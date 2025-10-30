Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
30 oct. 2025 | 09:57
de Iulia Kelt

„Star Wars: Visions” continuă tema începută de „The Acolyte”: Ce știm despre primul episod, „The Duel: Payback”

ENTERTAINMENT
„Star Wars: Visions” continuă tema începută de „The Acolyte”: Ce știm despre primul episod, „The Duel: Payback”
„Star Wars: Visions” continuă tema începută de „The Acolyte” / Foto: Lucasfilm

Universul Star Wars își reia una dintre cele mai provocatoare teme în noul sezon al antologiei animate Visions. Episodul de deschidere, intitulat „The Duel: Payback”, continuă povestea din primul sezon și reinterpretează mitul clasic al confruntării dintre Jedi și Sith.

În locul unei narațiuni despre bine și rău absolut, regizorul japonez Takanobu Mizuno propune o lume în care granițele morale devin tot mai estompate, o idee deja explorată în seria The Acolyte.

Această abordare revine la întrebarea fundamentală a francizei: ce se întâmplă atunci când cei considerați protectori ai păcii devin prizonierii propriei puteri? The Duel: Payback reia tema unui fost Sith, Ronin, care acum vânează alți adepți ai Întunericului, transformându-se într-un anti-erou ce trăiește între două lumi.

O confruntare vizuală spectaculoasă și moral ambivalentă

Noul episod este produs de studioul japonez Kamikaze Douga, cunoscut pentru estetica sa distinctă în alb-negru, și extinde universul Visions la o scară mai amplă.

Luptele se desfășoară pe platforme suspendate, iar duelurile cu săbii laser sunt completate de decoruri inspirate din arhitectura tradițională niponă.

Cu toate acestea, povestea nu este doar o demonstrație tehnică, ea oferă o reflecție asupra corupției care poate apărea chiar și în rândul celor care se pretind „de partea Luminii”.

Jedi-ul antagonist, înarmat cu un lightsaber albastru, poartă implanturi cibernetice și o ură mocnită, simbolizând degradarea morală a Ordinului Jedi.

Deși se prezintă ca un apărător al Binelui, acțiunile sale trădează setea de putere și răzbunare. Într-o întorsătură neașteptată, Ronin formează o alianță temporară cu Sith-ul pe care intenționa să-l elimine, iar cei doi se unesc împotriva Jedi-ului corupt, o inversare simbolică a vechilor roluri, scrie publicația Polygon.

Moștenirea lui The Acolyte și direcția viitoare a francizei

Deși The Acolyte a fost anulată după un singur sezon, serialul a lăsat o amprentă puternică asupra universului Star Wars.

Producția semnată de Leslye Headland a fost prima care a arătat latura umană, și uneori greșelile, pe Jedi, spre exemplu, prezentându-i mai degrabă ca pe niște polițiști spațiali excesiv de încrezători.

Visions duce mai departe această idee, dar o amplifică prin libertatea artistică oferită studiourilor de animație, care nu sunt constrânse de canonul oficial.

În timp ce Disney pare să-și reducă ambițiile legate de expansiunea narativă a francizei, Star Wars: Visions rămâne un spațiu liber pentru reinterpretări.

Aici, Sith-ii nu mai sunt doar simboluri ale răului, iar Jedi-ii nu mai sunt neapărat salvatori. Mizuno reușește să transforme victoria Sith-ului într-un final aproape optimist, o ironie deliberată într-o lume în care, uneori, întunericul și lumina nu mai pot fi deosebite.

Prin „The Duel: Payback”, Star Wars își regăsește complexitatea pierdută, reamintind fanilor că miturile nu trebuie doar glorificate, ci și puse sub semnul întrebării.

