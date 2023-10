Legenda de la Hollywood a murit la 83 de ani, Sylvester Stallone este în doliu. Burt Young, celebru pentru rolul din ”Rocky”

Actorul Burt Young, faimos pentru rolul său din seria ‘Rocky’, a încetat din viață la vârsta de 83 de ani. Hollywoodul a pierdut o legendă, decesul actorului american Burt Young fiind anunțat miercuri.

Când a murit renumitul actor

Cunoscut pentru interpretarea sa memorabilă din seria de filme „Rocky”, unde l-a jucat pe cumnatul protagonistului Rocky Balboa, Burt Young a murit la vârsta de 83 de ani.

Decesul actorului a avut loc pe 8 octombrie în Los Angeles, iar vestea a fost dezvăluită pentru prima dată de cotidianul The New York Times, care a citat-o pe fiica lui Burt Young, Anne Morea Steingieser.

Ulterior, managerul actorului, Lynda Bensky, a confirmat tragicul eveniment pentru Reuters. Burt Young a lăsat o amprentă profundă în industria cinematografică și în inimile fanilor săi, datorită rolurilor sale memorabile și talentului său aparte.

În ciuda trecerii sale în neființă, moștenirea sa artistică va trăi pentru totdeauna prin filmele de referință în care a jucat. Familia, prietenii și colegii săi de breaslă îi aduc un ultim omagiu și regretă profund pierderea unei figuri reprezentative din lumea cinematografiei internaționale.

Cum și-a început Burt Young viața de artist

Gerald Tommaso DeLouise, cunoscut sub numele de Burt Young, s-a născut în cartierul Queens din New York și și-a început cariera în lumea filmului și televiziunii după ce a efectuat stagiul militar în Marina americană în anii 1950.

Ulterior, a decis să urmeze cursurile prestigiosului Studiou al Actorilor, condus de Lee Strasberg. În timpul carierei sale impresionante, Burt Young a devenit renumit pentru rolurile sale în producțiile cinematografice și televizate, adesea interpretând personaje dure și italo-americane.

Cu toate acestea, Burt Young va rămâne în memoria publicului pentru interpretarea sa iconică a lui Paulie Pennino în filmul original „Rocky” din 1976. Paulie a fost un măcelar alcoolic și bun prieten al personajului principal, Rocky Balboa, interpretat de Sylvester Stallone. Filmul a devenit un hit, iar rolul lui Paulie a fost esențial în povestea lui Rocky.

Personajul lui Burt Young a fost și fratele lui Adrian, iubita și ulterior soția lui Balboa. Această interpretare memorabilă i-a adus lui Burt Young o nominalizare la premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar.

Pelicula originală „Rocky,” care a uimit lumea cinematografiei, a fost nominalizată de 10 ori la Premiile Oscar și a primit trei trofee, inclusiv cel pentru „cel mai bun film.”

Pelicula introducea telespectatorii în povestea unui boxer necunoscut din Philadelphia, care avea ocazia de a câștiga un titlu mondial. Burt Young a fost remarcat pentru rolul său ca Paulie, aducând o autenticitate și profunzime personajului.

Burt Young și-a îndreptat atenția către pictură

De-a lungul anilor, Burt Young a revenit în rolul lui Paulie în toate cele șase continuări ale filmului original „Rocky,” conturând o figură emblematică a seriei. Pe lângă filmul care i-a adus cea mai mare faimă, Burt Young a excelat și în alte producții notabile precum „Chinatown,” „The Pope of Greenwich Village,” și „Once Upon a Time in America.”

Cariera sa în cinematografie a fost completată de numeroase apariții, în calitate de invitat special în seriale precum „MAS*H,” „The Rockford Files,” „Baretta,” și „Law & Order.”

Cu toate acestea, pasiunea sa pentru arta picturii a jucat un rol important în ultimii ani ai vieții sale. Tablourile create de Burt Young au fost expuse în galerii din întreaga lume, și artistul a continuat să-și dezvolte talentul artistic, oferind lumii sale o altă perspectivă a creativității sale.

Urmărește o secvență din filmul ”Rocky” cu Sylvester Stallone și Burt Young: