Premieră în astronomie: A fost descoperit un nou tip de stea. Ce secrete ascunde

Astronomii văd pentru prima dată un nou tip de stea ascunsă. De-a lungul anilor, astronomii au reușit să construiască telescoape capabile să capteze o zonă largă de cer dintr-o dată și, cu automatizare, acum pot mapa întregul cer.

Ce este special la acest nou tip de stea

Studiile timpurii ale cerului au durat ani pentru a fi finalizate, dar multe cercetări moderne ale cerului pot căuta modificări de ordinul săptămânilor sau zilelor. Această capacitate de a urmări schimbările pe cer schimbă modul în care facem astronomie și începe să dea niște rezultate interesante.

Ca exemplu, o cercetare a cerului în infraroșu dezvăluie stele ascunse pe care nu le-am observat înainte. Într-o serie de lucrări publicate în Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, autorii au analizat datele dintr-un sondaj de un deceniu, numit Visible and Infrared Survey Telescope (VISTA).

VISTA le permite astronomilor să urmărească sute de milioane de stele la lungimi de undă în infraroșu. În aceste lucrări, echipa a analizat observațiile pentru a se concentra pe aproximativ 200 de stele care au arătat cele mai dramatice schimbări ale luminozității. Aceste schimbări tranzitorii sunt importante, deoarece pot dezvălui dinamica subtilă a stelelor.

Unul dintre obiectivele studiilor a fost să caute stele foarte tinere. Stele în primele momente ale tranziției spre a deveni adevărate stele alimentate de fuziune. Așadar, în stelele lor selectate au găsit 32 de protostele în erupție. Toate au cunoscut o creștere rapidă de cel puțin un factor de 40, iar unele au strălucit până la un factor de 300.

Ce au descoperit astronomii

Izbucnirile au durat luni sau ani și par să apară în discul de materie din jurul stelelor tinere. Pe baza dinamicii, aceste explozii pot accelera creșterea stelelor tinere, dar ar putea îngreuna și formarea planetelor.

Echipa a găsit și o surpriză. Adânc în centrul galaxiei noastre, au găsit 21 de stele gigantice roșii cu schimbări dramatice de luminozitate. S-au dovedit a fi un nou tip de gigantă roșie.

Centrul galaxiei noastre este bogat în elemente grele, astfel încât aceste gigante roșii au o metalicitate ridicată. Pe măsură ce îmbătrânesc, pot arunca nori de praf care pot întuneca steaua pentru un timp. Așa că steaua dispare temporar din vedere și apoi se luminează din nou, pe măsură ce norii se împrăștie.

Această descoperire ne-ar putea schimba înțelegerea modului în care elementele grele sunt eliberate în galaxie pentru a fi folosite de noi stele.

