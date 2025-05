Starship a luat foc din nou: promisiunile lui Elon Musk nu țin loc de succes

Departe de a fi doar un alt test eșuat, ultima lansare a rachetei Starship de la SpaceX subliniază din nou limitele filosofiei „încercăm până reușim” a lui Elon Musk. Cu doar câteva minute înainte de decolarea de marți seară, Musk se declara extrem de încrezător că problemele majore de design au fost rezolvate. Dar în realitate, naveta spațială a pierdut controlul în zbor și a sfârșit cu o explozie spectaculoasă în Oceanul Indian, după o coborâre necontrolată.

Cu toate acestea, CEO-ul SpaceX a găsit o rază de speranță în mijlocul dezastrului. În stilul său caracteristic, Musk a declarat că a fost un progres important față de testele anterioare. Dar cât timp mai poate repeta SpaceX acest ciclu de testare-explozie înainte ca optimismul său să devină doar o formă de negare?

Un pas înainte, doi pași înapoi

Lansarea de marți a fost a noua din seria testelor pentru Starship, vehiculul care ar trebui, într-un viitor teoretic, să ducă oameni pe Lună și chiar pe Marte. În ciuda entuziasmului afișat de Musk în interviul acordat publicației Ars Technica, naveta Ship 35 nu a reușit nici măcar să se apropie de o reintrare controlată în atmosferă.

Imaginile transmise live au arătat partea netivită a carcasei navei învăluită în plasmă în flăcări — un semnal clar că sistemul de protecție termică nu a funcționat corespunzător. Ironia face ca Musk să fi declarat chiar înainte de zbor că există o „șansă de 80%” ca problemele cu plăcile termice și defecțiunile din compartimentul motorului superior să fi fost rezolvate.

Eșecul de acum nu este însă identic cu cele anterioare. Dacă la zborurile trecute Starship s-a dezmembrat rapid din cauza unor scurgeri de propulsie, de data aceasta sistemele au funcționat ceva mai mult înainte de pierderea controlului. Dar cu un obiectiv atât de ambițios — construirea unui sistem de transport interplanetar — aceste „jumătăți de succes” nu sunt suficiente.

Elon Musk continuă să prezinte viziuni spectaculoase despre colonizarea planetei Marte. Compara Starship cu o cale ferată transcontinentală, pregătind terenul pentru tot ce înseamnă „civilizație marțiană”, de la fabrici de semiconductori până la pizzerii. Dar până să vorbim despre pizza la kilometrul zero pe Marte, realitatea este că SpaceX nu a reușit încă să pună la punct un vehicul capabil să revină în siguranță dintr-un zbor de test.

Iar timpul nu stă în loc. NASA are planuri mari cu Starship, care este pilonul principal al misiunii Artemis 3, programată pentru 2027. Aceasta ar fi prima tentativă americană de a trimite astronauți pe Lună după zeci de ani. Dacă SpaceX nu reușește să demonstreze în scurt timp fiabilitatea și siguranța vehiculului său, misiunea NASA ar putea suferi întârzieri serioase sau chiar schimbări de strategie.

Pe lângă reintrarea controlată, SpaceX mai trebuie să rezolve și alte provocări: alimentarea cu combustibil în orbită, creșterea ritmului de lansări, integrarea sistemelor de susținere a vieții pentru echipajele umane și, poate cel mai important, evitarea deceselor premature în timpul testelor.

Elon Musk promite relansare rapidă. Va livra?

În ciuda eșecului răsunător, Musk nu pare descurajat. Dimpotrivă, a anunțat că următoarele trei zboruri de test vor avea loc cu o frecvență de „unul la fiecare 3-4 săptămâni”. Mai mult, a afirmat că și-a redirecționat atenția de la politică înapoi spre companiile sale: „Nu am părăsit companiile, doar am petrecut puțin prea mult timp pe partea guvernamentală. Am redus asta semnificativ în ultimele săptămâni”.

Aceste declarații vin în contextul în care criticii l-au acuzat că a neglijat SpaceX și Tesla în favoarea diverselor bătălii ideologice și investiții discutabile. Dacă va reuși într-adevăr să se implice activ în rezolvarea problemelor tehnologice, SpaceX ar putea reveni pe traiectoria dorită. Dacă nu, proiectul Starship riscă să devină un simbol al viselor neîmplinite, în ciuda bugetelor colosale și promisiunilor grandioase.

Pentru moment, rămâne de văzut dacă filosofia „fail fast, iterate faster” (eșuează repede, îmbunătățește mai repede) mai funcționează când miza este transportul uman interplanetar. Sau dacă visul marțian al lui Musk se va pierde în același ocean în care a căzut și Ship 35.