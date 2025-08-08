Ultima ora
Surpriză pe bonul de plată: un client a fost taxat 50 de cenți pentru piperul negru presărat pe pizza, într-un restaurant din Italia
08 aug. 2025
de Badea Violeta

Un client s-a trezit cu o surpriza neplacuta pe bonul de plata. Sursa foto: Profimedia

Un client care a cerut piper negru pe pizza, într-un restaurant din centrul orașului Bari, Italia, a avut parte de o surpriză neașteptată pe bonul de plată. În ciuda comenzii obișnuite, acesta s-a trezit cu o taxă suplimentară de 50 de cenți pentru condimentul adăugat. Postarea cu nota fiscală a devenit virală pe rețelele sociale, generând reacții puternice din partea internauților.

Un client a fost taxat pentru piperul de pe pizza

Clientul, despre care se crede că este rezident local în Bari, a luat masa la o pizzerie aflată într-o zonă turistică populară. Acesta a comandat două pizza, o sticlă de apă, o bere și a plătit și o taxă standard pentru servire. Surpriza a venit însă la final, când pe bon a apărut o linie distinctă marcată ”+piper” – și o sumă adăugată: 0,50 euro.

Imaginea bonului a fost distribuită online pe 7 august și a devenit rapid virală, generând zeci de comentarii negative. Cei mai mulți utilizatori s-au declarat șocați că un ingredient de bază, considerat adesea gratuit, poate fi taxat separat.

Surpriza pe bonul de plata

Nota de plata

Reacții împărțite online

Totalul de 38,50 euro (echivalentul a 195,26 Ron) i-a iritat pe mulți, deși unii au încercat să apere decizia restaurantului, susținând că orice ingredient suplimentar ar trebui, în principiu, taxat.

Însă scandalul vine pe fondul unor practici tot mai frecvente în industria ospitalității italiene, care au fost aspru criticate în spațiul public. La sfârșitul lunii iulie, o clientă a unei cafenele elegante din Oderzo a povestit cum a fost taxată cu 10 cenți pentru că a cerut ca un croissant să fie tăiat în două.

”Trebuie să-ți urăști clienții ca să le ceri 10 cenți pentru a tăia un croissant în jumătate. O lipsă totală de eleganță, rafinament și empatie”, a comentat un utilizator pe rețelele sociale.

Iar un altul a adăugat: ”10 cenți, ce rușine… doar pentru a tăia un croissant!!!” Proprietarul cafenelei, Massimiliano Viotto, a explicat că taxa acoperea ”utilizarea unei farfurii și a unui șervețel suplimentar” și ”îndemânarea necesară” pentru tăierea patiseriei.

Vezi aici Cât a plătit o familie pe un prânz la Eforie Nord. Au cumpărat totul de la patiserie și de la tarabe. Când au văzut prețul cartofilor i-a bufnit râsul!

Cuburi de gheață și taxe ascunse

Fenomenul nu este izolat. În luna aprilie, o turistă britanică aflată în vacanță în Costa del Sol a povestit cum a fost taxată cu 50 de cenți pentru două cuburi de gheață adăugate într-o cafea.

”Este normal?”, a întrebat aceasta pe rețelele de socializare.

Barul vizat, Havana Beach din Estepona, a explicat că taxa acoperea costurile de funcționare ale unei mașini de gheață profesionale, care consumă mult curent electric.

”Înțelegem că poate părea o chestiune minoră, dar în mediul nostru, unde totul este adus aproape de mare, micile extra-uri ajută la acoperirea costurilor operaționale ridicate”, a spus un purtător de cuvânt, potrivit dailymail.co.uk.

Tot mai mulți turiști se arată însă nemulțumiți de aceste taxe neobișnuite, pe care le consideră o formă mascată de a crește prețurile în sezonul estival.

Vezi aici Probabil cea mai scumpă notă de plată la un restaurant. Câți bani scoți din buzunar ca să cinezi în spațiu!

