Suma maximă pe care o vei mai putea plăti cu bani lichizi, în Europa. Plata cash, limitată

UE limitează plățile cash

De-a lungul anilor, plățile în numerar au fost simbolul libertății financiare pentru milioane de europeni. Mulți au preferat mereu bancnotele și monedele în locul cardurilor, considerând că astfel își pot gestiona mai bine bugetul și pot evita expunerea datelor personale. Totuși, Uniunea Europeană se pregătește pentru o schimbare majoră care va influența modul în care cetățenii își vor face cumpărăturile în anii următori.

UE limitează plățile în numerar pentru a combate spălarea banilor

Uniunea Europeană a decis să impună o limită clară pentru plățile în numerar, în încercarea de a opri fluxurile financiare ilegale și de a reduce riscurile asociate spălării de bani. Conform noii reglementări, care va intra în vigoare în anul 2027, tranzacțiile în numerar nu vor mai putea depăși 10.000 de euro. Măsura va fi valabilă în toate statele membre ale UE și reprezintă una dintre cele mai importante schimbări financiare din ultimul deceniu.

Această decizie face parte dintr-un pachet legislativ amplu de combatere a spălării banilor, care are ca scop creșterea transparenței tranzacțiilor și monitorizarea mai eficientă a fondurilor suspecte. De altfel, autoritățile europene au anunțat că noile reguli vor fi aplicate uniform la nivelul Uniunii, iar fiecare stat va putea decide dacă impune limite chiar mai mici pentru plățile cash.

Numerarul, între libertate și suspiciune

Chiar dacă digitalizarea a schimbat radical comportamentul de consum, numerarul continuă să fie preferat de mulți cetățeni ai Uniunii Europene. O parte considerabilă a populației încă folosește bani lichizi pentru a-și păstra controlul asupra cheltuielilor zilnice. În plus, plata cash oferă un sentiment de confidențialitate, lipsa unei urme digitale fiind percepută ca o formă de protecție a intimității financiare.

Totuși, această libertate are și o latură riscantă. Anonimatul tranzacțiilor cu numerar a fost adesea exploatat pentru activități ilegale, inclusiv spălarea de bani. Banii obținuți din surse ilegale pot fi transformați ușor în fonduri aparent legitime prin cumpărături, investiții sau afaceri comerciale. Din acest motiv, Bruxelles-ul consideră limitarea plăților cash o măsură necesară pentru consolidarea sistemului financiar european și pentru prevenirea infracțiunilor economice.

Noua autoritate care va supraveghea aplicarea regulilor

Pentru ca măsura să fie aplicată unitar în toate statele membre, Uniunea Europeană a înființat Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor (AMLA), cu sediul la Frankfurt. Această instituție are rolul de a monitoriza implementarea regulilor și de a colabora cu autoritățile naționale din fiecare țară. AMLA a început deja activitatea, urmând să devină principalul organism de control în materie de transparență financiară.

Scopul principal al autorității este să se asigure că băncile, companiile și instituțiile financiare respectă noile standarde impuse de Uniune. În același timp, AMLA va sprijini și investigațiile transfrontaliere, pentru a preveni utilizarea sistemelor europene de plată în scopuri ilegale.

Ce spun economiștii: „Sfârșitul numerarului” nu a venit încă

Specialiștii atrag atenția că limita de 10.000 de euro nu înseamnă dispariția plăților cash. De fapt, scopul principal al acestei măsuri este reducerea tranzacțiilor ilegale, nu eliminarea completă a numerarului din circulație. Totuși, anumiți cetățeni se tem că această schimbare ar putea fi primul pas către o economie complet digitalizată, în care fiecare plată este urmărită electronic.

Deși oficialii europeni au respins această idee, este evident că direcția generală merge spre o diminuare treptată a folosirii numerarului. Economiștii avertizează că o eventuală eliminare totală ar putea crea dificultăți, mai ales în regiunile rurale sau pentru persoanele în vârstă, unde metodele digitale sunt mai puțin accesibile. În plus, o lume fără numerar ar ridica întrebări serioase legate de confidențialitate și libertatea individuală în gestionarea banilor proprii.

