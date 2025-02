Tânărul înghițit de balenă a povestit senzația unică trăită: „O substanță vâscoasă și întuneric total”. De ce l-a eliberat animalul? Explicația specialiștilor

Un moment șocant a avut loc în largul coastei Patagoniei chiliene, unde un caiacist a fost înghițit accidental de o balenă cu cocoașă. Adrián Simancas, un tânăr de 23 de ani, se afla într-o plimbare cu tatăl său pe Strâmtoarea Magellan când a fost surprins de colosul marin. Fără să-și dea seama ce se întâmplă, s-a trezit prins în gura balenei.

Prima senzație? O textură vâscoasă și o întunecime totală. Deși momentul a fost extrem de scurt, pentru el a părut o eternitate. Tatăl său, aflat la doar câțiva metri distanță, a filmat întreaga scenă, surprinzând un moment rar întâlnit în lume.

Adrián povestește că totul s-a întâmplat brusc. Se plimba liniștit cu caiacul său când, dintr-o dată, a simțit o lovitură puternică din spate. Înainte să își dea seama ce se întâmplă, a fost înghițit.

În acele clipe de panică, gândul său s-a dus imediat la povestea lui Pinocchio, băiatul de lemn care a fost înghițit de o balenă.

Într-un caiac aflat în apropiere, tatăl său, Dall Simancas, a asistat neputincios la întreaga scenă.

Pe camera de filmat montată pe caiacul său, a reușit să surprindă momentul incredibil în care fiul său a fost înghițit și apoi eliberat de balenă.

Urmărind imaginile, Adrián a fost șocat să vadă dimensiunea reală a balenei.

Experții spun că acest incident este extrem de rar și că balena cu cocoașă nu a avut intenția de a-l înghiți pe Adrián. Conform biologului marin Roched Jacobson Seba, aceste mamifere au un gât extrem de îngust, conceput doar pentru a înghiți pești mici și creveți.

Mai mult, Seba avertizează că astfel de incidente pot fi evitate dacă cei care practică sporturi nautice sunt mai atenți la zonele în care balenele înoată frecvent.

A male kayaker was swallowed by a humpback whale off Chilean Patagonia before being released seconds later, unharmed.

Adrián Simancas was kayaking with his father, who filmed this video as the massive mammal suddenly surfaced. pic.twitter.com/0nuE6OP88s

— Channel 4 News (@Channel4News) February 13, 2025