Amazon intră tare în cursa cu Starlink și trimite peste 100 de sateliți Kuiper pe orbită

Gigantul american Amazon a făcut un pas important în cursa pentru internetul global prin satelit, lansând până acum 102 sateliți din viitoarea constelație Kuiper. Aceasta este menită să concureze direct cu serviciul Starlink al lui Elon Musk și promite să aducă internet de mare viteză în zonele greu accesibile de pe glob.

O lansare reușită după mai multe amânări

Ultima misiune a adăugat 24 de noi sateliți pe orbită, trimiși cu ajutorul unei rachete Falcon 9 aparținând SpaceX – chiar compania rivală care operează Starlink. Lansarea a avut loc după mai multe încercări anulate din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, ceea ce a pus la încercare calendarul ambițios al Amazon.

Acești sateliți fac parte dintr-un plan mult mai amplu, aprobat de Comisia Federală de Comunicații (FCC) din SUA, care obligă Amazon să aibă cel puțin 1.600 de sateliți pe orbită până în iulie 2026 și un total de 3.236 până în 2029. Ritmul actual de lansare trebuie să crească semnificativ, întrucât gigantul american mai are doar 11 luni pentru a trimite peste 1.500 de sateliți suplimentari și a respecta termenul limită.

Competiția dură cu Starlink

Amazon vrea ca rețeaua Kuiper să fie operațională începând cu anul viitor, mizând pe acorduri deja semnate cu mai multe agenții guvernamentale. Dacă planurile vor decurge conform așteptărilor, serviciul va oferi conexiuni rapide și stabile în zonele în care infrastructura clasică de internet nu există sau este insuficientă.

Însă rivalii de la SpaceX pornesc dintr-o poziție extrem de avantajoasă. Starlink are deja aproximativ 8.000 de sateliți în orbita joasă a Pământului și furnizează internet pentru peste cinci milioane de utilizatori din întreaga lume. În plus, SpaceX are capacități de lansare proprii și un ritm de producție și desfășurare a sateliților greu de egalat.

Amazon, pe de altă parte, se află într-o cursă contracronometru nu doar cu Musk, ci și cu propriile obiective ambițioase, în încercarea de a-și găsi locul pe o piață extrem de competitivă. Dacă va reuși, Kuiper ar putea deveni unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură digitală din următorul deceniu.