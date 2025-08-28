Ultima ora
Studiu Harvard: Care este cel mai mare regret al femeilor la vârsta a treia, conform oamenilor de știință
28 aug. 2025 | 12:40
de Iulia Kelt

Țara din Europa în care un fenomen îngrijorător pune stăpânire pe copii și adolescenți. Ce este hikikomori, cât de periculos este, de fapt?

ȘTIINȚĂ
Țara din Europa în care un fenomen îngrijorător pune stăpânire pe copii și adolescenți. Ce este hikikomori, cât de periculos este, de fapt?
Ce este hikikomori / Foto: Medical Xpress

Fenomenul hikikomori se referă la tinerii care se retrag complet în camerele lor, evitând orice contact social, afectează aproximativ 200.000 de adolescenți și tineri adulți în Italia, potrivit psihologului Marco Crepaldi, președintele asociației Hikikomori Italia.

Această realitate complexă și destul de profundă începe de obicei cu semnale subtile, deseori observabile la școală, și se dezvoltă în trei faze distincte, fiecare cu provocări crescânde pentru familie și educatori, scrie Corriere de la Sera.

Cele trei faze ale izolării hikikomori

Crepaldi explică că prima etapă, denumită pre-hikikomori, se manifestă prin dificultăți la școală, refuz sporadic de a participa la ore, evitarea sportului și a întâlnirilor cu prietenii.

Vezi și:
Scăderea natalității în lume: problemă globală sau oportunitate de adaptare? Ce spun oamenii de știință
O româncă din Austria care nu a lucrat niciodată dezvăluie suma primită de la stat pentru bebeluşul abia născut. Alocația pentru îngrijirea copilului este obligatorie

Această fază de izolare socială poate duce la burnout și la absențe frecvente, iar tinerii nu recunosc întotdeauna problema, ceea ce creează confuzie pentru părinți și profesori.

Faza a doua este marcată de abandonul școlar. Părinții și cadrele didactice fac adesea greșeala de a limita accesul la internet sau de a forța tinerii să revină la școală, însă soluția eficientă este un plan didactic personalizat, care să permită adolescentului să găsească o dimensiune proprie într-un mediu perceput ca stresant.

Faza a treia, cea mai gravă, implică închiderea completă în cameră și ruptura relației cu părinții.

În acest stadiu, intervenția devine extrem de dificilă, iar sprijinul pentru părinți prin grupuri de auto-ajutor devine esențial pentru reconstruirea alianței familiale necesare.

În Italia, majoritatea cazurilor cronice sunt înregistrate la băieți, iar tulburarea afectează profund rutina, ritmul somn-veghe și interacțiunile zilnice.

Care sunt cauzele și ce recomandări pentru școală și familie există

Hikikomori este alimentat de presiunile sociale și anxietatea legată de performanță, de impactul smartphone-urilor și al rețelelor de socializare asupra anxietății sociale și de contextul familial protector, adesea excesiv.

Tinerii retrași resimt o pierdere de sens, temeri legate de viitor și o percepție negativă a realității sociale și politice, fenomen accentuat de doomscrolling și fluxul constant de știri alarmiste.

Crepaldi este de părere că rolul esențial este al școlii: profesorii trebuie să fie instruiți și flexibili, să recunoască semnalele timpurii și să prevină izolarea prin sprijin personalizat.

Pentru părinți, recomandarea este de a evita intimidarea prin frică și de a cultiva ascultarea, răbdarea și speranța, prioritizând bunăstarea copilului înaintea așteptărilor sociale sau familiale.

Concluzia este, așadar, clară: hikikomori nu este un capriciu, ci un fenomen complex care necesită intervenții coordonate între familie, școală și specialiști pentru a preveni izolarea permanentă și consecințele psihologice severe asociate acesteia.

Revine canicula în România. Meteorologii anunță temperaturi deosebit de ridicate. Județele care intră sub cod galben
Recomandări
Momentul în care un pod din India se prăbușește din cauza ploilor torențiale. Zeci de mașini se aflau pe el VIDEO
Momentul în care un pod din India se prăbușește din cauza ploilor torențiale. Zeci de mașini se aflau pe el VIDEO
Incendiu la restaurantul Mărul de Aur de pe Calea Victoriei. Au fost emise mesaje Ro-Alert din cauza fumului
Incendiu la restaurantul Mărul de Aur de pe Calea Victoriei. Au fost emise mesaje Ro-Alert din cauza fumului
Primul ransomware bazat pe inteligență artificială a fost descoperit: Ce model a folosit Promptlock
Primul ransomware bazat pe inteligență artificială a fost descoperit: Ce model a folosit Promptlock
Cum reduci factura la curent cu până la 30%, potrivit specialiștilor. Ce aparate consumă cel mai mult
Cum reduci factura la curent cu până la 30%, potrivit specialiștilor. Ce aparate consumă cel mai mult
Secretele comisioanelor bancare, dezvăluite de Alin Iacob, președintele Asociației Utilizatorilor Români de Servicii Financiare: „Unele sunt de-a dreptul ciudate”. Cum să le reduci la minimum. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Secretele comisioanelor bancare, dezvăluite de Alin Iacob, președintele Asociației Utilizatorilor Români de Servicii Financiare: „Unele sunt de-a dreptul ciudate”. Cum să le reduci la minimum. EXCLUSIV
Gata cu aplicațiile Android neverificate pe Google Play – Ce înseamnă asta pentru utilizatori și dezvoltatori
Gata cu aplicațiile Android neverificate pe Google Play – Ce înseamnă asta pentru utilizatori și dezvoltatori
Cât costă să mergi cu trenul de mare viteză în Italia și cum arată în interior vagoanele. Ce beneficii ai dacă mergi la clasa business FOTO
Cât costă să mergi cu trenul de mare viteză în Italia și cum arată în interior vagoanele. Ce beneficii ai dacă mergi la clasa business FOTO
Ce să vizitezi în Craiova. Atracțiile turistice pe care să le bifezi într-un weekend
Ce să vizitezi în Craiova. Atracțiile turistice pe care să le bifezi într-un weekend
Revista presei
Adevarul
Motivul uciderii lui Ioan Botezătorul. De ce se temea Irod așa de tare de el și din ce sectă făcea parte sfântul
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Prima imagine cu Monica Gabor după ce s-a zvonit că a născut al doilea copil. Un detaliu a atras atenția tuturor
Playtech Știri
Horoscopul zilei de joi, 28 august 2025. Zodiile cu noroc uriaș la bani la finalul verii
Playtech Știri
De când nu mai poartă Andi Moisescu verigheta. Semnele discrete care anunțau separarea
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!