Țara preferată de tinerii români care vor să studieze în străinătate. Ajutoarele acordate studenților

Tinerii români își schimbă preferințele când vine vorba de studiile în străinătate. În timp ce Statele Unite pierd teren, țări precum Olanda, Spania, Germania și Franța devin destinații tot mai atractive, datorită costurilor mai mici, programelor în limba engleză și burselor generoase. De asemenea, avantajele sociale și ajutoarele pentru studenți influențează alegerea acestora.

De ce scade interesul pentru universitățile din Statele Unite

Studenții care se îndreptau anterior masiv către SUA observă schimbări semnificative în mediul universitar american. Bugetele instituțiilor sunt în scădere, iar universitățile au redus numărul de studenți acceptați.

”Au anunțat că vor reduce numărul de studenți pe care îl vor accepta.”, a declarat Robert Ghețiu, student în SUA, potrivit stirileprotv.ro.

Sânziana Medvețchi, consilier educațional: ”Schimbările recente privesc diversitatea, chiar și taxele asociate vizelor. Erau oameni care aplicau doar în State, și sunt încă, dar sunt mai deschiși la a discuta opțiuni în Europa.” Acești factori determină o migrație academică către alte țări europene, care oferă programe accesibile și medii internaționale atractive.

Care sunt noile destinații preferate de tinerii români

În ultimii ani, Spania și Germania au atras de două ori mai mulți candidați comparativ cu SUA. Programele de studii în limba engleză, taxele scăzute și bursele generoase sunt principalele motive.

Ioana Grama, elevă: ”Îmi doresc să aplic în special în Spania, într-un mediu nou pentru mine și să învăț cum e să colaborez cu profesori internaționali. Pot să câștig bursa de la 50% în sus.”

Sânziana Medvețchi: ”Între o mie și două mii de euro pe an școlarizare. Toate au sisteme robuste de finanțare în funcție de nevoile elevului și meritele lui.”

Franța redevine de asemenea atractivă, cu universități recunoscute la nivel internațional, precum Institutul de Studii Politice din Paris. Răzvan Panait, elev: ”Este o universitate super recunoscută și are foarte multe activități.”

Ce ajutoare primesc studenții în Olanda și alte țări europene

Olanda rămâne prima alegere pentru tinerii români, nu doar datorită calității educației, ci și a avantajelor sociale. Statul olandez oferă studenților care lucrează un ajutor lunar de câteva sute de euro, sprijinind astfel costurile de trai și consolidând atractivitatea studiilor în această țară.

Pe lângă bursele și taxele reduse, ajutoarele financiare permit tinerilor să se concentreze pe învățare și experiențe internaționale. Aceste facilități transformă Olanda într-un exemplu de destinație care echilibrează calitatea educațională cu accesibilitatea financiară, menținând-o pe primul loc în preferințele tinerilor români care doresc să studieze în afara țării.