Copii care stau prea mult în fața ecranelor riscă de la colesterol crescut la probleme cardiace la maturitate, arată un nou studiu

Un nou semnal de alarmă vine din partea specialiștilor în sănătate cardiovasculară. Conform unui ultim studiu publicat în revista de specialitate American Heart Association, timpul excesiv petrecut de copii în fața ecranelor – fie că vorbim de telefoane, tablete, televizoare sau console – nu afectează doar atenția și dezvoltarea cognitivă, ci poate crește considerabil riscul de probleme cardiometabolice la vârsta adultă.

Analiza arată o legătură clară între numărul de ore zilnice petrecute pe dispozitive și apariția unor factori de risc precum hipertensiunea arterială, nivelul ridicat de colesterol sau rezistența la insulină. Aceste probleme nu se manifestă imediat, dar se acumulează de-a lungul anilor, afectând sănătatea inimii și a vaselor de sânge.

Somnul insuficient, factor-cheie în creșterea riscului

Studiul indică faptul că efectele negative ale expunerii la ecrane sunt amplificate de lipsa somnului. Copiii care petrec multe ore pe dispozitive adorm mai târziu și dorm mai puțin, ceea ce afectează metabolismul, favorizează creșterea în greutate și inflamația cronică. Toate acestea pun o presiune suplimentară asupra sistemului cardiovascular.

Medicii avertizează că riscul crește progresiv odată cu fiecare oră suplimentară petrecută în fața ecranului. În plus, lipsa somnului acționează ca un multiplicator al efectelor nocive, accelerând procesul de deteriorare a sănătății inimii.

Ce pot face părinții

Experții recomandă ca până la vârsta de 3 ani copiii să nu fie expuși deloc la ecrane, iar între 3 și 6 ani timpul de utilizare să fie foarte limitat și întotdeauna supravegheat. În multe familii, aceste reguli sunt completate de alternative sănătoase: activități în aer liber, sport, jocuri creative și ateliere care stimulează imaginația.

Părinții sunt sfătuiți să stabilească reguli clare și să explice motivele din spatele acestora, pentru ca cei mici să înțeleagă că restricțiile nu sunt pedepse, ci măsuri pentru protejarea sănătății lor.

O problemă de sănătate publică

Publicarea acestui studiu într-o revistă de prestigiu aduce o greutate suplimentară avertismentului: expunerea excesivă la ecrane nu mai este doar o preocupare legată de atenție sau performanțe școlare, ci și o chestiune de sănătate publică. Dovezile arată clar că efectele se extind mult dincolo de copilărie și pot influența sănătatea pentru întreaga viață.