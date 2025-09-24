Sylvester Stallone nu va fi întinerit cu inteligența artificială în noul film Rambo, așa cum își dorește. Cine s-a opus AI-ului și, mai ales, de ce?

Sylvester Stallone și-a exprimat dorința de a reveni în rolul lui John Rambo într-un film prequel, unde ar urma să joace o versiune adolescentină a eroului din războiul din Vietnam.

Totuși, regizorul ales pentru proiect, finlandezul Jalmari Helander, consideră că tehnologia de întinerire digitală nu este suficient de avansată pentru a face posibil acest scenariu, scrie Polygon.

Stallone a avut ideea unui Rambo adolescent: care sunt limitele tehnologiei

Actorul american, acum în vârstă de 79 de ani, a vorbit în mai multe interviuri despre un concept care îl pasionează: un film ce ar explora originile lui Rambo, cu accent pe experiențele sale din Vietnam.

Propunerea lui Stallone era ca el însuși să joace rolul unui Rambo de 18 ani, folosind instrumente AI pentru întinerirea digitală a chipului și a corpului. „Nu ar fi o întindere foarte mare”, a spus acesta într-o declarație pentru The Playlist.

În schimb, Helander, cunoscut pentru filmele de acțiune Sisu (2022) și continuarea sa Sisu: Road to Revenge, care urmează să fie lansată pe 21 noiembrie 2025, consideră că soluția este prematură.

Prezent la Fantastic Fest din Austin, Texas, regizorul a declarat pentru Polygon că „tehnologia nu a ajuns încă la nivelul necesar pentru a funcționa în mod credibil”.

Care este viitorul pentru Rambo

Filmele lui Helander au fost comparate de critici cu stilul clasic al seriei Rambo. Personajul Aatami Korpi, interpretat de Jorma Tommila, este un veteran dur care intră într-un conflict sângeros atunci când forțe ostile îi amenință viața.

Asemănările cu primul film First Blood (1982) sunt evidente: un om pașnic transformat în mașină de război de împrejurări.

Cu toate acestea, Helander a subliniat că preferă soluțiile practice în locul abuzului de efecte generate pe computer. „Dacă ceva nu poate fi realizat altfel, da, recurgi la CGI. Dar încerc să fac cât mai mult pe platou, practic”, a explicat el.

În Sisu: Road to Revenge există, desigur, cascadorii spectaculoase cu tancuri și explozii care sfidează fizica, dar pentru John Rambo intenționează să adopte un stil mai temperat.

În plus, distribuția a fost deja confirmată: rolul tânărului John Rambo îi revine actorului Noah Centineo, cunoscut din serialul The Recruit.

Regizorul a mărturisit că încă își caută direcția artistică pentru acest film: „Nici eu nu știu exact cum va arăta versiunea mea de Rambo. Este ceva ce se va contura în timpul filmărilor.”

Helander a adăugat că nu a fost niciodată tentat să accepte o continuare clasică a seriei, dar ideea unei povești de origine i-a părut suficient de interesantă pentru a spune „da”.

Totodată, a lăsat să se înțeleagă că ar putea exista colaborări surpriză: „Aș vrea să fac ceva cu Arnold Schwarzenegger. Am o idee, dar nu pot vorbi acum despre ea.”

Astfel, deși Stallone a visat să își întinerească digital chipul pentru a-l readuce pe Rambo la 18 ani, viziunea regizorului merge pe un drum diferit: un film ancorat în realism, cu un actor nou în rolul principal și cu un respect declarat pentru moștenirea cinematografică a francizei.