Sunt caloriferele din fontă cea mai bună alegere pentru încălzirea locuinței? Avantaje și dezavantaje
Timp de zeci de ani, caloriferele din fontă au fost considerate simbolul confortului termic în apartamentele din România. Robuste, grele și aparent „veșnice”, aceste radiatoare au fost montate în aproape toate blocurile construite înainte de 1990. Însă, odată cu modernizarea sistemelor de încălzire și creșterea interesului pentru eficiență energetică, se ridică tot mai des întrebarea: mai sunt caloriferele din fontă cea mai bună alegere pentru locuințele de astăzi?

De ce erau caloriferele de fontă atât de populare

În perioada comunistă, când majoritatea apartamentelor erau racordate la sistemul centralizat de termoficare, fonta era o opțiune logică. Materialul are o capacitate mare de acumulare a căldurii, ceea ce însemna că, odată ce agentul termic ajungea în radiator, acesta rămânea cald mult timp, chiar și după oprirea furnizării. Într-un sistem care funcționa intermitent, acest avantaj era important.

Totuși, în condițiile actuale, când multe locuințe dispun de centrale termice proprii și sunt bine izolate termic, argumentele pentru folosirea fontei nu mai sunt la fel de solide. Specialistul în instalații termice Dorin Căpitanu explică într-un podcast acest lucru:

„Caloriferele de fontă erau bune pe timpul lui Ceaușescu, când într-adevăr blocurile noastre erau racordate la sistemul centralizat. Fonta ce proprietăți are? Ea acumulează căldură greu și se răcește greu. Ăsta e mitul prin care poporul român se mulțumea cu fonta. Atât timp cât o casă este bine anvelopată și nu are pierderi de căldură, radiatoarele se dimensionează după tipul de casă pe care-l avem.”

Avantajele caloriferelor din fontă

  • Durabilitate ridicată – Radiatoarele din fontă pot rezista zeci de ani fără defecte majore, fiind extrem de rezistente la coroziune și la presiuni ridicate.
  • Inerție termică mare – Aceste calorifere păstrează căldura mult timp după oprirea centralei, menținând o temperatură constantă în încăpere.
  • Compatibilitate cu sistemele vechi – În clădirile vechi racordate la termoficare, unde presiunea și temperatura apei pot varia, fonta rămâne o opțiune stabilă.
  • Zgomot redus – Spre deosebire de unele modele de oțel sau aluminiu, caloriferele din fontă nu produc zgomote la dilatare.

Dezavantajele fontei: de ce nu mai este mereu alegerea potrivită

Pe lângă avantajele evidente, caloriferele din fontă vin și cu o serie de minusuri majore. În primul rând, ele se încălzesc lent, ceea ce le face mai puțin eficiente în locuințele moderne unde se dorește un control rapid al temperaturii. Dorin Căpitanu subliniază și un aspect tehnic esențial:

„Elementul de fontă are undeva la 3 litri de apă. Undeva la 30 de litri de apă trebuia să se încălzească pentru a ține radiatorul. Pe când un radiator de un metru de oțel are 6 litri de apă. Deci consumăm undeva de 5 ori mai multă energie ca să încălzim apa din radiatorul de fontă.”

Alte dezavantaje includ:

  • Greutatea mare, care îngreunează montarea și manipularea;
  • Designul depășit estetic, care nu se potrivește întotdeauna în locuințele moderne;
  • Costuri mai ridicate de transport și instalare, din cauza dimensiunii și greutății.

Caloriferele din fontă rămân o alegere solidă în sistemele vechi de încălzire centralizată, dar nu mai sunt cea mai eficientă soluție pentru locuințele moderne, bine izolate și dotate cu centrale de apartament. În prezent, radiatoarele din oțel sau aluminiu oferă o performanță mai bună, se încălzesc mai rapid și consumă mai puțină energie, adaptându-se mai bine nevoilor actuale de confort și eficiență energetică.

