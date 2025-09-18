Sute de mii de oameni protestează în Franța. Zeci de manifestanți au fost arestați, autoritățile intervin în forță pentru a restabili ordinea

Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
18 sept. 2025 | 18:45
de Badea Violeta

Proteste violente in Franta. Sursa foto: Profimedia

Școlile, transporturile și străzile din orașele mari ale Franței au fost paralizate joi, 18 septembrie, de o mobilizare masivă împotriva măsurilor bugetare anunțate de Guvern. Zeci de mii de persoane au ieșit în stradă, pentru a doua oară în opt zile, manifestând furia socială acumulată împotriva restricțiilor economice și a planurilor de austeritate care afectează salariile și pensiile. Autoritățile au intervenit cu tunuri cu apă, vehicule blindate și forțe numeroase de poliție și jandarmi pentru a menține ordinea.

Proteste masive paralizează orașele din Franța

Ziua de joi a fost catalogată de sindicate drept o ”zi neagră” pentru Franța, cu greve și manifestații organizate de toate organizațiile de angajați, pentru a protesta împotriva planurilor bugetare.

Transporturile urbane și interurbane au fost grav perturbate, iar aproximativ o treime dintre profesori au intrat în grevă, închizând școlile și blocând unitățile de învățământ.

În Paris, Marsilia, Lyon, Lille și alte orașe, cortegii masive au umplut piețele și bulevardele, provocând blocaje și tensiuni majore. Conform sindicatului CGT, aproximativ 400.000 de persoane au participat dimineața, în timp ce poliția a estimat prezența la 200.000.

Numărul manifestanților din afara Parisului a depășit 280.000, înregistrându-se peste 588 de acțiuni pe drumurile publice, inclusiv blocaje și incendii, relatează AFP.

În urma confruntărilor cu forțele de ordine, 140 de persoane au fost arestate în toată țara, dintre care 75 au fost reținute și 32 plasate în arest preventiv. Poliția a raportat, de asemenea, opt ofițeri răniți.

Confruntări și intervenții ale autorităților

Protestele au degenerat în unele zone, unde manifestanții au aruncat proiectile asupra polițiștilor și au încercat să vandalizeze magazine, inclusiv pe bulevardul Voltaire din Paris.

Gazele lacrimogene și intervențiile directe au fost utilizate pentru a dispersa mulțimea, iar vehiculele blindate au fost desfășurate pentru a proteja infrastructura urbană, notează Le Parisien.

În Marsilia, aproximativ 15.000 de persoane au participat la manifestație, iar 22 de protestatari au fost arestați. În Lyon, focuri de artificii au fost trase asupra polițiștilor, care au ripostat, în timp ce trei persoane au necesitat îngrijiri medicale.

Simbolurile protestelor au inclus mături, utilizate pe rețelele sociale ca semn al furiei populației, iar mobilizarea s-a extins dincolo de sindicate, implicând studenți, farmaciști și alte categorii profesionale.

Autoritățile au mobilizat aproximativ 80.000 de polițiști și jandarmi, sprijiniți de drone și vehicule blindate, pentru a preveni escaladarea violenței. Comercianții de pe traseele marșurilor au fost sfătuiți să își închidă magazinele, anticipând riscuri de vandalizare.

Ce solicită sindicatele Guvernului francez?

Revolta publică este alimentată de măsurile de austeritate propuse pentru bugetul 2026, care includ reducerea cheltuielilor publice și înghețarea unor prestații sociale.

Sindicatele cer protecția salariilor, fonduri pentru serviciile publice și o politică fiscală echitabilă, iar tensiunile privind reforma pensiilor din 2023 rămân o problemă majoră.

Liderii sindicatelor, inclusiv Sophie Binet și Marylise Léon, au reiterat că strada va influența deciziile guvernamentale, iar autoritățile trebuie să țină cont de nemulțumirile cetățenilor.

Într-o zi marcată de blocaje, greve și confruntări, Franța a demonstrat încă o dată puterea mobilizării sociale, iar autoritățile continuă să gestioneze situația pentru a restabili ordinea și a preveni escaladarea violențelor.

