Ultima ora
Tot mai mulți nefumători fac cancer pulmonar: o amenințare ignorată a epocii poluării. Ce spun oamenii de știință
31 aug. 2025 | 10:53
de Daoud Andra

Țara în care au dispărut scrisorile livrate prin poștă. „Numărul lor este în scădere de ani și ani”

Social
Țara în care au dispărut scrisorile livrate prin poștă. „Numărul lor este în scădere de ani și ani”
FOTO: Freepik

După patru secole de existență, tradiția scrisorilor livrate prin poștă dispare oficial din Danemarca. Compania poștală de stat PostNord a anunțat că va opri complet acest serviciu la sfârșitul anului, în contextul în care volumul corespondenței a scăzut dramatic. Potrivit datelor oficiale, numărul scrisorilor expediate s-a redus cu peste 90% din anul 2000 până astăzi, iar tendința continuă să fie descendentă.

Dispar scrisorile livrate prin poștă

Pentru poștașii danezi, transformarea s-a simțit treptat. Herman Moyano, care lucrează de șapte ani la PostNord, povestește că ceea ce odinioară era o meserie plină de emoție și așteptări s-a redus acum la un gest mecanic.

„Credeam că toți oamenii așteaptă ceva, o scrisoare specială, o comunicare specială, un pachet special”, spune el. Acum, cele mai multe plicuri sunt doar facturi și extrase bancare. „Am văzut cum corespondența scade treptat. Dar acest ritm s-a accelerat în ultimii doi ani”, mărturisește Moyano, potrivit BBC.

Vezi și:
Prima țară care le va permite elevilor să folosească inteligența artificială în timpul examenului de bacalaureat, începând din 2026
Țara din Europa care vrea să construiască cel mai puternic computer cuantic din lume. Ce știm despre cele mai noi ambiții în tehnologie

Digitalizarea masivă a societății daneze a schimbat definitiv felul în care oamenii comunică. De la e-mailuri și plăți mobile, până la cardurile de sănătate integrate în smartphone, aproape fiecare interacțiune s-a mutat în mediul electronic. De altfel, guvernul danez a adoptat încă de acum un deceniu o politică „digitală implicită”, prin care comunicarea oficială cu cetățenii se face exclusiv online.

Kim Pedersen, directorul PostNord Danemarca, recunoaște că scrisoarea a devenit o raritate. „Danezii abia mai primesc scrisori. Numărul este în scădere de ani și ani. Primesc în medie o scrisoare pe lună, nu este mult”, afirmă el. În schimb, segmentul livrărilor de colete este în plină expansiune: „Dimpotrivă, danezii adoră să facă cumpărături online. Comerțul electronic global crește semnificativ, iar noi ne mișcăm odată cu el”, adaugă Pedersen.

Angajații poștali vor fi disponibilizați

Pentru a-și adapta structura, PostNord va concedia 2.200 de angajați din divizia de scrisori, dar va crea 700 de noi locuri de muncă în sectorul de livrare a coletelor, care generează profit. Dacă acum 15 ani compania administra mai multe centre mari de sortare a corespondenței, astăzi a rămas doar unul singur, la marginea orașului Copenhaga.

Declinul este accentuat și de costurile ridicate. În urma unei noi legi adoptate în 2024, prețul unui timbru a crescut la 29 de coroane daneze (aproape 4 euro), după eliminarea scutirii de TVA. „Acest lucru a făcut ca volumele să scadă și mai mult, mai rapid”, explică Pedersen. În paralel, peste 1.500 de cutii poștale au fost eliminate de pe străzile din Danemarca.

Cetățenii confirmă că nu mai văd rostul scrisorilor. Nikolaj Brøchner Andrès, locuitor al Copenhagăi, mărturisește simplu: „Nici măcar nu mai sunt sigur cum se face, ca să fiu sincer”.

Fenomenul nu este specific doar Danemarcei. Hazel King, expert în domeniul poștal și editor al revistei Parcel and Postal Technology International, arată că scăderea volumului de corespondență clasică se manifestă în toată Europa. „Scrisorile din Europa sunt în scădere de ani de zile. Cred că decizia PostNord reflectă modul în care a evoluat întreaga piață și modul în care se mișcă consumatorul”, afirmă ea.

Astfel, Danemarca devine prima țară europeană care renunță oficial la livrarea de scrisori prin poștă, un semn că epoca plicurilor și a timbrelor este pe cale să se încheie în fața dominației digitale.

ANM a emis cod portocaliu de furtuni puternice, valabil în jumătate de țară. Harta zonelor vizate
Recomandări
„Fall for Me”, filmul de pe Netflix care te va captiva: De ce să te uiți la un thriller erotic cu peisaje superbe și intrigă explozivă
„Fall for Me”, filmul de pe Netflix care te va captiva: De ce să te uiți la un thriller erotic cu peisaje superbe și intrigă explozivă
Angajații din primării, în grevă din cauza măsurilor din Pachetul 2. Serviciile cu publicul, închise pe termen nedeterminat
Angajații din primării, în grevă din cauza măsurilor din Pachetul 2. Serviciile cu publicul, închise pe termen nedeterminat
Un simplu test de sânge ar putea prezice scleroza laterală amiotrofică cu zece ani înainte de simptome
Un simplu test de sânge ar putea prezice scleroza laterală amiotrofică cu zece ani înainte de simptome
Ce se întâmplă dacă mergi cu 130 Km/h pe prima bandă de pe autostradă. Care este viteza minimă, când iei amendă de 4.000 de lei
Ce se întâmplă dacă mergi cu 130 Km/h pe prima bandă de pe autostradă. Care este viteza minimă, când iei amendă de 4.000 de lei
După 60, nu mersul pe jos sau alergarea sunt pe primul loc: Harvard recomandă altceva
După 60, nu mersul pe jos sau alergarea sunt pe primul loc: Harvard recomandă altceva
O femeie a născut în rulota sa, la un festival. Nu știa că este însărcinată
O femeie a născut în rulota sa, la un festival. Nu știa că este însărcinată
Descoperirea unei fabrici vechi de 5.500 de ani pare să confirme un episod-cheie din Biblie. Unde se afla aceasta și ce producea
Descoperirea unei fabrici vechi de 5.500 de ani pare să confirme un episod-cheie din Biblie. Unde se afla aceasta și ce producea
Cum te descurci în Linux dacă ești începător, pas cu pas: Trucuri pentru o tranziție fluidă
Cum te descurci în Linux dacă ești începător, pas cu pas: Trucuri pentru o tranziție fluidă
Revista presei
Adevarul
Un hotel celebru din Mamaia, simbol al litoralului românesc, a cerut insolvența
Playsport.ro
OFICIAL | Jose Mourinho s-a despărțit de Fenerbahce! O nouă experiență nefericită pentru „The Special One”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Zodiile care își găsesc sufletul pereche în septembrie 2025. Cine se căsătorește până la finalul anului
Playtech Știri
Horoscop zilnic 31 august 2025. Zodia care dă lovitura la final de lună, câștigă o sumă importantă de bani
Playtech Știri
Andreea Esca a fost certată pentru pozele de la piscină. Vedeta PRO TV a atras un val de critici: „Ai o vârstă, nimic de ajustat?”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!