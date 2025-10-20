SRI avertizează asupra unor teorii ale conspirației și campanii de dezinformare după explozia din Rahova

Serviciul Român de Informații (SRI) atrage atenția asupra răspândirii unor teorii ale conspirației și campanii coordonate de dezinformare în mediul online, ca urmare a tragediei de la blocul din Rahova. Autoritățile recomandă verificarea surselor și informarea din canale oficiale pentru a preveni propagarea mesajelor false.

Ce teorii și campanii circulă în mediul online

După explozia care a afectat un bloc de opt etaje din Rahova, pe rețelele sociale au apărut numeroase informații false. Unele dintre acestea vizează instituții ale statului și angajații acestora, inducând idei conspirative legate de responsabilitatea evenimentului și de măsurile luate de autorități.

Mai mulți influenceri și politicieni au transmis mesaje menite să alimenteze neîncrederea publicului. Diana Șoșoacă a difuzat un mesaj conspiraționist din Rusia, unde a participat la aniversarea postului TV Russia Today.

În același timp, influencerul Makaveli, susținător al Dianei Șoșoacă și al lui Călin Georgescu, a instigat la revoltă victimele exploziei, publicând pe TikTok un clip în care afirma că ”nu e ciudat când trebuie să cadă unul din guvern că mai aruncă unul în aer?”.

Ce avertizează SRI

SRI avertizează asupra riscului răspândirii dezinformării coordonate în mediul online. Cetățenilor li se recomandă să nu distribuie mesaje neverificate provenite din surse anonime sau necredibile și să se informeze doar din canale oficiale, verificând faptele înainte de a retransmite orice conținut. Astfel de campanii nu doar induc informații false, dar pot provoca tensiuni sociale și pot afecta siguranța publică.

”Din primele date pe care le avem, există elemente conform cărora ar fi vorba de o campanie de dezinformare coordonată”, au precizat reprezentanții SRI.

Cum poate fi combatută dezinformarea

SRI susține că actualizarea cadrului normativ, inclusiv a legislației penale, este esențială pentru contracararea eficientă a dezinformării.

”În acest context, raportat la realitățile sociale actuale, devine și mai evidentă necesitatea actualizării cadrului normativ, inclusiv cel penal, în materia dezinformării, astfel încât acesta să permită combaterea eficientă a propagării unor campanii menite să slăbească încrederea populației în instituțiile statului și să încurajeze fenomene care, în esență, amenință siguranța cetățenilor prin diseminarea unor mesaje false, radicale sau extremiste”, se arată în comunicatul SRI.

Campaniile de dezinformare pot genera panică, confuzie și neîncredere în autorități, de aceea informarea responsabilă și verificarea surselor sunt vitale.

În contextul exploziei din Rahova, SRI recomandă cetățenilor să se bazeze doar pe informațiile oficiale și să evite distribuirea speculațiilor sau mesajelor neverificate, pentru a preveni amplificarea efectelor negative ale tragediei.