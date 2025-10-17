Ultima ora
Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
17 oct. 2025 | 14:38
de Iulia Kelt

Stea „aproape primordială” descoperită la marginea Căii Lactee. Ar putea fi urmaș direct al primelor stele din Univers

ȘTIINȚĂ
Stea „aproape primordială” descoperită la marginea Căii Lactee. Ar putea fi urmaș direct al primelor stele din Univers
Descoperire impresionantă în astronomie / Foto: Getty Images

Astronomii au identificat una dintre cele mai „pure” stele observate vreodată, aflată la periferia galaxiei noastre.

Steaua, denumită SDSS J0715-7334, prezintă cea mai scăzută concentrație de metale detectată până acum, fapt care sugerează că ar fi o descendentă directă a primelor stele apărute după Big Bang, scrie Live Science.

Descoperirea, publicată pe platforma științifică arXiv la sfârșitul lunii septembrie, oferă o nouă perspectivă asupra începuturilor formării stelare.

Vezi și:
Telescopul James Webb surprinde jetul uriaș al primei găuri negre fotografiate. Ce înseamnă asta pentru știință, de fapt?
Iluzia optică descoperită de oamenii de știință. Legătura dintre formă și viteza luminii, explicată

O stea cu o compoziție aproape neatinsă de timp

Toate stelele se formează prin fuziune nucleară, proces prin care elementele ușoare, precum hidrogenul și heliul, se combină sub presiune uriașă pentru a forma elemente mai grele.

În timp, aceste reacții duc la apariția metalelor precum fierul, cuprul sau aurul, elemente eliberate apoi în spațiu în urma supernovelor.

În cazul stelei SDSS J0715-7334, astronomii au descoperit o compoziție chimică extrem de săracă în astfel de metale.

Este vorba despre o gigantă roșie de aproape 30 de ori mai masivă decât Soarele, care conține de peste zece ori mai puțin fier decât cea mai „săracă în metale” stea cunoscută anterior.

Mai mult, analiza spectroscopică arată o concentrație neobișnuit de mică de carbon, ceea ce o face și mai apropiată de compoziția originală a materiei cosmice din primele milioane de ani după Big Bang.

Steaua se află la o distanță estimată de aproximativ 85.000 de ani-lumină de Pământ, la marginea Căii Lactee.

Totuși, mișcarea sa orbitală sugerează că ar fi provenit din Marele Nor al lui Magellan, o mică galaxie-satelit care orbitează în jurul galaxiei noastre.

O fereastră spre primele momente ale Universului

Ceea ce face ca SDSS J0715-7334 să fie un obiect cosmic excepțional este faptul că sfidează una dintre regulile fundamentale ale formării stelare: limita de „răcire prin structură fină”.

Conform acesteia, o anumită cantitate de elemente grele este necesară pentru ca norii de gaz fierbinte să se răcească suficient și să poată genera o stea.

Totuși, noua descoperire arată că, în anumite condiții, praful cosmic rezultat din moartea altor stele ar putea suplini lipsa acestor metale, facilitând procesul de formare.

Pentru cercetători, steaua J0715-7334 reprezintă o verigă intermediară între primele stele ale Universului și generațiile actuale.

Aceasta ar putea ajuta la înțelegerea modului în care gazele primordiale, formate aproape exclusiv din hidrogen și heliu, au dat naștere primelor structuri stelare.

Studiul face parte din programul MINESweeper, care analizează date colectate de telescopul spațial Gaia al Agenției Spațiale Europene.

Cercetarea ar putea deschide calea către identificarea altor stele cu compoziții similare, oferind indicii despre cum s-au format primele lumini din cosmos.

Prin urmare, SDSS J0715-7334 nu este doar o curiozitate astronomică, ci o mărturie vie a epocii în care Universul și-a aprins primele stele, o relicvă stelară care poartă în ea semnătura începuturilor.

Iarna 2025/2026 va fi cu ninsori şi ger. La Nina aduce anomalii negative de temperaturi
Recomandări
Facebook renunță la aplicația de chat Messenger pentru desktop, după 15 decembrie va fi inutilă
Facebook renunță la aplicația de chat Messenger pentru desktop, după 15 decembrie va fi inutilă
Arhitect, despre rezistența blocurilor vechi din Capitală. Ce a observat la pereții apartamentelor după explozia devastatoare din cartierul Rahova
Arhitect, despre rezistența blocurilor vechi din Capitală. Ce a observat la pereții apartamentelor după explozia devastatoare din cartierul Rahova
Adio baldachine și șezlonguri de 200 de lei pe litoralul românesc! Proiect: 20% din întinderile de nisip ar putea deveni publice
Adio baldachine și șezlonguri de 200 de lei pe litoralul românesc! Proiect: 20% din întinderile de nisip ar putea deveni publice
Detalii tulburătoare după explozia din Rahova: o femeie însărcinată, printre victimele decedate. Un bărbat aruncat de suflul deflagrației în blocul de vizavi
Detalii tulburătoare după explozia din Rahova: o femeie însărcinată, printre victimele decedate. Un bărbat aruncat de suflul deflagrației în blocul de vizavi
Când intră pensiile în noiembrie și cine primește bani în plus înainte de sărbători
Când intră pensiile în noiembrie și cine primește bani în plus înainte de sărbători
Filmul crimei din București. Cum au ucis-o fiica de 15 ani și iubitul ei pe mama adoptivă. Ce au făcut apoi ca să ascundă totul și cum au încercat să-i păcălească pe anchetatori
Filmul crimei din București. Cum au ucis-o fiica de 15 ani și iubitul ei pe mama adoptivă. Ce au făcut apoi ca să ascundă totul și cum au încercat să-i păcălească pe anchetatori
După 80 de ani, inteligența artificială identifică ofițerul nazist din celebra fotografie a Holocaustului
După 80 de ani, inteligența artificială identifică ofițerul nazist din celebra fotografie a Holocaustului
Prima reacție Distrigaz după explozia devastatoare din Rahova: „Echipele de intervenție au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei”
Prima reacție Distrigaz după explozia devastatoare din Rahova: „Echipele de intervenție au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei”
Revista presei
Adevarul
România aduce șoferi de TIR din India, Dubai, Qatar sau Bahrain. Cu cât sunt plătiți
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 17 octombrie 2025. Zi cu decizii importante și revelații pentru multe zodii
Playtech Știri
Este fiul uneia dintre cele mai cunoscute cântăreţe din America, însă puţini îl cunosc. Duce o viaţă departe de controversele părinţilor, îl recunoşti?
Playtech Știri
Pâine de casă gata în 30 de minute. Reţeta virală a lui Jamie Oliver
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...