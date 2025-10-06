Ultima ora
Apogeul numerelor preferențiale în România – de ce ai plăti 25.000 de lei pe un număr de înmatriculare. Ce îl face special
06 oct. 2025 | 11:18
de Vieriu Ionut

Țara din inima Alpilor care caută muncitori români. Salarii de până la 8.000 de euro prin EURES
Locuri de muncă în Liechtenstein prin EURES

Tot mai mulți români privesc spre vestul Europei în căutarea unui trai mai bun, iar printre destinațiile care atrag atenția se numără și Liechtenstein – un mic stat situat între Elveția și Austria, cunoscut pentru peisajele sale alpine spectaculoase și economia extrem de puternică. În prezent, această țară caută activ muncitori străini, inclusiv români, prin intermediul rețelei europene EURES, oferind salarii competitive și condiții avantajoase.

O economie puternică și taxe reduse

Liechtenstein impresionează nu doar prin frumusețea naturală, ci și prin stabilitatea economică. Țara are unul dintre cele mai ridicate PIB-uri pe cap de locuitor din lume și o politică fiscală prietenoasă cu mediul de afaceri: impozitul pe profit este de doar 12,5%, iar TVA-ul general se situează la 8,1%, comparativ cu 21% în România.

Această prosperitate se reflectă și în nivelul de trai al locuitorilor. Salariul mediu lunar în Liechtenstein este de aproximativ 6.800 de franci elvețieni brut (circa 7.150 de euro). În funcție de experiență și poziție, veniturile pot depăși chiar și pragul de 10.000 de franci elvețieni (10.500 de euro), mai ales pentru posturile de conducere.

Salarii și poziții disponibile pentru români

Prin portalul EURES, românii pot accesa o gamă variată de oferte de muncă – de la locuri în domenii precum menaj, logistică sau întreținere, până la poziții tehnice și administrative.

Printre ofertele recente se numără:

  • Cuplu pentru servicii domestice – contract permanent, cu beneficii sociale și cazare gratuită. Se solicită experiență în întreținerea locuinței și cunoașterea limbii germane.
  • Menajeră full-time – contract permanent, salariu peste medie și beneficii sociale. Este necesară experiență și, ideal, cunoașterea limbii germane.
  • Operator utilaje de tratare a suprafețelor și cuptoarelor – contract temporar, normă întreagă.
  • Operator de montaj – contract temporar 100%, salariu stabilit în funcție de experiență.
  • Lucrător în logistică – contract temporar, venituri competitive raportate la nivelul pieței locale.
  • Menajeră într-un cămin – salariu peste medie, beneficii sociale și posibilitate de cazare.
  • Frizer – contract stabil într-o frizerie premium, cu salariu competitiv și condiții avantajoase.

Salariile pot ajunge până la 8.000 de euro lunar, în funcție de experiență, domeniu și nivelul de calificare al candidaților.

Cât se câștigă în Liechtenstein

Diferențele salariale sunt semnificative între domenii. De exemplu, potrivit publicației spaniole Noticias Trabajo, un director general câștigă aproximativ 16.740 de franci elvețieni (circa 15.227 de euro), în timp ce un director IT are un venit mediu de 14.328 CHF (13.042 de euro). Un director de call-center ajunge la 14.207 CHF (12.948 de euro).

La polul opus, posturile mai puțin calificate, precum asistentă de creșă, consilier social sau croitor, oferă salarii lunare între 2.200 și 2.600 CHF (circa 2.000 – 2.350 de euro).

Cum pot aplica românii pentru joburi în Liechtenstein

Procesul de aplicare este simplu și complet online. Toate ofertele disponibile pot fi consultate pe portalul rețelei EURES, platformă creată pentru a sprijini mobilitatea forței de muncă în spațiul european.

Candidații trebuie să îndeplinească anumite condiții – experiență relevantă, seriozitate și, preferabil, cunoașterea limbii germane. Deși nu este o cerință obligatorie, stăpânirea limbii reprezintă un avantaj major în procesul de recrutare.

Un aspect important este că Liechtenstein nu face parte din Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că românii care doresc să lucreze acolo trebuie să obțină un permis de ședere. Acesta este necesar pentru toate persoanele care intenționează să muncească pe teritoriul statului alpin, indiferent de durata contractului.

Liechtenstein, un colț de rai pentru carieră și viață

Cu un sistem fiscal echilibrat, salarii ridicate și o calitate a vieții greu de egalat, Liechtenstein devine tot mai atractiv pentru românii care caută stabilitate și perspective profesionale solide. Recrutările prin EURES reprezintă o oportunitate reală de a lucra legal într-o țară mică, dar cu o economie robustă și un nivel de trai occidental.

