Stetoscopul inteligent cu inteligență artificială promite diagnostic cardiac în doar 15 secunde

De mai bine de două secole, stetoscopul clasic a rămas aproape neschimbat, fiind un simbol al practicii medicale și un instrument indispensabil pentru orice medic. Totuși, progresul tehnologic a adus o inovație care ar putea transforma fundamental modul în care sunt depistate bolile de inimă. Cercetătorii de la Imperial College London și Imperial College Healthcare NHS Trust au prezentat un stetoscop cu inteligență artificială capabil să identifice trei afecțiuni cardiace majore în numai 15 secunde: insuficiența cardiacă, bolile de valve și aritmiile.

Această descoperire, dezvăluită în cadrul congresului anual al Societății Europene de Cardiologie de la Madrid, marchează un moment istoric în cardiologie. Specialiștii au subliniat că diagnosticul timpuriu este esențial pentru prevenirea complicațiilor și pentru salvarea de vieți, iar noul dispozitiv ar putea aduce exact acest avantaj, scrie The Guardian.

Dispozitivul creat de compania californiană Eko Health are dimensiunea unui pachet de cărți de joc și combină funcțiile tradiționale ale stetoscopului cu analiza datelor prin inteligență artificială. Atunci când este aplicat pe pieptul pacientului, aparatul realizează simultan o înregistrare ECG și captează sunetele fluxului sanguin din inimă.

Datele colectate sunt transmise într-un spațiu securizat de stocare în cloud, unde algoritmii de inteligență artificială le analizează și detectează diferențe subtile în bătăile inimii, imposibil de perceput de urechea umană. Rezultatul este apoi trimis direct pe smartphone-ul medicului, indicând dacă pacientul prezintă semne ale uneia dintre cele trei afecțiuni cardiace investigate.

Studiile clinice efectuate pe aproximativ 12.000 de pacienți din 200 de cabinete medicale din Marea Britanie au arătat rezultate promițătoare. Persoanele testate cu acest stetoscop au avut șanse duble să fie diagnosticate cu insuficiență cardiacă și de trei ori mai mari să fie depistate cu fibrilație atrială, o aritmie asociată cu risc crescut de accident vascular cerebral.

Impactul asupra sistemului medical și asupra pacienților

Medicii implicați în proiect au subliniat că majoritatea pacienților cu insuficiență cardiacă sunt diagnosticați abia atunci când ajung la camera de urgență, în stare gravă. Noul stetoscop ar putea schimba radical această situație, oferind medicilor de familie un instrument rapid și accesibil pentru identificarea timpurie a problemelor.

Beneficiile sunt multiple. Pe de o parte, pacienții ar putea primi mai devreme tratamentele salvatoare, ceea ce le-ar crește semnificativ șansele la o viață mai lungă și de calitate. Pe de altă parte, sistemele de sănătate ar putea economisi resurse considerabile prin reducerea numărului de internări de urgență și prin limitarea complicațiilor asociate diagnosticelor tardive.

Dr. Sonya Babu-Narayan, director medical la British Heart Foundation, a explicat că accesul timpuriu la tratamente ar putea transforma viețile pacienților, iar profesorul Mike Lewis de la NIHR a catalogat tehnologia drept „un adevărat gamechanger”, subliniind rolul său în aducerea inovației direct în mâinile medicilor de familie.

Riscuri și limite ale noii tehnologii

Deși promisiunile sunt mari, cercetătorii au atras atenția asupra unor limite importante. Unul dintre riscuri este creșterea numărului de rezultate fals pozitive, ceea ce ar putea însemna că unii pacienți sănătoși sunt alertați inutil. Din acest motiv, specialiștii insistă ca dispozitivul să fie folosit mai ales la persoanele care prezintă simptome precum oboseală sau dificultăți de respirație, și nu ca parte a controalelor de rutină pentru persoane fără probleme cardiace suspecte.

În ciuda acestor precauții, avantajele pot depăși riscurile, mai ales într-un context în care bolile cardiovasculare continuă să fie printre principalii factori de mortalitate la nivel global. Posibilitatea de a detecta probleme critice într-un timp atât de scurt ar putea rescrie standardele de diagnostic și ar aduce medicina mai aproape de pacienți.

Revoluția începută de acest stetoscop inteligent ar putea reprezenta doar primul pas. În viitor, combinația dintre inteligența artificială și instrumentele medicale tradiționale ar putea deschide calea spre o nouă eră a prevenției, unde boala nu mai este descoperită doar atunci când devine evidentă, ci chiar înainte să provoace suferință.