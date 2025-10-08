Tabel actualizat cu vârsta de pensionare pentru femei și bărbați până în 2030

Ultima ora
Se modifică Codul Muncii: ce drepturi noi primesc angajații care lucrează între 22:00 și 06:00
08 oct. 2025 | 09:20
de Badea Violeta

România continuă să-și ajusteze treptat vârsta de pensionare, în conformitate cu legislația în vigoare. Modificările vizează atât femeile, cât și bărbații, și se vor aplica progresiv până în 2030. Noul calendar oferă o imagine clară a momentului în care angajații se pot pensiona, în funcție de an și sex.

Care este vârsta de pensionare pentru femei până în 2030

În prezent, în anul 2025, femeile care au lucrat și au cotizat îndeajuns se pot pensiona la vârsta de 63 de ani, cu o limită maximă de reducere pentru cele cu stagiu complet de cotizare de 35 de ani. În următorii ani, această limită va crește gradual:

  • 2026: 63 ani și 6 luni
  • 2027: 64 ani
  • 2028: 64 ani și 6 luni
  • 2029: 65 ani
  • 2030: 65 ani și 6 luni

Această creștere treptată a vârstei de pensionare este concepută pentru a alinia sistemul românesc la media europeană și pentru a asigura sustenabilitatea fondurilor de pensii.

În același timp, femeile cu stagiul complet de cotizare vor putea ieși la pensie mai devreme, însă cu ajustări proporționale la cuantumul pensiei.

Cum evoluează vârsta de pensionare pentru bărbați

Bărbații se pensionează în prezent la vârsta de 65 de ani, în conformitate cu legislația actuală. Calendarul pentru următorii ani prevede doar ajustări minime, astfel încât diferența dintre vârsta legală și stagiul de cotizare să fie echilibrată:

  • 2026: 65 ani și 3 luni
  • 2027: 65 ani și 6 luni
  • 2028: 66 ani
  • 2029: 66 ani și 3 luni
  • 2030: 66 ani și 6 luni

De remarcat este faptul că această creștere graduală oferă angajaților posibilitatea de a se pregăti pentru ieșirea la pensie și reduce șocul asupra sistemului de securitate socială.

Stagiul complet de cotizare pentru bărbați rămâne de 35 de ani, ceea ce înseamnă că cei care au muncit peste această perioadă pot beneficia de pensii la cuantum maxim.

Ce înseamnă aceste schimbări pentru angajați și pentru sistem

Modificările aduse vârstei de pensionare au un impact direct asupra planificării financiare personale. Persoanele născute în anii 1965–1970 vor observa creșteri semnificative în anii următori, ceea ce le poate influența deciziile legate de economii, investiții și planuri de retragere anticipată.

Pentru sistemul de pensii, ajustarea vârstei de pensionare este esențială pentru menținerea echilibrului între contribuții și cheltuieli. Creșterea graduală previne deficitul fondurilor publice și permite sustenabilitatea plăților către pensionari pe termen mediu și lung.

De asemenea, angajații trebuie să fie atenți la stagiul complet de cotizare, deoarece acesta poate reduce vârsta efectivă de pensionare sau poate majora cuantumul pensiei.

Așadar, tabelul actualizat oferă o perspectivă clară asupra momentului în care românii pot ieși la pensie, atât pentru femei, cât și pentru bărbați, în perioada 2025–2030.

