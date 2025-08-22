Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
22 aug. 2025 | 16:21
de Ozana Mazilu

Studiu surprinzător: polarizarea din rețelele sociale apare chiar și fără algoritmi

TEHNOLOGIE
Studiu surprinzător: polarizarea din rețelele sociale apare chiar și fără algoritmi
Foto: Reprezentare AI

De ani buni, algoritmii marilor platforme sociale sunt acuzați că alimentează polarizarea, amplifică vocile extreme și transformă discuțiile online în câmpuri de bătălie ideologică. Însă un nou studiu arată că problema ar putea fi mai profundă decât părea: chiar și în absența algoritmilor, utilizatorii tind să se separe în tabere și să creeze camere de ecou.

Cercetarea, realizată de Maik Larooij și Petter Törnberg, doi specialiști în științe sociale computaționale de la Universitatea din Amsterdam, a folosit un experiment inedit: rețele sociale simulate cu ajutorul unor utilizatori generați de inteligența artificială. Rezultatul a fost unul neașteptat și neliniștitor — polarizarea a apărut inevitabil, chiar dacă platforma nu conținea algoritmi sofisticați de recomandare.

Cum a fost construită rețeaua socială artificială

Pentru a izola factorii care stau la baza comportamentului online, cercetătorii au apelat la „simularea socială generativă”, o tehnică ce folosește modele lingvistice de tip chatbot pentru a crea profiluri virtuale. Astfel, au fost generate 500 de utilizatori fictivi, fiecare cu date demografice, orientări politice, religie, nivel de educație, dar și hobby-uri sau profesii.

Vezi și:
Rețelele sociale, condamnate la polarizare: experimentul cu mii de boți care au devenit radicali
YouTube testează colaborările între creatori, după modelul Instagram și TikTok

Acești utilizatori, controlați de trei modele diferite de inteligență artificială (ChatGPT, Llama și DeepSeek), au interacționat pe o platformă simplificată, cu doar trei funcții de bază: postare, redistribuire și urmărire a altor conturi. Rețeaua a fost rulată pe parcursul a 10.000 de cicluri, timp în care fiecare utilizator lua decizii bazate pe fluxul său de știri, compus parțial din postările celor deja urmăriți și parțial din postări populare.

În mod surprinzător, indiferent de modelul de AI folosit sau de configurațiile rețelei, rezultatul a fost același: formarea de camere de ecou, concentrarea atenției asupra câtorva utilizatori dominanți și amplificarea vocilor radicale. „Ne așteptam să fie nevoie de condiții speciale pentru a genera acest efect, dar el s-a produs natural, doar din acțiunile de bază ale rețelei,” a spus Törnberg.

De ce nu funcționează soluțiile simple

Cercetătorii nu s-au oprit la această constatare. Ei au testat mai multe intervenții menite să reducă toxicitatea platformei: afișarea postărilor strict în ordine cronologică, expunerea utilizatorilor la opinii contrare sau promovarea mesajelor cu cele mai puține reacții. Totuși, niciuna dintre aceste măsuri nu a rezolvat problema, ba chiar unele au dus la creșterea agresivității din interacțiuni.

Această concluzie a fost dezamăgitoare pentru autori, care sperau să identifice soluții ușor de aplicat. În schimb, studiul sugerează că dinamica de grup, tendința oamenilor de a se alinia cu cei care gândesc asemănător și mecanismele de recunoaștere socială produc polarizare indiferent de arhitectura platformei.

Kate Starbird, specialistă în analiza zvonurilor online la Universitatea Washington, consideră că rezultatele confirmă ipotezele mai vechi despre felul în care funcționează interacțiunile digitale. „Chiar și fără algoritmi, sistemul rămâne structurat astfel încât să genereze unele dintre aceste toxicități”, afirmă ea.

Ce înseamnă aceste rezultate pentru viitorul rețelelor sociale

Concluziile cercetării ridică întrebări fundamentale despre natura rețelelor sociale și despre șansele reale de a diminua polarizarea online. Dacă problema nu se rezumă la algoritmi, atunci soluțiile trebuie să meargă mai adânc: la modul în care oamenii aleg să comunice și la regulile de bază ale platformelor.

