Startup-urile de inteligență artificială dau avânt afacerii Google Cloud
19 sept. 2025 | 17:30
de Ozana Mazilu

Startup-urile de inteligență artificială dau avânt afacerii Google Cloud
Google Cloud câștigă teren în fața rivalilor

Google își consolidează poziția pe piața serviciilor de cloud, iar motorul principal al acestei creșteri sunt startup-urile de inteligență artificială. Compania a anunțat că firmele Lovable și Windsurf au ales Google Cloud drept furnizor principal de infrastructură, un pas care confirmă ascensiunea diviziei de cloud într-o competiție acerbă cu giganții AWS și Microsoft Azure.

Deși mult timp a fost umbrită de veniturile masive din publicitate, divizia Google Cloud a devenit una dintre cele mai dinamice linii de business ale companiei. În 2024, serviciile de cloud au adus venituri de 43,2 miliarde de dolari, iar în 2023 de 33,1 miliarde. Pentru 2025, Google estimează o rată anuală de 50 de miliarde de dolari, cu perspective de a adăuga încă 58 de miliarde în următorii doi ani, potrivit directorului Thomas Kurian.

Această evoluție este alimentată în special de colaborările cu startup-uri AI. Google susține că lucrează deja cu nouă din cele zece laboratoare de inteligență artificială de top, inclusiv OpenAI și Safe Superintelligence, precum și cu 60% dintre startup-urile specializate în generative AI din întreaga lume. În ultimul an, numărul noilor companii AI care au ales Google Cloud a crescut cu 20%, semn că strategia de a atrage afaceri aflate la început de drum dă roade.

Parteneriate strategice cu startup-uri promițătoare

Lovable și Windsurf, cea din urmă achiziționată recent de Cognition, reprezintă exemple clare ale direcției adoptate de Google. Deși aceste firme nu generează încă cheltuieli uriașe, Google mizează pe potențialul lor de expansiune. Ambele folosesc modelele Gemini 2.5 Pro pentru a-și alimenta produsele, iar Windsurf integrează tehnologia Gemini în colaborare cu agentul AI Devin, dezvoltat de Cognition.

Pentru a atrage cât mai multe startup-uri, Google oferă beneficii consistente. Programul Google for Startups Cloud include credite de până la 350.000 de dolari, iar firmele din acceleratorul Y Combinator primesc acces la clustere dedicate de GPU-uri Nvidia, esențiale pentru antrenarea și optimizarea modelelor AI. Aceste stimulente reduc costurile inițiale considerabile ale dezvoltării de algoritmi, facilitând adoptarea platformei Google Cloud.

Piața globală a cloud-ului, în plină expansiune

Creșterea rapidă a cererii pentru servicii de inteligență artificială se reflectă direct în cifrele pieței. Synergy Research estimează că piața globală de cloud va depăși 400 de miliarde de dolari în 2025, cu o rată anuală de creștere de 20% în următorii cinci ani. Costurile ridicate de antrenare, ajustare și rulare a modelelor AI, deși o provocare pentru dezvoltatori, reprezintă o oportunitate uriașă pentru furnizorii de infrastructură.

În acest context, Google a organizat primul Google AI Builder’s Forum, reunind sute de fondatori de startup-uri AI și anunțând peste 40 de noi clienți care construiesc produse pe platforma sa. Printre aceștia se numără și Factory AI, susținut de Sequoia, și Krea AI, sprijinit de Andreessen Horowitz. Evenimentul a evidențiat ambiția Google de a deveni partenerul preferat pentru noile generații de companii tehnologice.

Prin aceste mișcări, Google își consolidează reputația nu doar ca gigant al publicității online, ci și ca lider emergent pe piața serviciilor de cloud. Într-o industrie unde AI devine tot mai costisitoare și complexă, strategia de a sprijini startup-urile promițătoare ar putea fi cheia pentru a depăși competiția și pentru a transforma Google Cloud într-un pilon central al companiei în anii următori.

