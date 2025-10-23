Țara care n-ar trebui să aibă țânțari, dar acum are. Fenomenul bizar a devenit posibil din cauza schimbărilor climatice

Cercetătorii confirmă apariția primilor țânțari în Islanda, pe fondul schimbărilor climatice care transformă ecosistemul insulei

Pentru prima dată în istorie, în Islanda au fost descoperiți țânțari, o consecință directă a încălzirii globale care face ca mediul local să devină favorabil acestor insecte.

Până în octombrie 2025, Islanda era una dintre foarte puținele regiuni de pe planetă fără o populație stabilă de țânțari, alături de Antarctica, scrie The Guardian.

Cercetătorii avertizaseră de mai mulți ani că specii de țânțari ar putea ajunge să se stabilească în insulă, având în vedere numărul mare de habitate umede, cum sunt mlaștinile și iazurile. Totuși, doar unele specii pot supraviețui iernilor aspre de la latitudini nordice.

O specie rezistentă la frig, identificată de entomologi islandezi

Climatul Islandei se încălzește de patru ori mai rapid decât media emisferei nordice. Ghețarii se retrag, iar în apele teritoriale au apărut specii de pești din zone sudice, precum macroul. În acest context, apariția primilor țânțari nu i-a surprins pe specialiști.

Matthías Alfreðsson, entomolog la Institutul de Științe Naturale al Islandei, a confirmat identificarea insectelor.

El a analizat trei exemplare de Culiseta annulata, două femele și un mascul, colectate în localitatea Kiðafell, Kjós, în timpul unei sesiuni de capturare a moliilor.

Potrivit cercetătorului, această specie este rezistentă la frig și poate ierna ascunsă în pivnițe sau hambare, ceea ce îi permite să supraviețuiască condițiilor climatice din Islanda.

Descoperirea a fost posibilă datorită unui cetățean pasionat de entomologie, Björn Hjaltason, care a observat insectele pe o panglică cu vin folosită pentru atragerea altor specii. El a capturat trei exemplare și le-a trimis spre analiză institutului științific.

Încălzirea globală favorizează extinderea speciilor de țânțari în regiuni reci

Odată cu creșterea temperaturilor medii, specii de țânțari care anterior nu puteau supraviețui în zone temperate sau nordice au început să se extindă.

În Regatul Unit, în 2025 au fost descoperite ouă ale țânțarului egiptean (Aedes aegypti), iar în comitatul Kent a fost confirmată prezența țânțarului tigru asiatic (Aedes albopictus), ambii fiind purtători ai unor boli tropicale precum dengue, chikungunya și virusul Zika.

Specialiștii consideră că instalarea permanentă a țânțarilor în Islanda ar putea fi un semnal timpuriu al modificărilor accelerate ale ecosistemelor boreale.

Zonele care până acum erau considerate „imune” la invaziile de insecte tropicale devin din ce în ce mai vulnerabile, iar apariția acestora marchează o nouă etapă în adaptarea naturii la schimbările climatice globale.