unor roluri complet noi, adaptate erei AI.

Octombrie aduce primele ninsori în România. Care sunt orașele vizate de vortexul polar, potrivit meteorologilor de la Accuweather
Recomandări
Cum să transformi un sâmbure de cireș într-un pom fructifer. Pași simpli și eficienți
Cum să transformi un sâmbure de cireș într-un pom fructifer. Pași simpli și eficienți
Românii pot călători fără viză în Vietnam timp de 45 de zile. Lista completă a țărilor și condițiile aplicate
Românii pot călători fără viză în Vietnam timp de 45 de zile. Lista completă a țărilor și condițiile aplicate
ChatGPT – poarta hackerilor către datele tale personale. De ce să nu te autentifici cu contul de Google
ChatGPT – poarta hackerilor către datele tale personale. De ce să nu te autentifici cu contul de Google
Mașina de 3 tone ce pare să fie o alternativă la Rolls Royce vine din China. Cu ce se laudă noul Zeekr
Mașina de 3 tone ce pare să fie o alternativă la Rolls Royce vine din China. Cu ce se laudă noul Zeekr
Cât costă un șezlong în Croația în august 2025. Turiștii români, uimiți de prețuri
Cât costă un șezlong în Croația în august 2025. Turiștii români, uimiți de prețuri
Programul Rabla se relansează cu provocări majore. Finanțare redusă și noi priorități ecologice
Programul Rabla se relansează cu provocări majore. Finanțare redusă și noi priorități ecologice
Descoperire revoluționară: Cum funcționează noile celule de combustibil cu hidrogen la temperaturi mult mai scăzute și cum pot ajuta omenirea în viitor
Descoperire revoluționară: Cum funcționează noile celule de combustibil cu hidrogen la temperaturi mult mai scăzute și cum pot ajuta omenirea în viitor
Mai multe extensii malițioase din Firefox au furat peste un milion de dolari din portofele crypto. Cum faci să nu ți se întâmple și ție?
Mai multe extensii malițioase din Firefox au furat peste un milion de dolari din portofele crypto. Cum faci să nu ți se întâmple și ție?
Revista presei
Adevarul
Summit-ul din Alaska. Ultima șansă pentru Ucraina? Analist: „Negocierile s-au purtat deja”
Playsport.ro
Jucătorii FCSB-ului, declarații după ce i-a bătut Unirea Slobozia: ”Trebuie să ne trezim”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul mă înșală, dar asta nu e cel mai grav lucru...
Playtech Știri
Castraveți picanți în ketchup, perfecți pentru iarnă. Aroma lor te va cuceri din prima
Playtech Știri
Horoscop marți, 12 august 2025. Zi norocoasă pentru trei zodii, momentul marilor revelații
Playtech Știri
Primul mesaj transmis de mama celor trei copii care și-au pierdut viața în accidentul din Spania. Cuvintele ei au ajuns la un număr impresionant de oameni: „Sunteți comoara vieții mele, nu pot să îmi iau adio”
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William