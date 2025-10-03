TABEL Cât gaz consumă o centrală termică dacă o setezi la 19, 21 sau 23 de grade. Calcule exacte cu diferențele care pot apărea pe facturi

În sezonul rece, fiecare grad în plus la termostat se simte direct pe factură. Specialiștii în eficiență energetică atrag atenția că diferența dintre a seta centrala la 19°C, 21°C sau 23°C poate modifica semnificativ atât consumul de gaz, cât și valoarea facturii lunare. Pentru a înțelege exact impactul, am făcut o simulare pentru două tipuri de locuințe frecvent întâlnite: un apartament de două camere (aproximativ 50 mp) și unul de trei camere (aproximativ 70 mp), izolate mediu.

Estimări de consum și costuri

O centrală termică de apartament are un consum direct proporțional cu diferența de temperatură pe care trebuie să o mențină față de exterior. În general, fiecare grad în plus la termostat duce la un consum mai mare de gaz cu 6–8%.

Pentru un apartament de două camere (50 mp), consumul lunar mediu iarna este:

La 19°C: ~550 kWh/lună (aprox. 55 mc gaz), cost estimativ: 190 lei

La 21°C: ~620 kWh/lună (aprox. 62 mc gaz), cost estimativ: 215 lei

La 23°C: ~680 kWh/lună (aprox. 68 mc gaz), cost estimativ: 240 lei

Pentru un apartament de trei camere (70 mp), cifrele cresc proporțional:

La 19°C: ~750 kWh/lună (aprox. 75 mc gaz), cost estimativ: 260 lei

La 21°C: ~830 kWh/lună (aprox. 83 mc gaz), cost estimativ: 290 lei

La 23°C: ~910 kWh/lună (aprox. 91 mc gaz), cost estimativ: 320 lei

Estimările sunt făcute luând în calcul un preț mediu al gazului de 0,34 lei/kWh (echivalentul a 3,4 lei/mc), aplicabil în prezent pentru consumatorii casnici, cu plafonare. Se observă clar că doar două grade în plus pot adăuga 50–60 de lei lunar la factură, ceea ce, pe toată iarna, se poate transforma într-o diferență de 300–400 de lei.

Cum poți reduce consumul fără să faci sacrificii majore