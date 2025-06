Squid Game revine cu sezonul final – Netflix a dezvăluit trailerul oficial la Tudum, când vezi Jocul Calamarului

Netflix a organizat în weekend, la Los Angeles, evenimentul global Tudum dedicat fanilor, prilej cu care a prezentat cele mai importante producții originale care vor debuta în perioada următoare.

Punctul central al prezentării a fost lansarea trailerului oficial pentru sezonul al treilea și final al seriei Squid Game, care va avea premiera pe 27 iunie 2025.

Tot ceea ce știm despre următorul și ultimul sezon din Jocul Calamarului

Laolaltă cu acest moment, fanii au putut urmări și primele șase minute din sezonul 2 al serialului „Wednesday”, un teaser pentru „Frankenstein” în regia lui Guillermo del Toro, precum și data de lansare a ultimului sezon din „Stranger Things”.

După succesul fenomenal al primului sezon, care a urmărit lupta disperată a lui Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) într-o competiție mortală pentru un premiu uriaș, Squid Game a continuat în sezonul 2 cu revenirea protagonistului în joc, determinat să se răzbune pe Front Man (Lee Byung-hun).

Finalul sezonului precedent a lăsat fanii în suspans, luând în calcul moartea unui aliat important și o trădare neașteptată care schimbă complet dinamica jocului.

Potrivit creatorului Hwang Dong-hyuk, sezoanele 2 și 3 au fost gândite inițial ca un singur arc narativ, dar amploarea poveștii a determinat împărțirea în două părți.

Noua parte îl regăsește pe Gi-hun într-un moment de maximă vulnerabilitate, afectat de pierderile suferite și de eșecul unei revolte. În ciuda suferinței, jocul nu se oprește. Participanții rămași sunt forțați să continue într-o serie de probe tot mai periculoase, în care fiecare decizie are consecințe fatale.

O prezență nouă va fi păpușa uriașă Chul-su, o versiune alternativă a deja cunoscutei Young-hee, introdusă încă din teaserul din ianuarie.

Între timp, Front Man își reia rolul de orchestrator al jocului și primește noi vizitatori VIP, în timp ce fratele său Jun-ho continuă investigația, fără să știe că în echipa sa se ascunde un trădător.

Squid Game nu este singura veste bună de la Tudum

Evenimentul Tudum a oferit și alte revelații pentru fanii Netflix. Serialul „Wednesday” a avut parte de un preview exclusiv din sezonul 2, așteptat în toamna acestui an. De asemenea, Netflix a confirmat că sezonul 5, ultimul, din „Stranger Things” va avea premiera în 2026, încheind una dintre cele mai populare serii SF ale platformei.

În plus, Guillermo del Toro a prezentat un teaser din „Frankenstein”, o reinterpretare cinematografică a romanului clasic, iar Daniel Craig revine în rolul detectivului Benoit Blanc în „Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”, programat pentru 2026.

Netflix pare să-și consolideze poziția pe segmentul de divertisment premium, mizând pe titluri de impact, continuări foarte așteptate și o producție originală ambițioasă care traversează mai multe genuri.

În centrul atenției rămâne însă „Squid Game”, care își încheie saga cu o ultimă competiție brutală în care nimeni nu este în siguranță.