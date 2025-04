Românii au ajuns finanțatori de top ai statului, fără să-i oblige cineva! Atrași de dobânzile mari, cumpără titluri de stat la un nivel nemaivăzut până acum

Titlurile de stat se vând ca pâinea caldă. În nevoia de bani a statului, acesta lansează tot mai des oportunități de a cumpăra titluri de stat, iar cetățenii răspund pozitiv, investind sume importante.

Ai noștri au plasat în acest an 17,4 miliarde de lei în titluri de stat. Este, spun oficialii de la București, un veritabil record.

Se pare că educația financiară începe să-și facă simțită prezența, iar românii conștientizează în număr tot mai mare faptul că economiile trebuie investite, pentru a da randament, nu ținute la ciorap sau la saltea. Astfel, tot mai mulți pariază pe titlurile de stat.

În 2025 s-a triplat suma investită în titlurile de stat, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

„17,4 miliarde de lei este suma investită în acest an în titluri de stat — de trei ori mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Aceste investiții înseamnă că dobânda plătită de stat pentru finanțarea deficitului bugetar ajunge în buzunarul românilor. 80% din această sumă reprezintă investiții noi, semn că din ce în ce mai mulți aleg titlurile de stat.

În plus, avem perspectiva ca în lunile următoare să atragem și sume mai mari reinvestite din rambursările emisiunilor din anii precedenți. Tocmai am încheiat o nouă ediție a programului FIDELIS, care, în cele trei ediții derulate în acest an, a înregistrat 85.000 de subscrieri și aproape 8 miliarde de lei investiți. Continuăm cu subscrieri lunare, iar eu recomand tuturor această investiție sigură, cu o dobândă avantajoasă și neimpozabilă.” – a declarat viceprim-ministrul, ministrul Finanțelor, Tánczos Barna.

Cea mai recentă ediție a programului Fidelis – mai exact, Fidelis III, desfășurat între 4 și 11 aprilie – a avut un super succes.

În total, conaționalii noștri au investit peste 1,34 miliarde de lei, prin mai bine de 16.400 de ordine. Succesul se datorează în mare parte și campaniei, „România are sânge de rocker, acum și de investitor”, organizată de Ministerul Finanțelor împreună cu Morning Glory și Rock FM. Practic, dacă donai sânge și intrai în campanie, puteai investi în titlurile Fidelis cu o dobândă mai mare cu 1% decât în mod normal – adică 7,60% pe an pentru varianta cu scadență la un an. Și nu au fost puțini cei care au profitat – vreo 2592 de români au intrat în joc și au investit în total peste 99,6 milioane de lei.

Dintre toate ofertele disponibile, două au atras cel mai mult atenția:

Titlurile în lei, pe 1 an, cu o dobândă de 6,60% – au adunat cele mai multe investiții, în jur de 480 de milioane de lei, prin 5794 de ordine.

Și, surprinzător, titlurile în euro, cu scadență la 7 ani, au fost și ele foarte căutate – dobândă de 6% în euro, ceea ce e mare pentru moneda asta, și o sumă totală investită de peste 58 de milioane de euro (echivalentul a peste 290 milioane de lei), prin 2726 ordine.