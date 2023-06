Star Trek: Strange New Worlds s-a întors cu al doilea sezon: câteva motive ca să te uiți la serial

După un rateu aproape colosar cu Discovery, Star Trek: Strange New Worlds vine să repare ceea ce se mai poate, iar mulți spun despre acest serial că este cel mai bun Trek din era streamingului, noi fiind de acord cu asta.

Spre deosebire de Star Trek: Picard și Discovery, Strange New Worlds spune câte o poveste distinctă în fiecare episod (pe fundalul uneia de bază), astfel că cei care au urmărit Next Generation, The Original Series, Deep Space Nine sau chiar Voyager, s-ar putea să aibă un binemeritat sentiment de „acasă”, urmărind această serie.

„The Broken Circle”, episodul care îți continuă povestea sezonului întâi

Evident, pentru a evita spoilerele, nu-ți vom povesti ceea ce ai putea să vezi în „The Broken Circle”, primul episod al celui de-al doilea sezon din Strange New Worlds. Totuși, ceea ce trebuie să reții este că, din multe puncte de vedere, episodul reușește să se ridice la calitatea primului sezon, iar aceasta poate fi o veste bună pentru toți fanii înfocați ai francizei Star Trek.

În cazul în care nu ai reușit să vezi, până acum, primul sezon, află că seria, în sine, este un prequel pentru Original Series iar aici vei putea explora povestea căpitanului Pike, înainte de tragicul accident. Practic, totul se întâmplă cu zece ani înainte, de unde tragem concluzia că Strange New Worlds speră la zece sezoane.

Evident, are toate șansele ca acest lucru să se întâmple, mai ales dacă scenariul va continua să fie la fel de bine scris.

Încă de la începuturi, scenariul a reprezentat cheia succesului pentru Star Trek, fanii preferând povești frumoase, profunde, în detrimentul efectelor speciale. Exact din acest motiv, Discovery nu a funcționat, la fel cum nici primele două sezoane din Picard nu au fost primite prea bine, situația, în cazul celui din urmă, remediindu-se în ultimul sezon.

Se poate spune că fanii Star Trek sunt o nișă aparte din categoria mai mare a iubitorilor de SF, iar Strange New Worlds pare să fie exact ceea ce trebuie.

Poți vedea SNW pe SkyShowtime.