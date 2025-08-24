Țara europeană în care s-a lansat alternativa la Starlink, independența tehnologică începe să capete contur. RU1 promite internet rapid și sigur pentru armată și situații de criză

Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
24 aug. 2025 | 09:52
de Andrei Simion

În imagine, dispozitivul RU1, comparat cu o cutie de chibrituri, o nouă alternativă la Starlink de dimensiunea unui buzunar, promite comunicații militare sigure. (Foto: TERASi)

O companie suedeză a prezentat o inovație care ar putea schimba regulile jocului în comunicațiile moderne. Startup-ul TERASi a lansat RU1, un dispozitiv portabil considerat prima alternativă viabilă la Starlink. Spre deosebire de sistemul controlat de Elon Musk, noua tehnologie promite independență completă, viteze de transfer impresionante și securitate avansată, gândită în special pentru mediile militare și situațiile de urgență.

De ce RU1 este diferit de Starlink

Dispozitivul RU1 este descris de inventatori drept „GoPro-ul radiourilor backhaul”, fiind cel mai mic și mai ușor echipament mm-Wave din lume. Dimensiunea compactă îi permite să fie instalat rapid pe un trepied sau chiar pe drone, iar mai multe unități pot fi interconectate pentru a crea o rețea de tip mesh, extrem de rezistentă.

Avantajul major față de Starlink este faptul că sistemul nu poate fi oprit sau restricționat de factori externi. În trecut, Ucraina a depins de rețeaua lui Musk, dar deciziile controversate ale acestuia de a limita sau opri accesul în zone de conflict au demonstrat riscurile de a lăsa comunicațiile critice la mâna unui singur operator privat. În schimb, RU1 oferă control total utilizatorului, care își poate construi propria rețea independentă.

Performanțe impresionante și securitate ridicată

Pe lângă independență, RU1 se remarcă prin performanțe tehnice care depășesc cu mult soluțiile existente. Dispozitivul oferă viteze de până la 10 Gbps, de 50 de ori mai rapide decât cele furnizate de Starlink, cu o latență de sub 5 milisecunde. Acest timp de răspuns ultra-redus este esențial pentru aplicații militare, precum coordonarea dronelor sau detectarea rapidă a amenințărilor.

Sistemul utilizează antene direcționale cu fascicule extrem de înguste, asemănătoare unor „raze laser”, care fac aproape imposibilă interceptarea sau bruiajul. Amprenta la sol a semnalului este de maximum 3 kilometri, comparativ cu acoperirea mult mai largă și vulnerabilă a sateliților Starlink.

Aplicații în armată, industrie și intervenții de urgență

Dezvoltat ca un spin-off al Institutului Regal de Tehnologie KTH din Stockholm, RU1 este deja testat de unități militare, fiind integrat în sisteme de comunicații tactice și drone. Dar potențialul său depășește domeniul apărării. În cazul dezastrelor naturale, RU1 ar putea restabili comunicațiile într-o zonă afectată în câteva minute, fără să fie nevoie de sateliți sau rețele de fibră optică.

Și mediul industrial ar putea beneficia, mai ales în zonele izolate unde lucrările de construcții, mineritul sau exploatările energetice necesită rețele temporare, sigure și cu mare capacitate de date.

Chiar dacă nu poate oferi acoperirea globală a Starlink-ului, RU1 mizează pe o combinație de viteză, securitate și control care răspunde unor nevoi tot mai stringente într-o lume marcată de conflicte și dezastre. Suedia devine astfel prima țară europeană care propune o alternativă concretă la sistemele satelitare dominate de mari corporații.

