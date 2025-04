Statul dator, românii finanțatori – continuă avalanșa titlurilor de stat la dobânzi istorice

Statul are nevoie de bani, așa că lansează o oportunitate greu de refuzat pentru români – o nouă emisiune de titluri de stat FIDELIS, cu dobânzi în creștere.

Ultimele ediții ale titlurilor de stat beneficiază de dobânzi majorate, motiv pentru care și băncile au început să majoreze câștigurile pentru depozite, din dorința de a nu-și pierde clientela.

Cea mai nouă ediție a titlurilor de stat FIDELIS nu face excepție! Statul continuă să se împrumute de la populație în schimbul unor dobânzi atractive atât prin nivelul lor, cât mai ales prin faptul că nu sunt impozabile.

Astfel, românii sunt așteptați să investească într-o nouă emisiune de titluri de stat FIDELIS, între 9 și 16 mai, unde vor primi dobânzi de până la 7,80% la emisiunile în lei și de până la 6,25% la cele în euro.

Cât de mari sunt dobânzile la titlurile de stat FIDELIS în lei și euro?

Dobânzile plătite de stat în lei:

-de 6.75% – cu scadența la 1 an;

-de 7.40% – cu scadența la 3 ani;

-de 7.80% – cu scadența la 5 ani.

Dobânzile plătite de stat în euro:

-de 3,85% – cu scadența la 2 ani;

-de 6,25% – cu scadența la 7 ani.

Mai mult, donatorii de sânge se vor bucura de avantaje suplimentare. Tranșa specială de titluri de stat FIDELIS, emise în lei și scadență la 1 an, dedicată tuturor celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 noiembrie 2024, va avea o dobândă de 7,75%. Donatorii-investitori beneficiază de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei.

Românii interesați să investească în titluri de stat trebuie să știe că valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

„Ce aduce nou FIDELIS în 2025:

Lansări lunare;

Posibilitatea de a subscrie, timp de 6 zile lucrătoare, încă din prima parte a lunii;

Dobânzile și scadențele pentru următoarea ediție se anunță la finalul lunii curente pentru emisiunea viitoare;

Un nou partener: TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank, principalul broker de retail din România, pe lângă BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale și Alpha Bank”, transmite statul.

Anul 2025 a debutat într-o manieră spectaculoasă pentru titlurile de stat

„17,4 miliarde de lei este suma investită în acest an în titluri de stat — de trei ori mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Aceste investiții înseamnă că dobânda plătită de stat pentru finanțarea deficitului bugetar ajunge în buzunarul românilor. 80% din această sumă reprezintă investiții noi, semn că din ce în ce mai mulți aleg titlurile de stat.

În plus, avem perspectiva ca în lunile următoare să atragem și sume mai mari reinvestite din rambursările emisiunilor din anii precedenți. Tocmai am încheiat o nouă ediție a programului FIDELIS, care, în cele trei ediții derulate în acest an, a înregistrat 85.000 de subscrieri și aproape 8 miliarde de lei investiți. Continuăm cu subscrieri lunare, iar eu recomand tuturor această investiție sigură, cu o dobândă avantajoasă și neimpozabilă.” – a declarat viceprim-ministrul, ministrul Finanțelor, Tánczos Barna.