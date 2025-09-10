Cât câștigă un șofer de TIR în Franța în 2025. Venituri, diurne și beneficii

Transporturile rutiere internaționale rămân un domeniu esențial pentru economia europeană, iar șoferii de TIR reprezintă coloana vertebrală a acestei industrii. În ultimii ani, Franța a devenit una dintre cele mai atractive destinații pentru șoferii din Europa de Est, inclusiv din România, care caută salarii mai bune și condiții de muncă stabile. În 2025, veniturile unui șofer de camion în Franța au înregistrat modificări importante, în funcție de experiență, de tipul de trasee și de beneficiile suplimentare oferite de angajatori.

Salariul mediu pentru șoferii de TIR în Franța

Potrivit unei analize realizate de platforma Europa.jobs, salariul mediu brut al unui șofer de TIR în Franța este de aproximativ 38.519 euro pe an, ceea ce înseamnă în jur de 3.210 euro brut pe lună. Estimările pentru 2025 arată că această valoare poate crește până la 3.300 euro brut lunar, în special pentru cei care lucrează în transport internațional pe distanțe lungi.

Aceste valori sunt susținute și de datele publicate de mtonroad.com, care confirmă tendința de creștere a veniturilor pentru șoferii francezi, în paralel cu deficitul tot mai mare de personal calificat.

Diferențe de venit între începători și șoferii cu experiență

Nivelul de salarizare variază semnificativ în funcție de experiența profesională. Conform platformei Jobted, un șofer aflat la început de drum poate câștiga în jur de 1.370 euro net pe lună, în timp ce un profesionist cu experiență și vechime în domeniu poate ajunge până la 3.000 euro net lunar. Media netă pentru majoritatea șoferilor se situează la aproximativ 1.890 euro net lunar.

Aceste cifre reflectă o piață diversă, unde firmele mici oferă salarii apropiate de nivelul minim, în timp ce companiile mari de transport internațional vin cu pachete financiare mai atractive.

Diurne și beneficii suplimentare

Pe lângă salariul de bază, șoferii de TIR din Franța beneficiază de diurne consistente, care pot ridica semnificativ venitul lunar. Acestea includ indemnizații pentru cazare în cabină, pentru curse internaționale, pentru perioadele de așteptare la încărcare sau descărcare, precum și bonusuri de performanță.

În medie, aceste beneficii suplimentare pot adăuga câteva sute de euro pe lună la salariul de bază, ceea ce face ca venitul real al unui șofer profesionist să fie mult mai atractiv.

Cadru legal și reglementări în transporturi

Salariile din transportul rutier internațional sunt reglementate prin convenții colective, iar acestea stabilesc valori obligatorii peste salariul minim pe economie. La finalul anului 2024, salariul minim brut în Franța era de 1.801,80 euro pe lună, dar șoferii profesioniști beneficiază de un nivel salarial superior datorită naturii solicitante a muncii.

De asemenea, tariful orar mediu pentru un șofer de camion este de 12,55 euro, iar pentru cei care conduc vehicule grele de tip “super poids lourd” valoarea urcă la 12,61 euro pe oră, potrivit datelor publicate de Indeed.fr.

În 2025, veniturile șoferilor de TIR din Franța confirmă faptul că această profesie rămâne una bine remunerată în raport cu alte domenii. Salariul brut lunar se situează între 3.200 și 3.300 euro, în timp ce venitul net variază de la 1.370 la 3.000 euro, în funcție de experiență. La aceste sume se adaugă diurne și beneficii care pot crește substanțial câștigurile.

Astfel, Franța continuă să fie o destinație atractivă pentru șoferii români care își doresc stabilitate financiară, condiții de muncă reglementate și posibilitatea unor câștiguri mai mari decât în România.