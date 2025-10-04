Țara care pune limită de vârstă de 80 de ani pentru șoferi. Reînnoirea permisului de conducere se închide, cu rare excepții

Peru a decis să pună capăt șofatului „pe viață”: după împlinirea vârstei de 80 de ani, șoferii nu-și mai pot reînnoi permisul, cu o excepție foarte limitată pentru cei perfect apți medical la 80–81 de ani. Măsura, anunțată în 2025, este prezentată de autorități ca un pas pentru siguranța rutieră, în contextul în care vârsta aduce, inevitabil, reflexe mai lente și probleme de vedere. Pentru public, vestea este puternică: este pentru prima dată când o țară fixează în mod explicit un prag de vârstă pentru dreptul de a conduce.

Cum funcționează noua regulă din Peru

Pentru șoferii profesioniști (autobuze și microbuze), regula este fără echivoc: după 80 de ani nu mai există posibilitatea reînnoirii permisului. Pentru conducătorii de vehicule private, traseul către pragul de 80 de ani este etapizat, cu perioade de valabilitate mai scurte pe măsură ce înaintezi în vârstă și cu obligativitatea trecerii unor examene medicale mai stricte. În situații excepționale, șoferii de 80 sau 81 de ani, în stare excelentă de sănătate, pot primi o ultimă prelungire de cel mult doi ani, după care dreptul de a conduce încetează definitiv, relatează publicația locală AS.com.

În practică, această abordare combină un plafon de vârstă cu evaluări medicale obligatorii, astfel încât statul să nu lase pe șosele persoane care nu mai îndeplinesc standardele minime de aptitudine cognitivă și fizică. De altfel, ghidajele oficiale ale ministerului peruan indică durate de valabilitate mai scurte odată cu înaintarea în vârstă, ceea ce susține ideea „ultimei prelungiri” până în jurul vârstei de 81 de ani, menită să facă tranziția ordonată spre retragerea de la volan.

România nu fixează o vârstă-limită, dar înăsprește controalele

Spre deosebire de Peru, România nu introduce un prag maxim de vârstă pentru condus, însă mută accentul pe frecvența reînnoirii și pe filtrele medicale. În ultimii ani, au fost discutate și susținute legislativ măsuri prin care, după 70 de ani, valabilitatea permisului scade, iar controalele medicale devin mai dese (la cinci ani după 70, iar după 80 de ani – la doi ani, potrivit proiectelor adoptate de Senat și relatărilor din presă). Ideea centrală rămâne aceeași: nu cifra din buletin decide singură, ci capacitatea reală de a conduce în siguranță, evaluată periodic.

Chiar și fără „bara” la 80 de ani, efectul practic poate fi asemănător: mulți șoferi vârstnici renunță la permis sau nu trec de evaluările medicale complete, care verifică vederea, timpul de reacție, coordonarea și eventualele afecțiuni cronice ce pot pune în pericol siguranța rutieră. E un model preferat în mai multe state europene, unde accentul cade pe aptitudini, nu pe o cifră limită, dar cu ritmuri de reînnoire mai alerte pentru seniori, precizează Comisia Europeană.

De ce contează: între siguranță și dreptul la mobilitate

Autoritățile din Peru afirmă că măsura vizează reducerea accidentelor cauzate de scăderea reflexelor, a acuității vizuale sau a mobilității la vârste înaintate. Cu alte cuvinte, statul își asumă că, dincolo de evaluări, există un prag la care riscurile depășesc beneficiile menținerii la volan. În același timp, „plasa de siguranță” prin examene medicale periodice rămâne esențială, pentru că nu toți îmbătrânim la fel: unii seniori își păstrează aptitudinile mai mult timp, alții nu.

Criticii se tem de discriminare pe criterii de vârstă și de pierderea autonomiei pentru persoanele care depind de mașină pentru a ajunge la medic sau la cumpărături. De aceea, specialiștii recomandă ca astfel de schimbări să vină la pachet cu alternative reale de mobilitate – transport public accesibil, servicii de transport la cerere – și cu o comunicare clară a pașilor pentru evaluare și, dacă e cazul, pentru tranziția către alte opțiuni. În lipsa acestor elemente, o regulă bine-intenționată poate deveni o povară socială.

Ce urmează pentru șoferii vârstnici

Pentru peruani, calendarul este clar: după 80 de ani, reînnoirea nu mai este posibilă, iar „fereastra” de la 80–81 ani rămâne o excepție condiționată strict de analize medicale impecabile. Pentru români, miza este urmărirea atentă a modificărilor legislative privind frecvența reînnoirilor și prezentarea la controale medicale complete, odată cu apropierea de vârsta de 70 de ani. Indiferent de modelul ales, tendința globală este clară: siguranța rutieră primează, iar statul cere dovezi periodice că ești apt să ții volanul în mână.

În final, dezbaterea nu este despre a „pedepsi” vârsta, ci despre a potrivi responsabil mobilitatea cu realitatea biologică a fiecăruia: cine poate demonstra, obiectiv, că rămâne un șofer sigur, rămâne pe drum; cine nu, are nevoie de alte soluții ca să rămână în mișcare, fără a pune vieți în pericol.