Țara în care din salariul minim nu ți-ai putea cumpără mai mult de două pâini în România. Așa vezi cât de bine o ducem noi, de fapt

Criza economică din Venezuela atinge un nou prag alarmant. Salariul minim, stabilit la 130 de bolivari din 2022, a ajuns în august 2025 să valoreze aproximativ un singur dolar, potrivit cursului oficial publicat de Banca Centrală a Venezuelei.

Sindicatele denunță această situație ca pe o „lovitură la demnitatea umană”, subliniind că suma nu acoperă aproape deloc necesitățile zilnice ale populației.

Impactul prăbușirii bolivarului și al sancțiunilor

Prăbușirea monedei naționale este legată în mare parte de sancțiunile americane impuse sectorului petrolier venezuelean în 2025, parte a unui șir de restricții începute încă din 2017.

În acest context, inflația a explodat: potrivit Observatorului Venezuelan al Finanțelor, estimările din mai 2025 indică o creștere anuală a prețurilor de 229%.

Costul coșului de produse de bază ajunge la circa 500 de dolari, ceea ce face ca salariul minim să fie simbolic în raport cu nevoile reale ale populației.

Aproximativ 86% din cetățeni trăiau deja sub pragul sărăciei în 2024, iar zece ani de criză au determinat migrarea a peste 7,7 milioane de persoane dintr-o populație totală de 29 de milioane, scrie publicația Courrier International.

Societate duală, dar și măsuri guvernamentale

Președintele Nicolás Maduro, aflat la putere după moștenirea lăsată de Hugo Chávez, a implementat în ultimii ani o liberalizare parțială a economiei.

Astfel, s-a conturat o societate cu două viteze: angajații din sectorul privat primesc salarii în dolari, în timp ce funcționarii publici și pensionarii sunt plătiți în bolivari.

Pentru a atenua efectele crizei, guvernul chavist completează salariul minim cu bonuri ce pot ajunge la 160 de dolari. Cu toate acestea, sindicatele consideră că simbolul este dezastruos: „Un dolar pe lună pentru cei care susțin prin eforturile lor serviciile publice, educația, sănătatea și toate aspectele vieții cotidiene este mai mult decât insuficient – este o umilință instituționalizată”, subliniază Comité National des Travailleurs en Lutte (CNCTL).

Prăbușirea bolivarului și creșterea inflației arată o situație socială și economică extrem de fragilă în Venezuela, care afectează milioane de venezueleni și accentuează tensiunile într-o țară deja grav afectată de exod și sărăcie.

Așadar, dacă te gândeai că noi, în România, o ducem rău, poate că n-ar strica să ne mai uităm, măcar din când în când, și peste gard. Evident, mereu se poate mai bine dar, din câte observi, se poate și mult mai rău.