Țara din Europa unde taxiurile fără șofer devin realitate: Chinezii au dat din nou lovitura pe piață

Gigantul chinez Baidu pregătește primele teste cu taxiuri complet autonome în Europa, printr-un parteneriat strategic cu operatorul elvețian PostBus.

Compania chineză Baidu, cunoscută pentru motorul său de căutare și pentru investițiile masive în tehnologie, face un pas decisiv pe piața europeană a transportului autonom, scrie Euronews.com.

Începând din decembrie 2025, serviciul său de taxiuri fără șofer, Apollo Go, va demara testele oficiale în Elveția, în colaborare cu PostBus, operatorul național de transport public al țării.

Acest lucru marchează, de altfel, prima extindere europeană a unui proiect Baidu de mobilitate autonomă, compania intenționând să lanseze până la începutul anului 2027 un serviciu comercial complet funcțional, denumit „AmiGo”.

Versiunea finală a mașinilor nu va include nici măcar volan, reflectând ambiția Baidu de a atinge autonomia completă de nivel 4.

Apollo RT6, mașina electrică proiectată pentru autonomie totală

Testele din Elveția vor folosi modelul Apollo RT6, o mașină electrică dezvoltată special pentru condus autonom.

Mașina nu are un loc de șofer în adevăratul sens al cuvântului, iar volanul poate fi detașat complet. Utilizatorii vor putea solicita o cursă printr-o aplicație mobilă, într-un mod asemănător platformelor Uber sau Bolt, dar fără prezența unui conducător uman.

Baidu consideră Elveția un teren ideal pentru debutul european datorită infrastructurii de transport bine reglementate și reputației sale pentru siguranță rutieră.

Această etapă reprezintă un pas strategic către integrarea vehiculelor autonome în sistemele publice europene.

Competiția globală pentru dominația mobilității autonome se intensifică

Intrarea Baidu pe piața europeană are loc într-un moment de competiție intensă între marii dezvoltatori de tehnologie autonomă.

Waymo, compania deținută de Alphabet (grupul Google), a anunțat deja că va începe testele pentru serviciul său de robotaxiuri la Londra în 2026.

La rândul său, Uber pregătește lansarea testelor cu mașini complet autonome în capitala britanică, în parteneriat cu startup-ul Wayve.

În China, Baidu operează deja una dintre cele mai mari rețele de taxiuri autonome din lume, acoperind zeci de orașe, inclusiv Beijing și Shenzhen.

Platforma Apollo Go a efectuat peste cinci milioane de curse, cu o flotă de peste o mie de vehicule fără șofer. În prezent, rețeaua s-a extins și în alte centre internaționale, precum Dubai, Abu Dhabi și Hong Kong.