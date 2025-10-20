Tânăra însărcinată care a murit în urma exploziei din Rahova va fi identificată pe baza ADN-ului. Mirela urma să nască peste două luni

Explozia care a zguduit un bloc din cartierul Rahova, București, a lăsat în urmă durere, suferință și distrugere. Printre victime se numără Mirela Stanciu, o tânără de 24 de ani însărcinată în luna a șaptea, care și-a pierdut viața împreună cu fetița ei nenăscută. Familia rămâne fără locuință și bunuri, iar comunitatea s-a mobilizat pentru a le oferi sprijin.

Cum s-a produs tragedia din Rahova

În dimineața zilei de 17 octombrie, o explozie puternică a distrus un bloc din sectorul 5 al Capitalei, deflagrația fiind auzită până la 10 kilometri distanță, în Popești-Leordeni, județul Ilfov. Două etaje ale clădirii au fost complet distruse, iar trei persoane și-au pierdut viața. Alte 15 persoane au fost rănite, majoritatea cu arsuri grave.

Printre victime se numără Mirela Stanciu, care se afla în luna a șaptea de sarcină, mama ei Ionica Stanciu și fratele său, Răzvan, 17 ani, fiind rămași fără locuință și bunuri. Trupul tinerei a fost descoperit sub o placă de beton, după ore întregi de căutări. Răzvan a fost rănit de bucăți de moloz, fiind transportat la spital, de unde a fost ulterior externat.

”O familie distrusă de durere și complet lipsită de sprijin”

Mama Mirelei a rămas devastată, pierzându-și fiica, viitoarea nepoțică și locuința în același timp.

”A lăsat în urmă o familie distrusă de durere și complet lipsită de sprijin: și-au pierdut sora/fiica, viitoarea nepoțică și casa în același timp. Nu mai au nimic. Nici locuință, nici bunuri, doar o durere sfâșietoare și un gol imens”, a scris o apropiată a familiei pe Facebook.

Prietenii și cunoscuții au lansat un apel umanitar pentru familia Stanciu, strângerea de fonduri devenind rapid virală. Mesajul subliniază nevoia de sprijin material și moral pentru cei afectați: ”Orice ajutor, oricât de mic, este un pas spre a-i sprijini să o ia de la capăt. Acum au nevoie de sprijinul nostru”. Comunitatea din Rahova, dar și oameni din alte colțuri ale țării, s-au mobilizat pentru a ajuta familia.

Cum va fi identificată tânăra însărcinată

Trupul Mirelei urmează să fie identificat pe baza ADN-ului, în urma devastării provocate de explozie. Ancheta autorităților continuă pentru a stabili cauzele exacte ale deflagrației, primele indicii indicând o posibilă acumulare de gaze, relatează Digi24. Specialiștii analizează toate ipotezele pentru a clarifica circumstanțele tragediei.

În timp ce ancheta se desfășoară, rămâne durerea unei familii complet afectate într-o clipă și pierderea unei tinere mame care nu a apucat să își țină copilul în brațe. Comunitatea continuă să sprijine familia Stanciu, în speranța de a le oferi un început după această tragedie.