Când se va demola blocul afectat de explozia din Rahova? Distrigaz a primit aprobarea de a realimenta cu gaz clădirile din jur

Ultima ora
Cutremur în România, duminică dimineaţă. Trei seisme au avut loc în ultimele zile
19 oct. 2025 | 20:53
de Diana Dumitrache

Blocul afectat de explozia din Rahova, demolat (Foto: Profimedia)

Autoritățile din Capitală se pregătesc să înceapă demolarea blocului grav afectat de explozia produsă pe Calea Rahovei, tragedie care a curmat viața a trei persoane și a distrus zeci de locuințe. Primarul interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, a anunțat că, începând de luni, Primăria va contracta o firmă specializată pentru lucrările de demolare, după ce Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) a emis raportul tehnic care confirmă instabilitatea structurii.

Blocul afectat de explozia din Rahova, demolat

„Avem raportul ISC care spune că etajele superioare trebuie date la o parte, pentru a nu cădea tot imobilul. Începând de mâine, vom contracta o firmă specializată, deoarece Primăria nu deține o astfel de capacitate internă. Totuși, nu putem interveni până când anchetatorii nu predau clădirea”, a explicat Bujduveanu, duminică seară, într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Edilul a precizat că zona a fost deja stabilizată, iar echipele au îndepărtat resturile rezultate din explozie, precum și mașinile distruse.

„Cel mai important este ca acea zonă să nu mai reprezinte un risc pentru viitor. Liceul de lângă bloc va trebui refăcut cât mai repede, pentru ca elevii să se întoarcă la cursuri”, a mai spus primarul interimar.

În prezent, aproximativ 100 de persoane afectate de deflagrație sunt cazate în hotelurile puse la dispoziție de Primăria Capitalei, iar alte familii urmează să fie relocate în perioada următoare.

„Ne pregătim, alături de ONG-uri, să oferim apartamente din fondul locativ al municipalității pentru ca aceste familii să aibă unde locui o perioadă medie și lungă de timp”, a adăugat Bujduveanu. De asemenea, peste 350 de locatari au beneficiat deja de consiliere psihologică.

În ceea ce privește Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, aflat în imediata apropiere a blocului afectat, edilul a precizat că structura de rezistență nu a fost grav compromisă, deși un stâlp a fost avariat.

„Vom colabora cu Primăria Sectorului 5, care va schimba geamurile și va pune clădirea în siguranță. Dacă experții nu își dau acordul pentru reluarea cursurilor, elevii vor fi relocați temporar”, a menționat Bujduveanu.

Distrigaz va realimenta cu gaz clădirile din jurul imobilului

Tot duminică, prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunțat că Distrigaz a primit aprobarea Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență de a realimenta cu gaz clădirile din jurul imobilului explodat, după ce alimentarea fusese oprită din motive de siguranță.

„Comitetul a votat ca Distrigaz să se ocupe de realimentarea cu gaz a blocurilor din jur. Situația rămâne în dinamică, iar toate forțele implicate acționează operativ pentru gestionarea efectelor exploziei”, a transmis prefectul.

Echipele de polițiști, jandarmi și pompieri continuă intervențiile în zonă, asigurând perimetrul de siguranță, sprijinind locatarii în recuperarea bunurilor personale și în procesul de constatare a daunelor.

„Le mulțumim tuturor celor implicați pentru mobilizarea exemplară și pentru sprijinul acordat comunității”, a mai adăugat Andrei Nistor.

Astfel, de luni, demararea procedurilor de demolare și reluarea alimentării cu gaz marchează începutul unei etape dificile, dar necesare pentru refacerea completă a cartierului afectat de una dintre cele mai grave explozii petrecute în București în ultimii ani.

