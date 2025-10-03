TABEL Cât gaz consumă o centrală termică dacă o setezi la 19, 21 sau 23 de grade. Calcule exacte cu diferențele care pot apărea pe facturi

Ultima ora
În sezonul rece, fiecare grad în plus la termostat se simte direct pe factură. Specialiștii în eficiență energetică atrag atenția că diferența dintre a seta centrala la 19°C, 21°C sau 23°C poate modifica semnificativ atât consumul de gaz, cât și valoarea facturii lunare. Pentru a înțelege exact impactul, am făcut o simulare pentru două tipuri de locuințe frecvent întâlnite: un apartament de două camere (aproximativ 50 mp) și unul de trei camere (aproximativ 70 mp), izolate mediu.

Estimări de consum și costuri

O centrală termică de apartament are un consum direct proporțional cu diferența de temperatură pe care trebuie să o mențină față de exterior. În general, fiecare grad în plus la termostat duce la un consum mai mare de gaz cu 6–8%.

Pentru un apartament de două camere (50 mp), consumul lunar mediu iarna este:

  • La 19°C: ~550 kWh/lună (aprox. 55 mc gaz), cost estimativ: 190 lei
  • La 21°C: ~620 kWh/lună (aprox. 62 mc gaz), cost estimativ: 215 lei
  • La 23°C: ~680 kWh/lună (aprox. 68 mc gaz), cost estimativ: 240 lei

Pentru un apartament de trei camere (70 mp), cifrele cresc proporțional:

  • La 19°C: ~750 kWh/lună (aprox. 75 mc gaz), cost estimativ: 260 lei
  • La 21°C: ~830 kWh/lună (aprox. 83 mc gaz), cost estimativ: 290 lei
  • La 23°C: ~910 kWh/lună (aprox. 91 mc gaz), cost estimativ: 320 lei

Estimările sunt făcute luând în calcul un preț mediu al gazului de 0,34 lei/kWh (echivalentul a 3,4 lei/mc), aplicabil în prezent pentru consumatorii casnici, cu plafonare. Se observă clar că doar două grade în plus pot adăuga 50–60 de lei lunar la factură, ceea ce, pe toată iarna, se poate transforma într-o diferență de 300–400 de lei.

Tabel estimativ pentru consumul de gaze

Cum poți reduce consumul fără să faci sacrificii majore

  • Izolează locuința – pierderile de căldură prin ferestre și uși pot însemna chiar 30% din totalul consumului. Garniturile noi sau geamurile termopan fac diferența.
  • Setează centrala inteligent – un termostat programabil te ajută să menții 19°C noaptea și 21°C ziua, fără variații bruște care consumă suplimentar.
  • Folosirea robinetelor de la calorifer – în camerele mai puțin utilizate (ex. dormitorul de oaspeți), temperatura poate fi redusă la 18–19°C.
  • Aerisește corect – deschide geamurile larg timp de 5 minute, nu le lăsa întredeschise. În felul acesta aerul se schimbă rapid, dar pereții și mobilierul nu se răcesc excesiv.
  • Întreținerea centralei – o centrală verificată și curățată consumă cu până la 10% mai puțin decât una neîngrijită.
  • Stratifică îmbrăcămintea – o bluză în plus și setarea termostatului la 20°C pot însemna o economie consistentă, fără a sacrifica confortul.
  • Nu în ultimul rând, ține cont de umiditatea din casă. Un aer prea uscat poate face ca temperatura percepută să fie mai scăzută decât în realitate, iar o umezeală prea mare poate duce la probleme precum mucegaiul. Folosește un dispozitiv de cameră care arată atât temperatura, cât și umezeala din aer.
