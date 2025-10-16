Survivor revine în forță, de data aceasta la Antena 1. Postul promite o versiune spectaculoasă a show-ului în 2026

Ultima ora
Transalpina se închide din nou. Circulația a fost oprită din cauza viscolului și a riscului de avalanșe
16 oct. 2025 | 19:49
de Ana Ionescu

ENTERTAINMENT
Antena 1 deschide castingul pentru cel mai așteptat show din 2026 FOTO: Arhiva

Începând cu anul 2026, Antena 1 va produce și difuza propriul format al emisiunii Survivor, cel mai dur reality show din lume, care a cucerit publicul din zeci de țări.

După succesele uriașe înregistrate cu Asia Express, Power Couple și Insula Iubirii, postul de televiziune anunță achiziționarea oficială a drepturilor pentru producția și difuzarea acestui format internațional de referință.

Survivor România – o nouă eră în televiziunea de divertisment

Din primăvara anului 2026, Survivor va fi redat într-o nouă formă, exclusiv în Universul Antena. Reality show-ul îi va aduce în fața telespectatorilor pe cei mai curajoși concurenți, care vor fi nevoiți să supraviețuiască pe o insulă izolată, fără confort, fără ajutor și cu resurse minime. Ei vor trebui să își construiască adăpostul, să își procure hrana și să înfrunte unele dintre cele mai grele probe de forță, rezistență și strategie.

În joc vor fi nu doar premiul cel mare și trofeul Survivor, ci și respectul celorlalți participanți și admirația publicului. În această competiție, alianțele strategice, puterea psihică și instinctul de supraviețuire pot face diferența între victorie și eliminare.

Antena 1 deschide castingul pentru cel mai așteptat show din 2026

Tot astăzi, Antena 1 anunță deschiderea castingului pentru noul sezon Survivor România. Concurenți din medii diverse vor avea ocazia să demonstreze că pot face față unui mediu ostil, fără resurse, bazându-se doar pe spiritul de echipă, inteligență, rezistență și curaj.

„Prin achiziționarea formatului Survivor, Antena 1 își consolidează poziția de lider în zona reality-urilor din România. După succesele Asia Express, Power Couple și Insula Iubirii, ne dorim să oferim publicului un nou show de intensitate maximă, autentic, plin de emoție și provocări reale”, a declarat Mihai Ioniță, CEO Antena.

Postul promite un sezon spectaculos, care va combina forța brandului internațional Survivor cu expertiza echipei Antena 1 în producția de formate de mare anvergură.

