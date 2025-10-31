Studenți prinși copiind la curs și trimițând scuze generate cu AI: profesorii i-au dat de gol

Epoca inteligenței artificiale transformă rapid mediul academic, dar nu întotdeauna în modurile dorite. La Universitatea din Illinois, un incident devenit viral arată cum tehnologia care trebuia să ajute la învățare a devenit unealta perfectă pentru trișat. Zeci de studenți, prinși folosind metode nepermise pentru a-și marca prezența la curs, au fost rugați să explice comportamentul lor. Rezultatul? Majoritatea „scrisorilor de scuze” trimise profesorilor au fost, la rândul lor, scrise de inteligența artificială.

Cazul, relatat de publicația Ars Technica și preluat ulterior de The New York Times, oferă o imagine clară asupra dilemelor din învățământul superior în 2025: studenții recurg din ce în ce mai des la AI pentru teme, reflecții personale și chiar pentru mesaje de scuze, în timp ce profesorii se luptă să mențină relevanța educației clasice într-o lume automatizată.

Incidentul a avut loc în cadrul cursului introductiv Data Science Discovery, predat de Karle Flanagan și Wade Fagen-Ulmschneider, doi profesori cunoscuți pentru abordarea practică și pentru folosirea tehnologiei în procesul de predare. Participarea la curs era verificată printr-un sistem digital numit Data Science Clicker, care genera un cod QR afișat la fiecare lecție. Studenții îl scanau, răspundeau la o întrebare cu răspuns multiplu în mai puțin de 90 de secunde, iar prezența le era înregistrată.

Totul părea să funcționeze impecabil — până când profesorii au observat că numărul celor „prezenți” era mult mai mare decât cel al studenților aflați efectiv în sală. O investigație rapidă a arătat că unii studenți partajau în timp real codurile QR și întrebările către colegii lor absenți, care le completau online.

După ce au verificat adresele IP, istoricul serverului și momentele de acces, profesorii au identificat aproximativ 100 de studenți care trișaseră. Le-au trimis mesaje personale cerându-le să explice ce s-a întâmplat.

Răspunsurile au început să curgă — și, inițial, păreau sincere. Mulți studenți își asumau greșeala și promiteau că nu vor mai repeta comportamentul. Însă, după o analiză mai atentă, profesorii au observat ceva suspect: aproximativ 80% dintre mesajele de scuze aveau formulări identice, inclusiv expresii precum „I sincerely apologize for my actions” sau „I take full responsibility”.

„Ne-a impresionat la început cât de sinceri păreau studenții”, a spus profesorul Fagen-Ulmschneider într-un videoclip pe Instagram. „Până am realizat că toate scuzele erau scrise de ChatGPT.”

Profesorii au transformat incidentul într-o lecție de viață

În loc să aplice sancțiuni dure, profesorii au ales o abordare diferită. Pe 17 octombrie, în timpul cursului, Flanagan și Fagen-Ulmschneider au proiectat pe ecran o imagine compusă din fragmentele celor 80 de mesaje de scuze — toate aproape identice. „A fost momentul perfect pentru o lecție de viață”, a spus Flanagan.

Studenții nu au fost pedepsiți oficial, dar profesorii au transmis un mesaj clar: „Este timpul să vă dați seama ce înseamnă onestitatea și responsabilitatea.”

Într-un interviu ulterior, Flanagan a subliniat că problema nu este doar utilizarea AI-ului, ci dependența de el: „Nu vrem să le interzicem studenților să folosească tehnologia. Vrem să-i învățăm să o folosească etic și să nu lase algoritmii să gândească în locul lor.”

Incidentul a generat dezbateri aprinse pe forumurile universității și pe Reddit. Un asistent de curs a scris că „în jur de 75% dintre temele predate de studenți au urme evidente de conținut generat de AI”. Un altul a povestit că, deși exercițiile din curs erau simple, unii studenți apelau la instrumente de programare bazate pe AI care foloseau funcții „neprezentate niciodată în clasă”, trădând imediat folosirea asistenței artificiale.

Universitățile, în fața unei provocări fără precedent

Cazul de la Universitatea din Illinois este doar unul dintre multele incidente care arată criza etică și academică generată de folosirea AI în educație. De la eseuri și proiecte de cercetare până la texte reflexive sau rezumate de cărți, tot mai mulți studenți aleg calea rapidă, folosind instrumente precum ChatGPT pentru a-și face temele.

Problema este că, în acest proces, se pierde tocmai esența educației: gândirea critică și exprimarea personală. Profesorii care au investigat cazul subliniază că inteligența artificială este un instrument valoros — dar numai atunci când este folosită pentru învățare, nu pentru a evita efortul intelectual.

„AI-ul poate fi un asistent extraordinar pentru analiză de date sau cercetare, dar dacă îl folosești pentru a scrie reflecții personale, nu mai înveți nimic despre tine însuți”, a comentat un membru al corpului profesoral.

Pe de altă parte, mulți studenți se simt nedreptățiți. Detectoarele de AI sunt departe de a fi infailibile, iar uneori pot genera acuzații false de plagiat digital. În lipsa unor reguli clare, universitățile se află între două extreme: toleranța completă sau suspiciunea generalizată.

Profesorul Nate Anderson, autorul articolului original despre incident, a descris situația ca pe „o confruntare inevitabilă între tentația eficienței și valoarea gândirii autentice”. Într-un comentariu ulterior, el a spus: „Dacă un student nu vrea să gândească, să citească și să scrie singur, atunci ce rost mai are educația universitară?”

Incidentul de la Illinois devine un simbol al noii ere a educației, în care AI-ul nu este doar o unealtă, ci și o ispită. Profesorii se adaptează, studenții experimentează, iar universitățile caută reguli noi într-o realitate în care „a copia” nu mai înseamnă doar a lua textul altcuiva, ci a lăsa o mașină să gândească în locul tău.