Summit Trump-Putin în Alaska, între speranță și furie: proteste pro-Ucraina și temeri pentru viitorul războiului

La Anchorage, în Alaska, întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin a stârnit o combinație de curiozitate, speranță și nemulțumire. Este primul summit americano-rus din ultimii patru ani, iar locația aleasă – o bază aeriană din perioada Războiului Rece – adaugă o încărcătură simbolică momentului. În timp ce oficialii de la Washington și Moscova transmit semnale diplomatice legate de războiul din Ucraina, pe teren, atmosfera a fost una neobișnuită, cu proteste, dar și cu apariții surprinzătoare ale faunei locale, precum un elan și un urs, notează Reuters.

Un summit cu miză mare, dar fără Ucraina la masă

Donald Trump, revenit la Casa Albă, a declarat că dorește ca întâlnirea să fie începutul sfârșitului celui mai sângeros conflict european de după al Doilea Război Mondial. De cealaltă parte, Vladimir Putin – aflat într-o poziție de forță pe front – a sugerat posibilitatea unui acord privind limitarea armelor nucleare strategice, ceea ce Kremlinul speră să extindă către o discuție mai amplă despre interesele globale ale celor două puteri.

Cu toate acestea, Ucraina și aliații săi europeni nu au fost invitați la discuții, ceea ce alimentează temerile că eventualele înțelegeri ar putea să le ocolească interesele. În Kyiv, reacțiile sunt prudente spre pesimiste. „Nu cred că va ieși ceva bun din asta. Cel mult, conflictul va fi înghețat”, a declarat pentru Reuters Konstantyn Shtanko, un locuitor al capitalei ucrainene.

Proteste și amintiri istorice în Alaska

În Anchorage, protestatarii pro-Ucraina au afișat un steag uriaș pe care scria „Alaska stă alături de Ucraina”. Printre ei, localnici, imigranți din fosta Uniune Sovietică și susținători ai Kievului și-au făcut auzite vocile. Helen Sharratt, o rezidentă originară din Anglia, a criticat summitul, considerându-l doar o încercare de imagine din partea lui Trump.

Alaska are o legătură istorică aparte cu Rusia. Teritoriul a fost cumpărat de Statele Unite în 1867 pentru 7,2 milioane de dolari, iar acest summit este prima vizită a unui lider rus în statul american. În oraș, simbolurile trecutului coexistă cu prezentul: un bar local expune memorabilia sovietică și țaristă, iar în Moscova, păpușile matryoshka cu Putin și Trump se vând bine.

Atmosferă inedită și detalii surprinzătoare

Presa rusă prezentă la eveniment a fost găzduită într-un centru sportiv din Anchorage, unde spațiul a fost împărțit cu panouri, iar unii jurnaliști și-au improvizat paturi de campare. Lor li s-au oferit mese gratuite la o universitate din apropiere. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a atras atenția purtând un hanorac cu inițialele „USSR”.

Într-un moment aproape cinematografic, un urs și un elan au traversat un cadru transmis în direct, amintind că, dincolo de geopolitică, Alaska își păstrează farmecul sălbatic. Totuși, pentru mulți, privirile rămân îndreptate către negocierile din spatele ușilor închise, unde se decide dacă acest summit va rămâne doar o pagină simbolică sau un pas real către pace.