Ţările care nu au armată. Motivul pentru care nu au nevoie de soldaţi

Într-o lume în care majoritatea țărilor alocă bugete semnificative pentru apărare, există state care au ales o cale diferită: trăiesc fără o armată permanentă. Această decizie, ce poate părea utopică într-un context global dominat de tensiuni geopolitice, este rezultatul unor condiții istorice, geografice, politice și diplomatice unice. Iată care sunt aceste țări și ce le-a determinat să renunțe la forțele armate!

Țări care nu dispun de armată

1. Costa Rica – Pace prin Constituție

Poate cel mai cunoscut exemplu este Costa Rica, țară care a desființat armata în anul 1949, prin Constituție. După un scurt război civil, liderii țării au decis că stabilitatea și progresul social pot fi atinse prin educație și sănătate, nu prin înarmare. Costa Rica are în prezent doar forțe de ordine pentru menținerea siguranței interne. În schimb, a investit masiv în educație și protecția mediului, devenind un model regional de democrație stabilă și dezvoltare durabilă.

2. Islanda – Protejată prin alianțe

Islanda, membră fondatoare a NATO, nu are o armată convențională. Situată strategic în nordul Atlanticului, țara se bazează pe acorduri de securitate, în special cu Statele Unite. Deși nu are soldați, are o mică forță de poliție militarizată și o echipă de pază a coastei. În trecut, SUA a menținut baze militare pe teritoriul islandez, oferind astfel protecție externă.

3. Panama – Apărare sub supraveghere internațională

Panama a desființat armata în 1990, în urma înlăturării dictatorului Manuel Noriega. De atunci, Constituția interzice o forță militară permanentă. Siguranța este asigurată de forțe de poliție specializate, iar apărarea națională este garantată, la nevoie, prin tratate internaționale, în special cu SUA.

4. Liechtenstein – Țară mică și neutră

Acest mic principat european a renunțat la armată în 1868, după războiul austro-prusac. Cu o populație redusă și o politică externă bazată pe neutralitate, Liechtenstein nu a considerat necesară menținerea unei armate. Apărarea este asigurată prin tratate informale și cooperare cu țările vecine, în special Elveția.

5. Vaticanul – Protejat de credință și tradiție

Cel mai mic stat din lume, Vaticanul, nu are o armată națională, dar dispune de Garda Elvețiană, o forță simbolică și de protecție personală a Papei. Ordinea internă este menținută de jandarmeria vaticană, iar în caz de nevoie, Italia are responsabilitatea de a interveni, potrivit unui acord bilateral.

6. Palau, Micronezia și Insulele Marshall – State fără apărare militară

Aceste state din Oceanul Pacific au renunțat la armată și se bazează pe acorduri de liberă asociere cu Statele Unite, care garantează apărarea lor externă. În schimb, acestea oferă drepturi de acces militar americanilor. Datorită dimensiunii reduse și a poziției lor strategice, aceste țări nu resimt nevoia de forțe armate proprii.

De ce aceste țări nu au nevoie de armată?

Motivele sunt diverse: neutralitate istorică, lipsa conflictelor interne sau externe, poziție geografică favorabilă, tratate de protecție cu alte state sau organizații internaționale. Pentru unele, menținerea păcii interne și direcționarea resurselor către educație, sănătate sau infrastructură au fost priorități mai mari decât înarmarea.

Aceste exemple arată că absența unei armate nu este sinonimă cu vulnerabilitatea, ci poate fi o alegere strategică și pașnică, în funcție de contextul fiecărei națiuni.