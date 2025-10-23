Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
23 oct. 2025 | 08:35
de Iulia Kelt

Țara care n-ar trebui să aibă țânțari, dar acum are. Fenomenul bizar a devenit posibil din cauza schimbărilor climatice

ȘTIINȚĂ
Țara care n-ar trebui să aibă țânțari, dar acum are. Fenomenul bizar a devenit posibil din cauza schimbărilor climatice
Au apărut țânțarii în Islanda / Foto: Fast Company

Cercetătorii confirmă apariția primilor țânțari în Islanda, pe fondul schimbărilor climatice care transformă ecosistemul insulei

Pentru prima dată în istorie, în Islanda au fost descoperiți țânțari, o consecință directă a încălzirii globale care face ca mediul local să devină favorabil acestor insecte.

Până în octombrie 2025, Islanda era una dintre foarte puținele regiuni de pe planetă fără o populație stabilă de țânțari, alături de Antarctica, scrie The Guardian.

Vezi și:
Pământul intră într-o „nouă realitate” odată cu atingerea primului sau punct critic climatic, arată un raport istoric
Descoperire alarmantă pe fundul mării în Antarctica, care îngrijorează și poate fi un semnal de risc pentru încălzirea globală

Cercetătorii avertizaseră de mai mulți ani că specii de țânțari ar putea ajunge să se stabilească în insulă, având în vedere numărul mare de habitate umede, cum sunt mlaștinile și iazurile. Totuși, doar unele specii pot supraviețui iernilor aspre de la latitudini nordice.

O specie rezistentă la frig, identificată de entomologi islandezi

Climatul Islandei se încălzește de patru ori mai rapid decât media emisferei nordice. Ghețarii se retrag, iar în apele teritoriale au apărut specii de pești din zone sudice, precum macroul. În acest context, apariția primilor țânțari nu i-a surprins pe specialiști.

Matthías Alfreðsson, entomolog la Institutul de Științe Naturale al Islandei, a confirmat identificarea insectelor.

El a analizat trei exemplare de Culiseta annulata, două femele și un mascul, colectate în localitatea Kiðafell, Kjós, în timpul unei sesiuni de capturare a moliilor.

Potrivit cercetătorului, această specie este rezistentă la frig și poate ierna ascunsă în pivnițe sau hambare, ceea ce îi permite să supraviețuiască condițiilor climatice din Islanda.

Descoperirea a fost posibilă datorită unui cetățean pasionat de entomologie, Björn Hjaltason, care a observat insectele pe o panglică cu vin folosită pentru atragerea altor specii. El a capturat trei exemplare și le-a trimis spre analiză institutului științific.

Încălzirea globală favorizează extinderea speciilor de țânțari în regiuni reci

Odată cu creșterea temperaturilor medii, specii de țânțari care anterior nu puteau supraviețui în zone temperate sau nordice au început să se extindă.

În Regatul Unit, în 2025 au fost descoperite ouă ale țânțarului egiptean (Aedes aegypti), iar în comitatul Kent a fost confirmată prezența țânțarului tigru asiatic (Aedes albopictus), ambii fiind purtători ai unor boli tropicale precum dengue, chikungunya și virusul Zika.

Specialiștii consideră că instalarea permanentă a țânțarilor în Islanda ar putea fi un semnal timpuriu al modificărilor accelerate ale ecosistemelor boreale.

Zonele care până acum erau considerate „imune” la invaziile de insecte tropicale devin din ce în ce mai vulnerabile, iar apariția acestora marchează o nouă etapă în adaptarea naturii la schimbările climatice globale.

Vine iar frigul. Când se răceşte vremea, temperaturile scad brusc
Recomandări
Codul Muncii ar trebui schimbat – cum funcționează litigiile de muncă în România și de ce angajații ”au întotdeauna dreptate”
Codul Muncii ar trebui schimbat – cum funcționează litigiile de muncă în România și de ce angajații ”au întotdeauna dreptate”
„Dacă mama mi-a făcut act de vânzare-cumpărare cu întreţinere, fraţii mai pot face ceva?”. Demersurile legale
„Dacă mama mi-a făcut act de vânzare-cumpărare cu întreţinere, fraţii mai pot face ceva?”. Demersurile legale
S-a schimbat legea pentru prosumatorii din România – cum se compensează energia electrică din surse regenerabile
S-a schimbat legea pentru prosumatorii din România – cum se compensează energia electrică din surse regenerabile
Incident la Ambasada Rusiei din Bucureşti: Un bărbat a încercat să intre cu maşina în poartă. Cum a evitat jandarmul de serviciu o tragedie
Incident la Ambasada Rusiei din Bucureşti: Un bărbat a încercat să intre cu maşina în poartă. Cum a evitat jandarmul de serviciu o tragedie
REVIEW The Perfect Neighbor, documentarul de pe Netflix care a șocat toți utilizatorii. Rasism, violență și o lege care ucide într-o Americă ce și-a pierdut busola morală. De ce trebuie să-l vezi
RECENZIE
REVIEW The Perfect Neighbor, documentarul de pe Netflix care a șocat toți utilizatorii. Rasism, violență și o lege care ucide într-o Americă ce și-a pierdut busola morală. De ce trebuie să-l vezi
REVIEW Serialul „Castle Rock”, universul întunecat al lui Stephen King care prinde viață pe HBO Max
RECENZIE
REVIEW Serialul „Castle Rock”, universul întunecat al lui Stephen King care prinde viață pe HBO Max
Cum obții concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în 2025 – ce drepturi ai în fața legii și a patronului
Cum obții concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în 2025 – ce drepturi ai în fața legii și a patronului
Arafat demontează dezinformarea conform căreia tragedia din Rahova nu s-ar fi putut produce fără flacără: „Există explozii de gaz fără să fie urmate de incendiu”. Cum apar astfel persoane arse?
Arafat demontează dezinformarea conform căreia tragedia din Rahova nu s-ar fi putut produce fără flacără: „Există explozii de gaz fără să fie urmate de incendiu”. Cum apar astfel persoane arse?
Revista presei
Adevarul
Cum s-a umplut România de mașini străine în anii ’90. Primii samsari au acoperit golul lăsat de era Ceaușescu
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Rotiri gratuite sau re-spins: care sunt diferențele?
Playtech Știri
Horoscopul zilei de joi, 23 octombrie 2025. Zodiile care trebuie să fie atente la relaţii
Playtech Știri
Artan de la Partizan, prima reacție după ce acuzat că a sărutat cu forța o adolescentă într-un club din București. Declaraţia cântăreţului, neaşteptată
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...