Unii specialiști, precum Filippo Menczer de la Universitatea Indiana, sunt însă sceptici. El atrage atenția că modelele de inteligență artificială folosite pentru simulări au fost antrenate pe date deja influențate de comportamente toxice online. Astfel, nu se poate exclude faptul că rezultatele reflectă, de fapt, limitările acestor tehnologii.

Pe de altă parte, Jennifer Allen, cercetătoare la Universitatea din New York, consideră că, deși nu există soluții simple, utilizatorii individuali pot contribui la reducerea polarizării prin publicarea de conținut neutru sau echilibrat. Totuși, ea admite că aceste eforturi nu pot compensa în totalitate tendințele colective.

Ceea ce devine tot mai clar este că înțelegerea mecanismelor de polarizare online este vitală pentru a înțelege politica și societatea contemporană. Într-o lume în care rețelele sociale modelează percepții, mobilizează comunități și influențează alegeri, faptul că polarizarea apare natural, chiar și fără algoritmi, schimbă radical felul în care trebuie privită responsabilitatea platformelor.

În loc să dai vina exclusiv pe tehnologie, studiul sugerează că ar trebui să îți analizezi și propriile obiceiuri online. Alegerea de a urmări doar voci care gândesc ca tine sau de a redistribui mesaje extreme contribuie inevitabil la formarea camerelor de ecou. Înțelegând aceste mecanisme, ai șansa să faci pași mici spre un internet mai echilibrat, chiar dacă soluția universală încă nu a fost găsită.

Nu scăpăm de caniculă nici în prima lună de toamnă. ANM a actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni
Recomandări
Yoga intens, cel mai eficient exercițiu pentru un somn de calitate, arată un studiu amplu. Cum funcționează
Yoga intens, cel mai eficient exercițiu pentru un somn de calitate, arată un studiu amplu. Cum funcționează
Night Always Comes, filmul de pe Netflix care surprinde lupta pentru supraviețuire într-o lume dură
Night Always Comes, filmul de pe Netflix care surprinde lupta pentru supraviețuire într-o lume dură
Un american, șocat de cazarea din București rezervată pe Airbnb. Ce a văzut când a ajuns la apartamentul pe care a plătit 500 de dolari: „Cred că așa arată luxul aici”
Un american, șocat de cazarea din București rezervată pe Airbnb. Ce a văzut când a ajuns la apartamentul pe care a plătit 500 de dolari: „Cred că așa arată luxul aici”
De ce este esențial să tai trandafirii în septembrie. Trucul care îi ajută să reziste iarna
De ce este esențial să tai trandafirii în septembrie. Trucul care îi ajută să reziste iarna
Se pot congela roșiile? Metoda simplă și rapidă de conservare recomandată de experți
Se pot congela roșiile? Metoda simplă și rapidă de conservare recomandată de experți
Mai mulți cântăreți de muzică populară, trimiși la închisoare pentru înșelăciune în pandemie. Au depus declarații false pentru a încasa bani. Cine sunt artiștii condamnați
Mai mulți cântăreți de muzică populară, trimiși la închisoare pentru înșelăciune în pandemie. Au depus declarații false pentru a încasa bani. Cine sunt artiștii condamnați
Circulația pe A7 ar putea fi deschisă până la Adjud încă din acest an. Șeful CNAIR, vești excelente pentru șoferi
Circulația pe A7 ar putea fi deschisă până la Adjud încă din acest an. Șeful CNAIR, vești excelente pentru șoferi
Călin Georgescu, fotografiat alături de omul de afaceri Ionel Rusen, acuzat de escrocherii împotriva mai multor antreprenori. Locul ales pentru întâlnirea controversată
Călin Georgescu, fotografiat alături de omul de afaceri Ionel Rusen, acuzat de escrocherii împotriva mai multor antreprenori. Locul ales pentru întâlnirea controversată
Revista presei
Adevarul
Cum facem față noilor taxe și scumpirilor la energie? De la strategie națională la bugetul familiei
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Bicarbonat de sodiu vs. praf de copt: Care este diferența și când se folosește fiecare?
Playtech Știri
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca. Ingredientul ce nu trebuie să lipsească din borcane, așă rămân murăturile crocante
Playtech Știri
Rețeta de zacuscă veche de 100 de ani. Așa prepari varianta autentică, este un deliciu
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou