Ultima ora
Românii preferă apartamente vechi și plătesc cash: schimbări esențiale pe piața imobiliară
15 aug. 2025 | 21:22
de Andrei Simion

Summit Trump-Putin în Alaska, între speranță și furie: proteste pro-Ucraina și temeri pentru viitorul războiului

Știri Externe
Summit Trump-Putin în Alaska, între speranță și furie: proteste pro-Ucraina și temeri pentru viitorul războiului
15 august 2025 – Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc în Alaska. Lucrarea artistei italiene Cristina Donati Meyer, intitulată „Russian Love Happening” și expusă în fața consulatului american, îl înfățișează pe președintele rus Vladimir Putin sărutând. (Foto: Profimedia)

La Anchorage, în Alaska, întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin a stârnit o combinație de curiozitate, speranță și nemulțumire. Este primul summit americano-rus din ultimii patru ani, iar locația aleasă – o bază aeriană din perioada Războiului Rece – adaugă o încărcătură simbolică momentului. În timp ce oficialii de la Washington și Moscova transmit semnale diplomatice legate de războiul din Ucraina, pe teren, atmosfera a fost una neobișnuită, cu proteste, dar și cu apariții surprinzătoare ale faunei locale, precum un elan și un urs, notează Reuters.

Un summit cu miză mare, dar fără Ucraina la masă

Donald Trump, revenit la Casa Albă, a declarat că dorește ca întâlnirea să fie începutul sfârșitului celui mai sângeros conflict european de după al Doilea Război Mondial. De cealaltă parte, Vladimir Putin – aflat într-o poziție de forță pe front – a sugerat posibilitatea unui acord privind limitarea armelor nucleare strategice, ceea ce Kremlinul speră să extindă către o discuție mai amplă despre interesele globale ale celor două puteri.

Cu toate acestea, Ucraina și aliații săi europeni nu au fost invitați la discuții, ceea ce alimentează temerile că eventualele înțelegeri ar putea să le ocolească interesele. În Kyiv, reacțiile sunt prudente spre pesimiste. „Nu cred că va ieși ceva bun din asta. Cel mult, conflictul va fi înghețat”, a declarat pentru Reuters Konstantyn Shtanko, un locuitor al capitalei ucrainene.

Proteste și amintiri istorice în Alaska

În Anchorage, protestatarii pro-Ucraina au afișat un steag uriaș pe care scria „Alaska stă alături de Ucraina”. Printre ei, localnici, imigranți din fosta Uniune Sovietică și susținători ai Kievului și-au făcut auzite vocile. Helen Sharratt, o rezidentă originară din Anglia, a criticat summitul, considerându-l doar o încercare de imagine din partea lui Trump.

Alaska are o legătură istorică aparte cu Rusia. Teritoriul a fost cumpărat de Statele Unite în 1867 pentru 7,2 milioane de dolari, iar acest summit este prima vizită a unui lider rus în statul american. În oraș, simbolurile trecutului coexistă cu prezentul: un bar local expune memorabilia sovietică și țaristă, iar în Moscova, păpușile matryoshka cu Putin și Trump se vând bine.

Proteste Alaska Vladimir Putin

Participanți la un protest în semn de solidaritate cu Ucraina, organizat înaintea întâlnirii dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, la Anchorage, Alaska, SUA. (Foto: Reuters)

Atmosferă inedită și detalii surprinzătoare

Presa rusă prezentă la eveniment a fost găzduită într-un centru sportiv din Anchorage, unde spațiul a fost împărțit cu panouri, iar unii jurnaliști și-au improvizat paturi de campare. Lor li s-au oferit mese gratuite la o universitate din apropiere. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a atras atenția purtând un hanorac cu inițialele „USSR”.

Într-un moment aproape cinematografic, un urs și un elan au traversat un cadru transmis în direct, amintind că, dincolo de geopolitică, Alaska își păstrează farmecul sălbatic. Totuși, pentru mulți, privirile rămân îndreptate către negocierile din spatele ușilor închise, unde se decide dacă acest summit va rămâne doar o pagină simbolică sau un pas real către pace.

Coduri galbene şi portocalii de caniculă în weekendul cu Sfânta Maria. Temperaturile cresc alarmant în următoarele ore
Recomandări
Supermarketul local care nu se teme de marii retaileri. Afacerea din Piteşti are mare succes printre cetăţeni
Supermarketul local care nu se teme de marii retaileri. Afacerea din Piteşti are mare succes printre cetăţeni
Doi soţi care s-au reîntors de 20 de ori în Benidorm, Spania, au dezvăluit ce i-a cucerit în celebra staţiune. “Venim chiar şi iarna sau în luna mai”
Doi soţi care s-au reîntors de 20 de ori în Benidorm, Spania, au dezvăluit ce i-a cucerit în celebra staţiune. “Venim chiar şi iarna sau în luna mai”
Cum arată un mic dejun la „all-inclusive” în Bulgaria? Un român a filmat tot ce a mâncat în vacanţă, în prima parte a zilei
Cum arată un mic dejun la „all-inclusive” în Bulgaria? Un român a filmat tot ce a mâncat în vacanţă, în prima parte a zilei
O însoțitoare de bord îndeamnă pasagerii să nu mai bea alcool în avion. Un pahar de vin sau un whisky cu gheață pot părea o idee bună: „Este din cauza presiunii”
O însoțitoare de bord îndeamnă pasagerii să nu mai bea alcool în avion. Un pahar de vin sau un whisky cu gheață pot părea o idee bună: „Este din cauza presiunii”
TikTok își rescrie regulile pentru a fi mai clare și mai ușor de înțeles de toată lumea
TikTok își rescrie regulile pentru a fi mai clare și mai ușor de înțeles de toată lumea
Când va fi dat în folosinţă lotul Ploiești – Buzău de pe A7, ajuns la 99%? Este aşteptat de toţi moldovenii
Când va fi dat în folosinţă lotul Ploiești – Buzău de pe A7, ajuns la 99%? Este aşteptat de toţi moldovenii
Țara în care Duster se vinde ca pâinea caldă, cu liste de așteptare până în 2026
Țara în care Duster se vinde ca pâinea caldă, cu liste de așteptare până în 2026
O singură masă bogată în grăsimi îți poate afecta circulația cerebrală, arată un nou studiu
O singură masă bogată în grăsimi îți poate afecta circulația cerebrală, arată un nou studiu
Revista presei
Adevarul
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifică Paștele verii
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Desertul viral al Greciei, în varianta de brioşe. Mini Portokalopita, reţeta verii 2025: „Mai ușor de împărțit și iubit”
Playtech Știri
Viaţa devine brusc mai uşoară pentru trei zodii, începând cu 15 august. Întâlnirea Lunii cu Venus aduce numai veşti bune pentru aceşti nativi
Playtech Știri
Horoscopul zilei de sâmbătă, 16 august. Două zodii trec printr-o cumpănă, altele trăiesc cele mai frumoase clipe
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou