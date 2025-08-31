Țara în care au dispărut scrisorile livrate prin poștă. „Numărul lor este în scădere de ani și ani”

După patru secole de existență, tradiția scrisorilor livrate prin poștă dispare oficial din Danemarca. Compania poștală de stat PostNord a anunțat că va opri complet acest serviciu la sfârșitul anului, în contextul în care volumul corespondenței a scăzut dramatic. Potrivit datelor oficiale, numărul scrisorilor expediate s-a redus cu peste 90% din anul 2000 până astăzi, iar tendința continuă să fie descendentă.

Dispar scrisorile livrate prin poștă

Pentru poștașii danezi, transformarea s-a simțit treptat. Herman Moyano, care lucrează de șapte ani la PostNord, povestește că ceea ce odinioară era o meserie plină de emoție și așteptări s-a redus acum la un gest mecanic.

„Credeam că toți oamenii așteaptă ceva, o scrisoare specială, o comunicare specială, un pachet special”, spune el. Acum, cele mai multe plicuri sunt doar facturi și extrase bancare. „Am văzut cum corespondența scade treptat. Dar acest ritm s-a accelerat în ultimii doi ani”, mărturisește Moyano, potrivit BBC.

Digitalizarea masivă a societății daneze a schimbat definitiv felul în care oamenii comunică. De la e-mailuri și plăți mobile, până la cardurile de sănătate integrate în smartphone, aproape fiecare interacțiune s-a mutat în mediul electronic. De altfel, guvernul danez a adoptat încă de acum un deceniu o politică „digitală implicită”, prin care comunicarea oficială cu cetățenii se face exclusiv online.

Kim Pedersen, directorul PostNord Danemarca, recunoaște că scrisoarea a devenit o raritate. „Danezii abia mai primesc scrisori. Numărul este în scădere de ani și ani. Primesc în medie o scrisoare pe lună, nu este mult”, afirmă el. În schimb, segmentul livrărilor de colete este în plină expansiune: „Dimpotrivă, danezii adoră să facă cumpărături online. Comerțul electronic global crește semnificativ, iar noi ne mișcăm odată cu el”, adaugă Pedersen.

Angajații poștali vor fi disponibilizați

Pentru a-și adapta structura, PostNord va concedia 2.200 de angajați din divizia de scrisori, dar va crea 700 de noi locuri de muncă în sectorul de livrare a coletelor, care generează profit. Dacă acum 15 ani compania administra mai multe centre mari de sortare a corespondenței, astăzi a rămas doar unul singur, la marginea orașului Copenhaga.

Declinul este accentuat și de costurile ridicate. În urma unei noi legi adoptate în 2024, prețul unui timbru a crescut la 29 de coroane daneze (aproape 4 euro), după eliminarea scutirii de TVA. „Acest lucru a făcut ca volumele să scadă și mai mult, mai rapid”, explică Pedersen. În paralel, peste 1.500 de cutii poștale au fost eliminate de pe străzile din Danemarca.

Cetățenii confirmă că nu mai văd rostul scrisorilor. Nikolaj Brøchner Andrès, locuitor al Copenhagăi, mărturisește simplu: „Nici măcar nu mai sunt sigur cum se face, ca să fiu sincer”.

Fenomenul nu este specific doar Danemarcei. Hazel King, expert în domeniul poștal și editor al revistei Parcel and Postal Technology International, arată că scăderea volumului de corespondență clasică se manifestă în toată Europa. „Scrisorile din Europa sunt în scădere de ani de zile. Cred că decizia PostNord reflectă modul în care a evoluat întreaga piață și modul în care se mișcă consumatorul”, afirmă ea.

Astfel, Danemarca devine prima țară europeană care renunță oficial la livrarea de scrisori prin poștă, un semn că epoca plicurilor și a timbrelor este pe cale să se încheie în fața dominației digitale.