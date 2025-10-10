Stephen King lansează un nou avertisment sumbru despre Donald Trump: „Așa funcționează preluarea autoritară, pas cu pas”

Celebrul scriitor american Stephen King, cunoscut pentru romanele sale de groază care au definit un gen, pare tot mai preocupat de o altă formă de teroare — una politică. De câteva luni, autorul a devenit o voce tot mai prezentă în dezbaterea publică din SUA, avertizând constant asupra derapajelor autoritare ale administrației Trump. Cea mai recentă postare a sa pe platforma X (fostul Twitter) a stârnit un val de reacții, după ce King a sugerat că actualul președinte american ar putea folosi pretextul siguranței naționale pentru a submina procesul democratic.

Într-o postare publicată pe 8 octombrie 2025, Stephen King a reacționat la decizia controversată a președintelui Donald Trump de a trimite trupe ale Gărzii Naționale în mai multe orașe conduse de administrații democrate. „Trupe în marile orașe. Următorul pas ar putea fi ca Trump să explice că clima națională este ‘prea periculoasă’ pentru a vota în 2026. Așa funcționează preluarea autoritară. Pas cu pas”, a scris autorul pe X.

Troops in major cities. Next may come Trump explaining the national climate is „just too dangerous” to vote in 2026. That’s how the authoritarian takeover works. Step by step. — Stephen King (@StephenKing) October 8, 2025

Mesajul său, scurt dar tăios, a fost interpretat de mulți ca un avertisment direct privind posibilitatea ca Trump să încerce amânarea sau manipularea alegerilor de la mijlocul mandatului. Tonul alarmant al scriitorului nu este o noutate. În ultimele luni, King a postat frecvent comentarii despre riscurile pe care, în opinia sa, le reprezintă politicile și retorica liderului republican.

Cei care îl urmăresc pe platformele de socializare știu deja că Stephen King nu se limitează la literatură atunci când vine vorba de exprimarea convingerilor sale. În trecut, autorul romanului The Shining l-a acuzat pe Trump că „transformă America într-un stat fascist, autoritar”. De această dată însă, tonul pare mai sumbru ca oricând, iar teama sa că democrația americană ar putea fi pusă în pericol capătă accente aproape apocaliptice.

De la povești de groază la realități politice

Stephen King nu a fost niciodată străin de politică, însă în ultimii ani activismul său online a devenit mai pronunțat. Scriitorul din Maine, care a explorat frica în nenumărate forme ficționale, pare să considere că adevărata groază contemporană nu mai vine din imaginar, ci din realitate.

Cu doar câteva luni în urmă, King comenta tot pe X declarațiile controversate ale lui Trump despre dictatori, spunând că administrația acestuia „transformă America într-un stat autoritar”. Mai mult, în vara anului 2025, autorul anticipa că președintele și „cronii lacomi” din jurul lui ar putea încerca să manipuleze alegerile din 2026, dar exprima atunci speranța că „valul albastru” al alegătorilor democrați îi va înfrânge.

„Americanii încep să realizeze că Trump transformă visul american într-un coșmar”, scria King atunci. Câteva luni mai târziu, optimismul său pare să fi fost înlocuit de un scepticism dur. Postarea sa recentă sugerează că autorul nu mai crede doar într-un pericol abstract, ci într-o amenințare imediată și calculată.

Această schimbare de ton reflectă și o tensiune crescândă în societatea americană. Trimiterea trupelor în orașe guvernate de democrați a fost percepută de critici drept un gest de intimidare politică, în timp ce susținătorii lui Trump o consideră o măsură de ordine publică. În acest context, avertismentul lui King pare o reacție firească la o țară care, din perspectiva sa, se află la un pas de un nou tip de coșmar: unul politic.

Când ficțiunea se întâlnește cu realitatea

Pentru fanii lui Stephen King, nu e greu de observat o paralelă între lumea sumbră a romanelor sale și atmosfera actuală din Statele Unite. De la The Stand la Under the Dome, King a explorat de multe ori tema autorității abuzive și a societăților care își pierd libertățile pas cu pas. Iar acum, pare că autorul trăiește în propriul său scenariu distopic.

În spațiul online, reacțiile la postarea sa au fost împărțite. Mulți utilizatori i-au mulțumit pentru că își folosește platforma pentru a vorbi despre riscurile politice, în timp ce alții l-au acuzat că răspândește panică sau „ficțiune politică”. Indiferent de opinii, mesajul lui King nu a trecut neobservat — și, mai important, a reaprins dezbaterea despre cât de fragile pot deveni instituțiile democratice în fața liderilor cu tendințe autoritare.

Ceea ce îl face pe King un comentator aparte este faptul că, spre deosebire de politicieni sau jurnaliști, el vorbește din perspectiva unui autor care înțelege frica — și mai ales cum se construiește ea. În opinia sa, teroarea cea mai mare nu este cea care te atacă frontal, ci cea care se insinuează „pas cu pas”, până când e prea târziu să mai reacționezi.

Un avertisment care depășește politica

Avertismentul lansat de Stephen King nu e doar despre Trump, ci despre pericolul complacenței. „Așa funcționează preluarea autoritară”, scria el, lăsând în aer ideea că democrația nu se pierde dintr-odată, ci prin mici cedări succesive.

Ceea ce face ca mesajul său să aibă un ecou puternic este nu doar reputația sa literară, ci și abilitatea de a traduce realitatea politică într-un limbaj al fricii pe care milioane de oameni îl înțeleg instinctiv. În fond, King nu a inventat monștrii, ci doar i-a descris. Iar acum, avertismentul său pare să sugereze că adevăratul horror al secolului XXI s-ar putea desfășura nu într-un roman, ci în paginile istoriei americane care se scriu chiar acum.