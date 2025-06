Tânără lăsată în voia valurilor de propriul iubit, salvată în ultima clipă la Costinești

O zi obișnuită de vară s-a transformat într-o scenă dramatică pe litoralul românesc, la Costinești. O tânără de 21 de ani, aflată în vacanță alături de iubitul său, a fost la un pas să-și piardă viața după ce a fost trasă în larg de valuri puternice. Șocant este că tânărul cu care intrase în apă a abandonat-o, alegând să se salveze singur. Din fericire, fata a fost salvată de un adolescent curajos de doar 17 ani, aflat în stațiune în căutarea unui loc de muncă.

Tânără, salvată în ultima secundă din apele mării

Incidentul a avut loc marți, 11 iunie, în zona plajei din Costinești, unde steagul roșu fusese arborat toată ziua, semn că scăldatul era interzis. Gabriela, o tânără din Argeș, a ignorat avertismentele și a intrat în apă împreună cu iubitul său. În doar câteva minute, valurile au devenit prea puternice.

”La un moment dat, privind spre ei, mi-am dat seama că valurile au devenit mai puternice și-i trăgeau în larg. Băiatul a reușit să iasă singur, deși sincer cred că putea să o ajute. A ales să se salveze pe el, a abandonat-o”, a relatat Alin, un turist din Galați, martor la întreaga scenă.

Când și-a dat seama că fata era inconștientă și plutea la suprafață, Alin a început să strige după ajutor. Plaja era aproape pustie, însă un tânăr de 17 ani, Ianis, aflat în zonă, a auzit strigătele și a acționat imediat.

”Am văzut că nu se aruncă nimeni… așa că am intrat eu”

După ce a reușit să o salveze pe tânără, băiatul a vorbit despre cele întâmplate: ”Venisem pe plajă cu gândul de a mă angaja. Imediat ce am ajuns, am auzit strigăte de ajutor.

Am văzut că nu se aruncă nimeni, nu face nimeni niciun pas, nimic… Până la urmă mi-am luat eu inima în dinți și m-am aruncat eu, cu Dumnezeu înainte.”

Imediat după ce a fost scoasă din apă, tânăra a fost resuscitată de salvamarii aflați în timpul liber, până la sosirea echipajului SMURD. A fost apoi transportată cu elicopterul la spital, în stare stabilă. Potrivit digi24.ro, fata a fost salvată în ultimul moment.

Un gest de curaj recompensat

Gestul adolescentului a fost apreciat nu doar de cei de față, ci și de patroana pensiunii unde Ianis urma să se angajeze. Aceasta a transmis că îl va recompensa cu 2.000 de lei pentru curajul său.

”Dacă acel băiat nu intervenea, putea fi o tragedie”, a spus Alin, martorul care a cerut ajutor.

Salvamarii trag din nou un semnal de alarmă. Nicu Serafim, unul dintre salvatorii de pe plajă, a declarat: ”Ieri am avut steag roșu toată ziua, nu am lăsat pe nimeni să intre. Au mai intrat o dată, a doua oară și au așteptat să plecăm noi. După ce am plecat, au intrat în apă.”

Autoritățile avertizează că, din cauza noilor diguri construite, au apărut curenți marini extrem de periculoși și cer turiștilor să respecte semnele de avertizare pentru a preveni astfel de tragedii.